«Чернокожих судей и рефери-азиатов в АПЛ должно быть гораздо больше. Взгляните на разнообразие в сборной Англии». Основатель BAMREF об арбитрах

В Англии заявили, что чернокожих и азиатских судей в АПЛ должно быть больше.

Такое мнение высказал Джоэл Мэнникс, основатель и председатель BAMREF – организации, задачей которой является поддержка арбитров африканского, азиатского и смешанного происхождения.

«У нас есть группа талантливых судей, и сейчас у них есть все необходимое. Я уверен, что любой из этих ребят мог бы выйти на поле и комфортно отсудить матч», – сказал Мэнникс.

В сезоне-2023/24 в дебютировали чернокожий арбитр Сэм Эллисон и судья азиатского происхождения Санни Сингх Гилл. Цель BAMREF – увеличить представительство рефери такой расовой принадлежности до 30% от общего числа арбитров АПЛ.

«Я надеюсь, что это еще не все. Я всегда говорил, что если ты чего-то не видишь, то ты не сможешь это повторить. Детям нужен пример для подражания, и то, что Сэм и Санни обслуживают матчи, только помогает. Но у них было всего несколько матчей, и их должно быть гораздо больше.

Взгляните на разнообразие в составе сборной Англии на Евро – количество чернокожих судей и рефери-азиатов в Премьер-лиге должно быть гораздо больше, чем сейчас», – добавил Мэнникс.

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