«Чернокожих судей и рефери-азиатов в АПЛ должно быть гораздо больше. Взгляните на разнообразие в сборной Англии». Основатель BAMREF об арбитрах

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия судьи Евро-2024 Футбол

В Англии заявили, что чернокожих и азиатских судей в АПЛ должно быть больше.

Такое мнение высказал Джоэл Мэнникс, основатель и председатель BAMREF – организации, задачей которой является поддержка арбитров африканского, азиатского и смешанного происхождения.

«У нас есть группа талантливых судей, и сейчас у них есть все необходимое. Я уверен, что любой из этих ребят мог бы выйти на поле и комфортно отсудить матч», – сказал Мэнникс. 

В сезоне-2023/24 в АПЛ дебютировали чернокожий арбитр Сэм Эллисон и судья азиатского происхождения Санни Сингх Гилл. Цель BAMREF – увеличить представительство рефери такой расовой принадлежности до 30% от общего числа арбитров АПЛ.

«Я надеюсь, что это еще не все. Я всегда говорил, что если ты чего-то не видишь, то ты не сможешь это повторить. Детям нужен пример для подражания, и то, что Сэм и Санни обслуживают матчи, только помогает. Но у них было всего несколько матчей, и их должно быть гораздо больше.

Взгляните на разнообразие в составе сборной Англии на Евро – количество чернокожих судей и рефери-азиатов в Премьер-лиге должно быть гораздо больше, чем сейчас», – добавил Мэнникс. 

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70 комментариев
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В АПЛ судьи и так плохи, хотите сделать еще хуже добавив негров?
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Скоро при приёме на работу сначала будут смотреть чернокожий ты или азиат, потом гей или трансгендер и только после этого оценивать твои профессиональные качества. Возможно даже профессиональные качества не будут иметь значения при наличии двух вышеизложенных сразу.
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Ответ Potapson
Скоро при приёме на работу сначала будут смотреть чернокожий ты или азиат, потом гей или трансгендер и только после этого оценивать твои профессиональные качества. Возможно даже профессиональные качества не будут иметь значения при наличии двух вышеизложенных сразу.
Скоро?! Так уже делают. И довольно давно. Не в футболе конечно, в основном в корпорациях, киноиндустрии, IT.
+22
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Кстати а как дела обстоят в африканских спортивных структурах и, допустим, в Японии и Китае? Сколько там "белых" представителей?
+18
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Перекрасить Москалева и им отдать
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Ответ utsh44psmr
Перекрасить Москалева и им отдать
На фоне их судей Москалев топ просто.
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В сборной Англии есть азиаты? Так и знал что прапрапрадедушка Трента родился в Маньчжурии
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Ответ Евгений Сидоров
Скоро?! Так уже делают. И довольно давно. Не в футболе конечно, в основном в корпорациях, киноиндустрии, IT.
Чернокожая Белоснежка и семь афганских гномов любят нас !
+5
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Ответ Potapson
Скоро при приёме на работу сначала будут смотреть чернокожий ты или азиат, потом гей или трансгендер и только после этого оценивать твои профессиональные качества. Возможно даже профессиональные качества не будут иметь значения при наличии двух вышеизложенных сразу.
Директор диснея официально признал, что нормальных белых людей они на работу не берут, близзард примерно так же, это происходит на наших глазах, хорошо хоть не в нашей стране.
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Какие же они тупые..
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Трамп убрал женщин из своей охраны после покушения, все прелести инклюзивности прочувствовал на себе.
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изначально здравая мысль звучала как «квалифицированных судей и рефери в АПЛ должно быть гораздо больше» но эта мысль по дороге забралась в какую-то больную голову и изрядно там надралась
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Ответ Yeti_17
В Японии и Китае "белые" составляют меньше 1% населения. В Великобритании разного рода меньшинств будет всяко побольше.
В Японии и Китае "белые" составляют меньше 1% населения.

Потому что азиатское и африканское общества *барабанная дробь* довольно расистские :)
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Ответ Никита Волков
В АПЛ судьи и так плохи, хотите сделать еще хуже добавив негров?
Будет прикольно, если в матче Арсенала с Сити судья завершит игру где-нибудь на 89 минуте матча))

Кажется, было что-то такое на кубке Африки несколько лет назад)
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Ответ utsh44psmr
Перекрасить Москалева и им отдать
Казарцева в виде бонуса)
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Ответ Chelsea`s Lev
Во-первых не кристальная, а хрустальная ночь. Во-вторых, в такой многонациональной стране, как Россия, вероятность её повторения намного выше, чем в Англии... смотри не накаркай.
Ниче не знаю, по немецки это кристалл нахт. И, к сожалению, при текущем, либеральном президенте, у нас это сделать не дадут, хоть он и почитывает Ильина, но этого мало. А вот количество разного не белого в Англии выше, чем в России, процентно, так что не надо тут. )
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Ну так пускай тренируются и развиваются, чтобы конкурировать с текущими. Просто за то, что ты азиат или негр никто брать не обязан.
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Вот последователи Жозефа Луи Гей-Люссака везде без мыла пролезают сами !
С южных гор до северных морей !
Не удивлюсь , если именно они возглавляют Мировое Правительство и ХАМАС , а не те на кого мы думаем .
А арбитрам все протекцию подавай !
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Сборная Англии получается расистская по отношению к азиатам? Что-то не припомню ни одного там.
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Ответ MMMinor
Кстати а как дела обстоят в африканских спортивных структурах и, допустим, в Японии и Китае? Сколько там "белых" представителей?
В Японии и Китае "белые" составляют меньше 1% населения. В Великобритании разного рода меньшинств будет всяко побольше.
+2
0
+2
Ответ Трент Резнор
Трамп убрал женщин из своей охраны после покушения, все прелести инклюзивности прочувствовал на себе.
А как же наша рязанская рукопашница ?
И её тоже ?
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Ответ Алексей Филиппов
Поскорее бы появился чернокожий азиат судья-рефери
...уже появился и не судья, а бери выше: премьер-министр Сунак, индус:)
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Ответ Алексей Филиппов
Поскорее бы появился чернокожий азиат судья-рефери
да, ещё и трансгендер
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Ответ Metalloid
Индия тоже азия. но там и индусов нет )
Надо смотреть состав сборной Англии по крикету)
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Почему ни слова про индусов ?
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Чёрный азиат гей, пускай уж комбо собирают.
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Где тренеры пакистанцы ?
Это просто уже ни в какие ворота …
Надеюсь теперь , когда у Лейбористов большинство дела пойдут на лад !
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ну, там обязательно должны быть голубые, сменившие пол, лесби и трансвеститы...
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Может, всё-таки по профессиональному признаку подбирать?
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Еще не хватает хороших судей. Начните заполнять эту квоту первой, пожалуйста.
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