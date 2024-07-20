Уильямс будет получать сниженную зарплату первые два сезона в «Барсе» при переходе. Каталонцы хотят, чтобы Нико определился с будущим как можно быстрее

«Барселона» не сможет платить Нико Уильямсу полную зарплату первые два года.

В среду спортивный директор каталонского клуба провел встречу с агентом вингера « ». На ней представитель «блауграны» сообщил, что в случае перехода будет получать меньшую зарплату на протяжении первых двух сезонов, а с третьего сезона его доход значительно взрастет. Такую схему «Барса» использовала при трансферах Роберта Левандовского и Илкая Гюндогана, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что « » хочет, чтобы Нико дал ответ как можно быстрее – клуб намерен завершить планирование состава в ближайшее время. До турне команды по США остается всего неделя, а до официального старта нового сезона – меньше месяца.

Каталонцы готовы активировать пункт об отступных игрока в размере 58 млн евро.

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