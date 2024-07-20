Уильямс будет получать сниженную зарплату первые два сезона в «Барсе» при переходе. Каталонцы хотят, чтобы Нико определился с будущим как можно быстрее
«Барселона» не сможет платить Нико Уильямсу полную зарплату первые два года.
В среду спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с агентом вингера «Атлетика». На ней представитель «блауграны» сообщил, что в случае перехода Уильямс будет получать меньшую зарплату на протяжении первых двух сезонов, а с третьего сезона его доход значительно взрастет. Такую схему «Барса» использовала при трансферах Роберта Левандовского и Илкая Гюндогана, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что «Барселона» хочет, чтобы Нико дал ответ как можно быстрее – клуб намерен завершить планирование состава в ближайшее время. До турне команды по США остается всего неделя, а до официального старта нового сезона – меньше месяца.
Каталонцы готовы активировать пункт об отступных игрока в размере 58 млн евро.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
нормальный человек такое всерьез не мог написать)
Киньте в него деньги и отправьте в Барселону легендарного Рахима, тот уже за карьеру достаточно забрал денег, может и в положение войти.
бегунку лучше перейти в беги-лигу,как раз его чемп)