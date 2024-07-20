Уильямс будет получать сниженную зарплату первые два сезона в «Барсе» при переходе. Каталонцы хотят, чтобы Нико определился с будущим как можно быстрее

Теги Барселона Атлетик Деку Ла Лига возможные трансферы деньги Нико Уильямс Футбол

«Барселона» не сможет платить Нико Уильямсу полную зарплату первые два года.

В среду спортивный директор каталонского клуба Деку провел встречу с агентом вингера «Атлетика». На ней представитель «блауграны» сообщил, что в случае перехода Уильямс будет получать меньшую зарплату на протяжении первых двух сезонов, а с третьего сезона его доход значительно взрастет. Такую схему «Барса» использовала при трансферах Роберта Левандовского и Илкая Гюндогана, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что «Барселона» хочет, чтобы Нико дал ответ как можно быстрее – клуб намерен завершить планирование состава в ближайшее время. До турне команды по США остается всего неделя, а до официального старта нового сезона – меньше месяца. 

Каталонцы готовы активировать пункт об отступных игрока в размере 58 млн евро. 

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43 комментария
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Ответ Log in
Мотивация что надо. А после двух сезонов будут пытаться его продать
После двух сезонов попросят ещё снизить зп, войти в положение.
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+80
По хорошему вильямс должен сам доплачивать за игру в Великой барсе, ибо это привилегия
+84
-26
+58
Мотивация что надо. А после двух сезонов будут пытаться его продать
+50
-5
+45
Странно что клубы АПЛ не рассматривают его. Отступные копейки для них.
+23
-2
+21
все мы с удовольствием меняем работу на заведомо меньшую зарплату, так ведь ребята?
+18
-1
+17
Ответ Утя Ваткин
Странно что клубы АПЛ не рассматривают его. Отступные копейки для них.
Если он сам туда не хочет
+19
-4
+15
Ответ Radik_2.0
все мы с удовольствием меняем работу на заведомо меньшую зарплату, так ведь ребята?
С испытательным сроком 2 года
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Ответ Утя Ваткин
Странно что клубы АПЛ не рассматривают его. Отступные копейки для них.
Арсенал и Челси рассматривают его, но он хочет в Барселону. Если Барселона не найдет деньги, то скорее всего в Арсенал отправится
+11
-1
+10
Ответ Log in
Мотивация что надо. А после двух сезонов будут пытаться его продать
скорее всего. попытаются продать уже через один сезон. Это в традициях сегодняшней Барселоны - купить игрока, не знать, что с ним делать, потом пытаться избавиться, чтобы купить кого-нибудь другого
+7
-2
+5
Ответ войд
Нико будет дураком если перейдёт в банкротный середняк,где с таким Реалом никаких шансов на трофеи бегунку лучше перейти в беги-лигу,как раз его чемп)
Каким таким Реалом?
+6
-4
+2
Ждём очень нам нужен
+2
-1
+1
Ответ Abdul Aziz
Каким таким Реалом?
С Реалом, которого отмазывают ручные судейки)
+2
-1
+1
Ответ Фанат Доры Дуры
Ладно Коутиньо, но два мега средних игрока, которых купили по оверпрайсу и Феликс, который не провел ни одного нормального сезона после ухода из бенфики, это смех, что они карьеру свою загубили))
А Нико провел много "нормальных" сезонов? Он только-только заиграл на уровне Примеры и провёл ОДИН хороший турнир - Евро. Слишком много вздохов вокруг него, хотя фактически Нико ещё ничего не доказал
+1
0
+1
Ответ Helge
Ему не стоит туда идти сейчас. Только загубит карьеру, как Коутиньо, Рафинья, Ферран и Феликс
Ладно Коутиньо, но два мега средних игрока, которых купили по оверпрайсу и Феликс, который не провел ни одного нормального сезона после ухода из бенфики, это смех, что они карьеру свою загубили))
+2
-1
+1
Ответ Фанат Доры Дуры
Арсенал и Челси рассматривают его, но он хочет в Барселону. Если Барселона не найдет деньги, то скорее всего в Арсенал отправится
В Челси с таким балаганом и перебором скамьи мало смысла идти, в Арсенале тоже непросто, учитывая амбиции и линию атаки. А вот в Барсе 0 конкуренции плюс химия с Ямалем и дружба с другими каталонцами.
+1
0
+1
Ответ Фанат Доры Дуры
Арсенал и Челси рассматривают его, но он хочет в Барселону. Если Барселона не найдет деньги, то скорее всего в Арсенал отправится
О том, куда он хочет, сообщают инсайдеры из Барсы? )
+3
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+1
А что они хотят от него?! Чтобы он надавил на Атлетик? Так он этого делать не будет, так как уважает клуб. Есть отступные. Хотите купить - покупайте. Какие вопросы?
+3
-2
+1
Ответ Hesen Nuriyev
давно так барсу не стебали))
да постоянно стебут)
+5
-4
+1
Ответ иц а мен
По хорошему вильямс должен сам доплачивать за игру в Великой барсе, ибо это привилегия
давно так барсу не стебали))
+14
-13
+1
Ответ Faulheit
Так шутка в том, что он не шутит
да не думаю) это очевидно стеб)
нормальный человек такое всерьез не мог написать)
0
0
0
Неужели он так хочет в Барселону, что готов идти на такие условия? Любой клуб АПЛ даст ему гораздо больше
+3
-3
0
Ответ Hesen Nuriyev
давно так барсу не стебали))
Так шутка в том, что он не шутит
0
0
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Челси, сделайте что-нибудь, а.

Киньте в него деньги и отправьте в Барселону легендарного Рахима, тот уже за карьеру достаточно забрал денег, может и в положение войти.
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Почему-то мне кажется он не согласится на такое.
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Ответ Afan16
Лучшим клубом мира, судя по результатам ))
Это тот который играет в автобус в лч?
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Ответ Afan16
Лучшим клубом мира, судя по результатам ))
В новом сезоне все обнуляется
0
0
0
Нико будет дураком если перейдёт в банкротный середняк,где с таким Реалом никаких шансов на трофеи
бегунку лучше перейти в беги-лигу,как раз его чемп)
+5
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Ответ prosto D.
С Реалом, которого отмазывают ручные судейки)
Типа Эвребе, такие же?
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