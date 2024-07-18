Болельщики «Барселоны» донатят клубу в TikTok на трансфер Нико Уильямса
Болельщики «Барселоны» делают донаты на трансфер Нико Уильямса.
Каталонский клуб выложил в TikTok ролик о том, что с нового сезона Ламин Ямаль будет играть под 19-м номером.
В комментариях под ним болельщики «блауграны» стали отправлять донаты с подписями наподобие «на трансфер Нико Уильямса». Как правило, сумма этих пожертвований не превышает 1 евро.
«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетика». Сумма отступных в его контракте составляет 58 миллионов евро.
«Барса» старается опередить клубы АПЛ в борьбе за Уильямса. Каталонцы ведут переговоры с агентом вингера Испании и «Атлетика»
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- Скинь сотку?
- Зачем?
- Да Уильямса в Барсу берем, чуток не хватает.
- Понятно, опять аккаунт взломали.
- На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег будет некуда девать.
(с)
Исправил, не благодари.
Краудфандинг хорошо использовать для каких то гарантированных вещей. Например: мы хотим снять фильм, но нам не хватает 5 миллионов. Соберем - снимем, а те кто донатил получат плюшки.
Краудфандинг плохо использовать для не гарантированных вещей. Например: По нашей оценке игрок стоит +-10 миллионов. Нам не хватает 5. Если мы эти деньги соберем то мы начнем переговоры с клубом. Но конкуренция большая, поэтому результат бы не гарантируем. Как не гарантируем и то, что клуб владелец прав на игрока, не поднимет на него цену.
Реал уже давно прям пачками никого не скупает, грамотное управление клубом президентом, молодые игроки хотят в Реал, даже теряя в зарплате, знаешь почему? А вот ответ бутса Модрича> истории Барселоны в лиге чемпионов.
Что делала Барселона? Был Неймар, слили, повелись на бабки, потом не понятная трата куча денег на право на лево, бешеные зарплаты , причем в направлении тех кто скоро будет ветераном, а он по идеи теряет уже в физике , а зарплата растет, ладно., об этом можно писать и говорить вечно, скажу одно, завидуете? Завидуйте молча