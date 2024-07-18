Болельщики «Барселоны» донатят клубу в TikTok на трансфер Нико Уильямса

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Болельщики «Барселоны» делают донаты на трансфер Нико Уильямса.

Каталонский клуб выложил в TikTok ролик о том, что с нового сезона Ламин Ямаль будет играть под 19-м номером

В комментариях под ним болельщики «блауграны» стали отправлять донаты с подписями наподобие «на трансфер Нико Уильямса». Как правило, сумма этих пожертвований не превышает 1 евро. 

«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетика». Сумма отступных в его контракте составляет 58 миллионов евро. 

«Барса» старается опередить клубы АПЛ в борьбе за Уильямса. Каталонцы ведут переговоры с агентом вингера Испании и «Атлетика»

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67 комментариев
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Рычаг пришёл откуда не ждали
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+148
Интересный челлендж запустили
+42
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Скину 3 евро, за себя, Должуна и Шулерка:))
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+38
Ответ Гусейн Магомедрасулов
58 миллион человек должны задонатить . Я два евро скину за себя и за соседа
Сосед будет в шоке:
- Скинь сотку?
- Зачем?
- Да Уильямса в Барсу берем, чуток не хватает.
- Понятно, опять аккаунт взломали.
+36
0
+36
- А хватит?
- На первичные телеграммы хватит, а потом начнутся пожертвования, и денег будет некуда девать.
(с)
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58 миллион человек должны задонатить . Я два евро скину за себя и за соседа
+17
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+15
новый рычаг лапорты, скоро будет у метро с протянутой рукой стоять
+19
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Кроме шуток, никогда не понимал, почему краудфандинг не используют для покупки футболистов. Кунг фьюри, напомню, сняли за счет краудфандинга на кикстартере
+16
-7
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Лапорта, просто, ещё не в курсе, что можно вместе тапать хомяка. Пока только Тик-Ток задействовали.
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+6
Ответ Carasa
Кроме шуток, никогда не понимал, почему краудфандинг не используют для покупки футболистов. Кунг фьюри, напомню, сняли за счет краудфандинга на кикстартере
Сравнили трэшевую короткометражку с многомиллионым ногомячистом
+7
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+4
Ответ Burel
Комментарий скрыт
У тебя в слове Реал 4 ошибки. Правильно будет Зенит.
Исправил, не благодари.
+4
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+3
Ответ Carasa
Кроме шуток, никогда не понимал, почему краудфандинг не используют для покупки футболистов. Кунг фьюри, напомню, сняли за счет краудфандинга на кикстартере
Эти деньги по правилам нельзя будет потратить на подписание игрока.
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Нико Уильямс отыграл турнир жизни. Есть вероятность повторения судьбы Ренато Саншеша и Кьезы. Но хотелось бы ошибаться
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Ответ Carasa
Кроме шуток, никогда не понимал, почему краудфандинг не используют для покупки футболистов. Кунг фьюри, напомню, сняли за счет краудфандинга на кикстартере
Потому что никто не гарантирует покупку футболиста, если у тебя есть деньги. А собирать даже 10 лямов - очень долго.

Краудфандинг хорошо использовать для каких то гарантированных вещей. Например: мы хотим снять фильм, но нам не хватает 5 миллионов. Соберем - снимем, а те кто донатил получат плюшки.

Краудфандинг плохо использовать для не гарантированных вещей. Например: По нашей оценке игрок стоит +-10 миллионов. Нам не хватает 5. Если мы эти деньги соберем то мы начнем переговоры с клубом. Но конкуренция большая, поэтому результат бы не гарантируем. Как не гарантируем и то, что клуб владелец прав на игрока, не поднимет на него цену.
+6
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За 15 лет Барселона и Найк продали 1 миллиард ! футболок величайшего футболиста в истории - Месси , это примерно 100 миллиардов долларов!!! , а еще другая атрибутика за 15 лет около 20-30 миллиардов, а также билеты за 15 лет 15-20 миллиардов, а ещё за 15 лет рекламные контракты и права на трансляции матчей , тоже около 20 миллиардов. Осталось требовательно узнать у неизвестного владельца Барселоны куда он дел эти баснословные бабки. ))
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Ответ Bob Spacy
нездоровая фиксация на рычагах болельщиков Барселоны
ну нравятся человеку чужие рычаги... что же, имеет право
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Бедная Барселона,все никак не придет в себя после контракта одного жадного аргентинца(
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Ответ Leon Petov
Рычаг пришёл откуда не ждали
нездоровая фиксация на рычагах болельщиков Барселоны
+4
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докатились
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Ответ JohnnyMadsen
они считают что виноваты все кроме них, любой фан бчк тебе раскидает за 5 минут за заговор ЛаЛиги, влияние Переса и вербовку инопланетянами людей. Сами онр по жизни бродяги красавчики
У них это в крови) я помню еще сидел давным давно на сайте соккер, это были 09-10 года, когда Барселона была на подъеме, я говорил ничего страшного, 21 век только относительно начался туда дальше, на большой дистанции мы вас уничтожим, уйдут ваши единственные легенды за всю историю клуба, а дальше вам кранты, в принципе все так и произошло, бутса Модрича 6 лч > история Барсы в лч 🙄🫡
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Ответ Burel
Хорошая шутка. Всю историю скупал звёзд. пачками на деньги из казны или кредиты бессрочные
За руку хватал президента Реала? Ты свидетель? Езжай показания давай!
Реал уже давно прям пачками никого не скупает, грамотное управление клубом президентом, молодые игроки хотят в Реал, даже теряя в зарплате, знаешь почему? А вот ответ бутса Модрича> истории Барселоны в лиге чемпионов.
Что делала Барселона? Был Неймар, слили, повелись на бабки, потом не понятная трата куча денег на право на лево, бешеные зарплаты , причем в направлении тех кто скоро будет ветераном, а он по идеи теряет уже в физике , а зарплата растет, ладно., об этом можно писать и говорить вечно, скажу одно, завидуете? Завидуйте молча
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Ответ Водяра
Переведу 10 тенге от себя и всех местных болельщиков Барсы.
Базару нет широкий жест
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Ответ Ian Curtis
Сравнили трэшевую короткометражку с многомиллионым ногомячистом
Это короткометражка получше того шлака будет, который марвел делает
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Ответ Carasa
Кроме шуток, никогда не понимал, почему краудфандинг не используют для покупки футболистов. Кунг фьюри, напомню, сняли за счет краудфандинга на кикстартере
Ну если без шуток, то собрать действительно серьезную сумму для покупки реального игрока невозможно. Самые популярные клубы могут закраудфандить суммы, сопоставимые с показателями Кинг-фьюри, но разве на условный 1 млн. € можно купить топ-игрока?
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Ответ Forza
Потому что никто не гарантирует покупку футболиста, если у тебя есть деньги. А собирать даже 10 лямов - очень долго. Краудфандинг хорошо использовать для каких то гарантированных вещей. Например: мы хотим снять фильм, но нам не хватает 5 миллионов. Соберем - снимем, а те кто донатил получат плюшки. Краудфандинг плохо использовать для не гарантированных вещей. Например: По нашей оценке игрок стоит +-10 миллионов. Нам не хватает 5. Если мы эти деньги соберем то мы начнем переговоры с клубом. Но конкуренция большая, поэтому результат бы не гарантируем. Как не гарантируем и то, что клуб владелец прав на игрока, не поднимет на него цену.
а когда из кризиса надо было выйти - что им мешало?
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Ответ Wings of Freedom
В рублях берут?)
Только если через VPN
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Ответ Real Madrid-C
А Реал так бабками не разбрасывается , нефиг было в свое время сорить деньгами, а теперь донаты Барсе кидают, ахахах
Хорошая шутка. Всю историю скупал звёзд. пачками на деньги из казны или кредиты бессрочные
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Ответ Real Madrid-C
А Реал так бабками не разбрасывается , нефиг было в свое время сорить деньгами, а теперь донаты Барсе кидают, ахахах
они считают что виноваты все кроме них, любой фан бчк тебе раскидает за 5 минут за заговор ЛаЛиги, влияние Переса и вербовку инопланетянами людей. Сами онр по жизни бродяги красавчики
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Ответ Leon Petov
Рычаг пришёл откуда не ждали
Взяли рычаг в свои руки)
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🤣
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