Болельщики «Барселоны» донатят клубу в TikTok на трансфер Нико Уильямса

Болельщики «Барселоны» делают донаты на трансфер Нико Уильямса.

Каталонский клуб выложил в TikTok ролик о том, что с нового сезона Ламин Ямаль будет играть под 19-м номером.

В комментариях под ним болельщики «блауграны» стали отправлять донаты с подписями наподобие «на трансфер Нико Уильямса». Как правило, сумма этих пожертвований не превышает 1 евро.

«Барселона» заинтересована в подписании вингера «Атлетика». Сумма отступных в его контракте составляет 58 миллионов евро.

«Барса» старается опередить клубы АПЛ в борьбе за Уильямса. Каталонцы ведут переговоры с агентом вингера Испании и «Атлетика»

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