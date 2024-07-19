Роналду и Джорджина показали видео из сауны с растяжкой в разных позах

Криштиану Роналду занимается растяжкой в сауне с Джорджиной Родригес.

Нападающий сборной и саудовского « » и его девушка опубликовали совместный пост с роликом, на котором они занимаются интенсивной растяжкой в сауне.

Ролик в рилс набрал уже больше 5 миллионов лайков.

В данный момент проводит отпуск со своей семьей после сезона в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» и Евро-2024.

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