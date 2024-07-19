Роналду и Джорджина показали видео из сауны с растяжкой в разных позах

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу видео высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фитнес соцсети Джорджина Родригес Здоровье Йога Футбол

Криштиану Роналду занимается растяжкой в сауне с Джорджиной Родригес.

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» и его девушка опубликовали совместный пост с роликом, на котором они занимаются интенсивной растяжкой в сауне.

Ролик в рилс набрал уже больше 5 миллионов лайков.

В данный момент Криштиану Роналду проводит отпуск со своей семьей после сезона в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» и Евро-2024.

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42 комментария
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Спортс подкачал. Надо было написать просто "показали видео из сауны". Но от этого новость бредовей не перестала бы быть. Ждём видео, как они позавтракали и сходили в туалет. А то ж очень уж познавательно.
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Молодцы, что сказать.
Я в сауне пиво пью, а они растяжки делают.
Один чемпион Европы, другой комменты на спортсе пишет, всё по делу
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Ответ Cristiano Ronaldo
Считаю, что Джорджина просто обязана сесть мне на лицо!!!
Думаю даже оголтелые фанаты Месси не отказались бы от этого 😃
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Штрафной забил ?
конечно забил.
в такие ворота разве промахнёшься?!
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Это не то видео
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При просмотре в плеере с сайта кажется, что Джорджина голая, прчм ошарашен был, что инстоютубы такое пропустили, а оказывается, там белье телесного цвета.
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Лучше бы Криш прошëл тренинг Как уступить партнëру исполнить стандарт
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Ответ Cristiano Ronaldo
Считаю, что Джорджина просто обязана сесть мне на лицо!!!
Ригоберка сядет
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Ну это уже финиш господа из этого делать новость 🤦
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Ответ Андрей Балабаев
Лучше бы Криш прошëл тренинг Как уступить партнëру исполнить стандарт
да ему осталось играть пару лет, дайте старику взять максимум от футбола, потом он максимум во дворе штрафные бить будет, что вы злые такие
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И это в 39
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Какая же она сочная
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Хорошая новость. Но ЗМ за это не дадут.
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Я бы уже вместо него на балконе курил стоял уже
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Готовиться к ЧМ ❓ рон всегда удивляло вот такими постами молодец! Лучше бы удивляло футболам, а то его фанам очень тяжело, особенно когда Месси выигрывает очередной кубок!
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Ответ Cristiano Ronaldo
Считаю, что Джорджина просто обязана сесть мне на лицо!!!
Видео на главной потом в студию)
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Криштиану Волочков
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Чем то не тем они в сауне занимаются .
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https://youtu.be/F0DloLded8Y?feature=shared
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Не интересно
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А где Рон?
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видео обрезано, там точно есть более интересное продолжение
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Отрывается в отпуске по полной.
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Роналду, Трент и Беллингем показали видео из сауны с растяжкой, потому что они друзья.
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Красава! А нырки?
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