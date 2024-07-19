Роналду и Джорджина показали видео из сауны с растяжкой в разных позах
Криштиану Роналду занимается растяжкой в сауне с Джорджиной Родригес.
Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» и его девушка опубликовали совместный пост с роликом, на котором они занимаются интенсивной растяжкой в сауне.
Ролик в рилс набрал уже больше 5 миллионов лайков.
В данный момент Криштиану Роналду проводит отпуск со своей семьей после сезона в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Насром» и Евро-2024.
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Я в сауне пиво пью, а они растяжки делают.
Один чемпион Европы, другой комменты на спортсе пишет, всё по делу
в такие ворота разве промахнёшься?!