Мбаппе сфотографировался с семьей Роналду после матча с Португалией. Сестра Криштиану Элма назвала Килиана отличным игроком

Килиан Мбаппе сфотографировался с сестрами и матерью Криштиану Роналду.

Элма Авейру, сестра , после поражения сборной от Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала опубликовала фотографию семьи Роналду с .

Кроме форварда сборной Франции и « », на фото можно увидеть сестер Криштиану Катю и Элму и маму Роналду Долореш.

«Отличный игрок. Желаю тебе всего самого наилучшего», – написала сестра Элма Авейру под фотографией.

Фото: инстаграм Элмы Авейру

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