Мбаппе сфотографировался с семьей Роналду после матча с Португалией. Сестра Криштиану Элма назвала Килиана отличным игроком

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Килиан Мбаппе Долореш Авейру Катя Авейру Элма Авейру Футбол

Килиан Мбаппе сфотографировался с сестрами и матерью Криштиану Роналду.

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, после поражения сборной Португалии от Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024 опубликовала фотографию семьи Роналду с Килианом Мбаппе

Кроме форварда сборной Франции и «Реала», на фото можно увидеть сестер Криштиану Катю и Элму и маму Роналду Долореш.

«Отличный игрок. Желаю тебе всего самого наилучшего», – написала сестра Элма Авейру под фотографией.

Фото: инстаграм Элмы Авейру

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За пристальным взглядом на Криштиану никто не обсуждает (спортс не публикует отдельных новостей по каждому пункту статистики для отдельного срача) абсолютно блеклую игру игру Мбаппе, который на полжизни моложе Криша и тоже как бы претендует на величие
+86
-7
+79
Ответ chatone gpt0ne
а чего фотка такая отстойная??... на игрушечный мобильник фотали, что ли?...
Роналду фоткал на свой ксяоими
+46
-2
+44
Ответ jjeka
За пристальным взглядом на Криштиану никто не обсуждает (спортс не публикует отдельных новостей по каждому пункту статистики для отдельного срача) абсолютно блеклую игру игру Мбаппе, который на полжизни моложе Криша и тоже как бы претендует на величие
А по факту доигрывающий Криштиану играл даже лучше чем Мбаппе. Мбаппе это вообще провал на Евро как и вся Франция.
+43
-11
+32
А кто из них мама, а кто сестры? Выглядят одинаково.
+24
-8
+16
Ответ Илья Мурашов
А кто из них мама, а кто сестры? Выглядят одинаково.
Справа от Мбаппе мама Кверти
+14
-4
+10
а чего фотка такая отстойная??... на игрушечный мобильник фотали, что ли?...
+7
0
+7
Ответ chatone gpt0ne
а чего фотка такая отстойная??... на игрушечный мобильник фотали, что ли?...
Фото получено по бюрофаксу
+2
0
+2
Ответ Budabuda
Роналду фоткал на свой ксяоими
На Нокию 3310😄
+2
0
+2
Ответ Budabuda
Роналду фоткал на свой ксяоими
У него Нокиа, кажется
+4
-2
+2
Красивые сестры у Роналду
+4
-2
+2
Ответ McRothenberg
Никто из поколения снежинок вообще не вышел бы на поле после такой страшной травмы. Проявите уважение.
если не можешь играть нефиг выходить, а если вышел - отмазки неакткальны
+3
-1
+2
Ответ Клименко
Красивые сестры у Роналду
И главное при деньгах)
+3
-2
+1
Ответ Mibrade
Господи, и здесь зеленый в цвет одежде
А что не так с зелёным цветом?
+1
0
+1
Ответ jjeka
За пристальным взглядом на Криштиану никто не обсуждает (спортс не публикует отдельных новостей по каждому пункту статистики для отдельного срача) абсолютно блеклую игру игру Мбаппе, который на полжизни моложе Криша и тоже как бы претендует на величие
претендент на звание лучшего игрока мира, да. Но никак не прентендент на величие. Если мы конечно не измеряем величие цифрой в банковском счёте.
+1
0
+1
Ответ jjeka
За пристальным взглядом на Криштиану никто не обсуждает (спортс не публикует отдельных новостей по каждому пункту статистики для отдельного срача) абсолютно блеклую игру игру Мбаппе, который на полжизни моложе Криша и тоже как бы претендует на величие
1. Он играет со сломаным носом и очевидно же что у него есть болевые ощущение и маска ему мешает.
2. На последней конференции он сам признался что не находится в идеальных физических кондициях.
+2
-1
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Что ты бы ныл, если не забил бы?
Переведи
+3
-2
+1
Фоткали на мыльницу что ли ?
+1
0
+1
А почему улыбаются? Сын, брат, отец только что проиграл
+1
0
+1
Запомнился за весь ЧЕ сломанным носом и фото с семьей Роналду
+1
0
+1
⚡️ Семья Авейру отказалась от Криштиану из-за провального ЧЕ.
+5
-4
+1
Черепаха попал в цыганский табор?
+2
-1
+1
Какие же они все некрасивые🤣
+3
-2
+1
И...как обычно прослезились...
+1
0
+1
Ничего себе))
0
0
0
Опять сжимаешь шакал....
0
0
0
Хороший мальчик
0
0
0
Ответ Noken
⚡️ Семья Авейру отказалась от Криштиану из-за провального ЧЕ.
И приняла Мбаппе?
+1
-1
0
****** роналду на поле, а потом развлекался с его семьей
+1
-1
0
Ответ Roman Araslanov
Не сказал чтобы лучше, но примерно одинаково играли. Другой вопрос когда условный Коло-Муани опаснее у ворот соперника, чем Мбаппе.
Условный Коло-Муани, который впринцыпе не опасен, опаснее у ворот чем Мбаппе, это да.
0
0
0
Ответ meringue
А по факту доигрывающий Криштиану играл даже лучше чем Мбаппе. Мбаппе это вообще провал на Евро как и вся Франция.
Не сказал чтобы лучше, но примерно одинаково играли. Другой вопрос когда условный Коло-Муани опаснее у ворот соперника, чем Мбаппе.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий