Мбаппе сфотографировался с семьей Роналду после матча с Португалией. Сестра Криштиану Элма назвала Килиана отличным игроком
Килиан Мбаппе сфотографировался с сестрами и матерью Криштиану Роналду.
Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, после поражения сборной Португалии от Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024 опубликовала фотографию семьи Роналду с Килианом Мбаппе.
Кроме форварда сборной Франции и «Реала», на фото можно увидеть сестер Криштиану Катю и Элму и маму Роналду Долореш.
«Отличный игрок. Желаю тебе всего самого наилучшего», – написала сестра Элма Авейру под фотографией.
Фото: инстаграм Элмы Авейру
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2. На последней конференции он сам признался что не находится в идеальных физических кондициях.