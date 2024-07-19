Хавбек «Динамо» Махачкала Сердеров: «Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире»

Сердер Сердеров рассказал, что не планирует становиться тренером.

«Ни в коем случае не рассматриваю тренерскую работу. Мне кажется, нервов не хватит. Моя вспыльчивость сыграет злую шутку. Когда ты тренер, у тебя 25 человек в команде, но ты по-любому плохой человек для 14 футболистов, которые не играют.

Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире», – сказал полузащитник махачкалинского « ».

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