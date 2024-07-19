Хавбек «Динамо» Махачкала Сердеров: «Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире»

Теги премьер-лига Россия Сердер Сердеров Чемпионат.com Динамо Махачкала Футбол

Сердер Сердеров рассказал, что не планирует становиться тренером.

«Ни в коем случае не рассматриваю тренерскую работу. Мне кажется, нервов не хватит. Моя вспыльчивость сыграет злую шутку. Когда ты тренер, у тебя 25 человек в команде, но ты по-любому плохой человек для 14 футболистов, которые не играют.

Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире», – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

24 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень необычный. Адекватно рассуждает. Редкость вообще, а среди футболистов тем более
+50
-2
+48
Он про наших недофутболистов

А тут все просто - у них же вместо жен охотницы за баблом в основном

Где-то мозжечком эти глушенковы догадываются, что их кроме бандитов нагибают какие-то мани и даши со средним образованием
+30
-7
+23
Ну не самые... Есть еще комментаторы Sports.ru
+20
-5
+15
Ответ Ваня Аналитик
ну, они все время твердят, что спортивный век короток, травмоопасен и им нужно заработать бабла на всю оставшуюся жизнь....я думаю, всех футболистов нужно отправлять на месяц в шахты, чтобы они поняли вкус заработанных денег....
Ну вообще-то из 1000 человек занимающихся в детстве футболом в итоге 980 и отправляются на другие работы. 15 становятся игроками регионального уровня с зарплатами, вполне сопоставимыми с зарплатами "нормальных людей", а то и ниже - в итоге, футбол это просто дополнительный приработок, а деньги зарабатываются в другом месте. 5 пробьются в высшие лиги, а огромные деньги будет получать один.

Если бы всё было так просто как у вас. Что ж если футбол - это такая золотая жила, Вы ещё не там?
+7
-1
+6
Ответ Ваня Аналитик
ну, они все время твердят, что спортивный век короток, травмоопасен и им нужно заработать бабла на всю оставшуюся жизнь....я думаю, всех футболистов нужно отправлять на месяц в шахты, чтобы они поняли вкус заработанных денег....
Да ты аналитик! Давно из шахты?
+6
-3
+3
Помню он ещё играл за ЦСКА
+3
-1
+2
Если бы ещё играть умели...
+1
-1
0
ну, они все время твердят, что спортивный век короток, травмоопасен и им нужно заработать бабла на всю оставшуюся жизнь....я думаю, всех футболистов нужно отправлять на месяц в шахты, чтобы они поняли вкус заработанных денег....
+6
-6
0
По делу говорит. Ноги береги в начальных турах))
Молодец
+1
-1
0
Интересно есть ставка, что завтра драку устроят в матче с химками
0
0
0
Что-то мне подсказывает, что штрафов у него меньше, чем у Тюкавина... Адекватно рассуждает
0
0
0
но они – самые недовольные люди в мире...
после болельщиков...
0
0
0
Так ещё и играют кое-как))
0
0
0
Ответ Сергей Жарковский
А кто это?
Сердер Сердеров)
+1
-1
0
Ответ Wiley Fox
Ты проснись У нас абсолютно все недофутболисты
Сейчас тебя обвинят в недостаточном патриотизме и предвзятости, хотя надо просто посмотреть матч любой лиги из топ 15, сопоставить зарплаты и качество, а там уже вывод сам по себе напросится.
0
0
0
Ответ Ваня Аналитик
ну, они все время твердят, что спортивный век короток, травмоопасен и им нужно заработать бабла на всю оставшуюся жизнь....я думаю, всех футболистов нужно отправлять на месяц в шахты, чтобы они поняли вкус заработанных денег....
Шахтеры сейчас за компами сидят с чашечкой кофе и качают нефть при помощи ИИ. Так что плохой пример. Гораздо тяжелее на тойже кассе в Магните 12 часовую смену отсидеть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий