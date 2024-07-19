Хавбек «Динамо» Махачкала Сердеров: «Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире»
Сердер Сердеров рассказал, что не планирует становиться тренером.
«Ни в коем случае не рассматриваю тренерскую работу. Мне кажется, нервов не хватит. Моя вспыльчивость сыграет злую шутку. Когда ты тренер, у тебя 25 человек в команде, но ты по-любому плохой человек для 14 футболистов, которые не играют.
Футболисты живут в лучших отелях, получают большие зарплаты, и у них есть все, но они – самые недовольные люди в мире», – сказал полузащитник махачкалинского «Динамо».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
А тут все просто - у них же вместо жен охотницы за баблом в основном
Где-то мозжечком эти глушенковы догадываются, что их кроме бандитов нагибают какие-то мани и даши со средним образованием
Если бы всё было так просто как у вас. Что ж если футбол - это такая золотая жила, Вы ещё не там?
Молодец
после болельщиков...