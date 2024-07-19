Паредес о кричалке аргентинцев про Францию: «Скандал создали из ничего. Аргентина – не расистская страна. Мы относимся к футболу иначе, чем другие»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Леандро Паредес Энцо Фернандес расизм дискриминация Футбол

Леандро Паредес прокомментировал кричалку Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

«Думаю, что этот скандал создали из ничего. Мы относимся к футболу совсем иначе, чем другие.

Конечно, мы не хотим проявлять неуважение к кому-либо, не хотим иметь ни малейшей мысли о подобном.

Мы не расистская страна, вовсе нет. У нас невероятный состав, футболисты ко всем относятся с уважением.

Энцо извинился. На этом тему нужно закрыть», – сказал полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес.

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38 комментариев
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их отмазки более глупые чем кричалка сама
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Ответ Молодой Френки
Комментарий удален модератором
Остался только один вопрос: а зачем это вообще нужно было говорить? Чтобы... что?
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а че, только энцо пел?
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Так зачем вы тогда эту кричалку исполняли?
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интересно, а что вы имели ввиду исходя из слов в кричалке?....
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«Тему нужно закрыть»… «До следующей победы и очередной кричалки посвященной французам», добавил Паредес!
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Этот человек играл в Зените, о каком расизме может идти речь!
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Блин, они реально настолько тупые, что не могут просто взять и нормально извиниться за то, что они это прокричали? Это же реально идиотская и оскорбительная кричалка, почему бы хотя бы не сказать, что мол молодые, дураки ещё, больше не будем.
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Мы не расистская страна, вовсе нет.

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Конечно, нет

Только нацисты на подводных лодках в Аргентине всплыли
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Этому парню можно верить!
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"У нас футболисты ко всем относятся с уважением" (с)

А прежде всего к тем, у кого мамы нигерийки, а папы камерунцы
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Ответ Vatikan
правильнее спросить, как они допустили то, что она попала на всеобщее обозрение
Это понятно, низкий номер icq 🤓
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Я, так понимаю, это выплеск аргентинской боли за кричалку про них самих... ещё в 2018 году на ЧМ в РФ был удивлен , услышав от испаноязычных латиноамериканских болел, причем из разных стран, одинаковую ритмичную речёвку - "Америка Латина менос Архентина!".. Менос Архентина! За что разные перуанцы, эквадорцы, колумбийцы так стебают Аргентину, показывая, что они, типа, не свои? кто-нить в курсе?
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Ответ Hank Moody
интересно, а что вы имели ввиду исходя из слов в кричалке?....
Комментарий удален модератором
Ответ DIN27
Я, так понимаю, это выплеск аргентинской боли за кричалку про них самих... ещё в 2018 году на ЧМ в РФ был удивлен , услышав от испаноязычных латиноамериканских болел, причем из разных стран, одинаковую ритмичную речёвку - "Америка Латина менос Архентина!".. Менос Архентина! За что разные перуанцы, эквадорцы, колумбийцы так стебают Аргентину, показывая, что они, типа, не свои? кто-нить в курсе?
Я, к сожалению, не в курсе, но даже если перуанцы, эквадорцы и другие латиноамериканцы так кричат, остается вопрос: при чем здесь Франция?
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Ответ krokodilych
Остался только один вопрос: а зачем это вообще нужно было говорить? Чтобы... что?
Вдруг кто не понял, что Канте негр
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Ответ Молодой Френки
Комментарий удален модератором
Их мнение насчёт цвета кожи игроков сб.Франции кто-то спрашивал?
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Ответ superbro
Это понятно, низкий номер icq 🤓
да аськой уже никто не пользуется
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Ответ Vatikan
да аськой уже никто не пользуется
В Аргентине уж точно)
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Ответ riverman1980
Расисты те, кто считают упоминание ангольского, камерунского и сенегальского происхождения оскорблением )
А те страны, что творили геноцид по отношению к местному населению в своих колониях -
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Ответ Вегетарианец_
Я бы посмотрел на его реакцию, если бы французская сборная спела песенку про аргентинцев со словами "Argie" или "Curepí". Только французы не опускаются до подобного рода оскорблений, в отличие от аргентинцев.
Немцы в 2014 после финала также издевались над аргами, тогда вроде кипиши такого не было со стороны аргентинских футболистов.
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Мы не хотим проявлять неуважение, но вы .... и ваши родители .... . Не раздувайте скандал .... и ...... Я бы даже сказал полные .....
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Я, так понимаю, это выплеск аргентинской боли за кричалку про них самих... ещё в 2018 году на ЧМ в РФ был удивлен , услышав от испаноязычных латиноамериканских болел, причем из разных стран, одинаковую ритмичную речёвку - "Америка Латина менос Архентина!".. Менос Архентина! За что разные перуанцы, эквадорцы, колумбийцы так стебают Аргентину, показывая, что они, типа, не свои? кто-нить в курсе?
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Чья бы корова мычала... Уж не Паредесу говорить такие громкие слова
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кажется, Энцо пришлось извинятся и перед аргами за то что снимал
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Наглость - второе счастье.
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Более мерзотных игроков чем в Аргентине я не видел, что на поле, что за его пределами
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Я бы посмотрел на его реакцию, если бы французская сборная спела песенку про аргентинцев со словами "Argie" или "Curepí".
Только французы не опускаются до подобного рода оскорблений, в отличие от аргентинцев.
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Бывшая стрелка!
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На этом тему нужно закрыть
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Ага, ща!
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