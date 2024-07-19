Паредес о кричалке аргентинцев про Францию: «Скандал создали из ничего. Аргентина – не расистская страна. Мы относимся к футболу иначе, чем другие»
Леандро Паредес прокомментировал кричалку Аргентины в адрес французских игроков.
Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».
«Думаю, что этот скандал создали из ничего. Мы относимся к футболу совсем иначе, чем другие.
Конечно, мы не хотим проявлять неуважение к кому-либо, не хотим иметь ни малейшей мысли о подобном.
Мы не расистская страна, вовсе нет. У нас невероятный состав, футболисты ко всем относятся с уважением.
Энцо извинился. На этом тему нужно закрыть», – сказал полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес.
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Конечно, нет
Только нацисты на подводных лодках в Аргентине всплыли
А прежде всего к тем, у кого мамы нигерийки, а папы камерунцы
Только французы не опускаются до подобного рода оскорблений, в отличие от аргентинцев.
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Ага, ща!