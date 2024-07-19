Паредес о кричалке аргентинцев про Францию: «Скандал создали из ничего. Аргентина – не расистская страна. Мы относимся к футболу иначе, чем другие»

Леандро Паредес прокомментировал кричалку Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию. Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси».

«Думаю, что этот скандал создали из ничего. Мы относимся к футболу совсем иначе, чем другие.

Конечно, мы не хотим проявлять неуважение к кому-либо, не хотим иметь ни малейшей мысли о подобном.

Мы не расистская страна, вовсе нет. У нас невероятный состав, футболисты ко всем относятся с уважением.

Энцо извинился. На этом тему нужно закрыть», – сказал полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес.

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