Мак Аллистер о кричалке аргентинцев: «Нужно быть осторожнее в том, что говоришь, особенно в Европе, где чувствительность выше. Энцо – не расист. Мы не расистская страна»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Алексис Мак Аллистер Энцо Фернандес расизм дискриминация Футбол

Алексис Мак Аллистер прокомментировал кричалку Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Также сообщалось, что лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика.

«Нужно быть осторожнее в том, что ты говоришь и делаешь, особенно в Европе, где чувствительность гораздо выше.

Реальность такова, что мы не расистская страна. Мы не привыкли так много говорить о расизме. Да, конечно, это очень важная тема.

Энцо уже извинился и объяснил, что произошло. Я не думаю, что по этой теме есть еще что-то сказать.

Мы знаем Энцо. Мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями. Он не такой. Он не расист.

Как я уже сказал, нужно быть очень осторожным. Думаю, самое главное то, что Энцо принес извинения. Это следует ценить», – сказал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер в интервью Urbana Play.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
"Энцо – не расист. Мы не расистская страна" Но никогда не спрашивайте о наших дедушках - добавил Алексис.
+62
-12
+50
Если в слове ARGENTINOS переставить буквы местами, то получится ANTINEGROS
+49
-4
+45
Ответ dr. cage
> Южная Америка, где из-за футбола даже разок начинали войну, помимо просто дежурных убийств, похищений и и т.д. > В Европе чувствительность выше..
Чувствительность к расистским шуткам/высказываниям выше
Сомневаюсь, что в южной Америке можно задеть кого-то констатацией факта черной кожи (кроме Винисиуса, само собой)
+36
-1
+35
Мы не расисты, просто негров не любим (с)
+17
-3
+14
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если в слове ARGENTINOS переставить буквы местами, то получится ANTINEGROS
Еще мой любимый палиндром: "Аргентина манит негра"
+14
0
+14
Ответ myswordishatred
"Энцо – не расист. Мы не расистская страна" Но никогда не спрашивайте о наших дедушках - добавил Алексис.
Конкретно у Алексиса дедушки из Британии.
+14
-1
+13
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Если в слове ARGENTINOS переставить буквы местами, то получится ANTINEGROS
ДУМАЙТЕ!
+13
0
+13
Ответ myswordishatred
"Энцо – не расист. Мы не расистская страна" Но никогда не спрашивайте о наших дедушках - добавил Алексис.
У кого из игроков Аргентины немецкие корни? У кого из французов африканские я знаю.
+10
0
+10
Ответ Финансист101
Чувствительность к расистским шуткам/высказываниям выше Сомневаюсь, что в южной Америке можно задеть кого-то констатацией факта черной кожи (кроме Винисиуса, само собой)
даа, в той же Бразилии повсеместно говорят туристам "гринго"
в Европе вряд ли часто к кому-то на улице обращаются "эй, негр" или "черныш, послушай.."
+9
0
+9
Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в этом... Израиле евреи, а во Франции негры.
+16
-7
+9
> Южная Америка, где из-за футбола даже разок начинали войну, помимо просто дежурных убийств, похищений и и т.д.
> В Европе чувствительность выше..
+14
-6
+8
Просить прощения мы не бросим
+4
0
+4
Мак Аллистер один из немногих игроков Аргентины за кем не замечено скандалов на самом деле
+5
-1
+4
Южная Америка, особенно Аргентина, Чили пристанище беглых нацистких преступников. Причём, помимо рядовых солдат, вторую родину там обрели высокопоставленные чины СС. Это так, к слову.
+4
-1
+3
В нынешнем мире извинения наоборот ценятся все меньше. Натворить дичь, извиниться, забыть, кайфовать дальше. Обычная история
+5
-2
+3
Ох уж эти чувствительные европейцы с их инквизицией и газовыми камерами
+9
-6
+3
забавно, как обычно мега-расистские комментаторы спортса выступают дружным фронтом против Аргентины. жабогадюкинг
+6
-3
+3
да, мы не расисты, но мы поем расистские песни.
+4
-2
+2
Не просто расисты, а ещё и с колониальными претензиями, и при этом с антиколониальной риторикой. Ну и элементарной культуры нет. Вроде бы всегда аргентинцы смотрели на остальной континент свысока - мол, мы настоящие европейцы, а вы метисы.
Но в футбол играть это не мешает. С положительной стороны - видно что сплочённый коллектив, поэтому и побеждают.
+2
0
+2
Ответ Дзмітрый Фарботка
У кого из игроков Аргентины немецкие корни? У кого из французов африканские я знаю.
Не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых – стоп. Остальных просто не найдут.
+7
-5
+2
Хайль фатерланд добавил полузащитник Ливерпуля
+2
0
+2
Ответ Алексей Минин
Мы не расисты, просто негров не любим (с)
Мы не расисты, у нас в стране вообще негров нет))
+1
0
+1
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Конкретно у Алексиса дедушки из Британии.
папа - ирландец, мама - итальянка, в паспорте написано - аргентинец.
+1
0
+1
"Мы не расисты, просто мы не любим негров! "- сказал Мак Аллистер.
+3
-2
+1
Никто:
Никто:
Демьян с бодуна: Вокруг одни фаны Роналду и фаны Реала!
+1
0
+1
Что за халтура, авторы? Где про "трахать трансов"? Пишите полную цитату 😡
+1
0
+1
-Я аргентинец
-Нам то не гони
+1
0
+1
ждём встречу на ЧМ 26 года, по-любому про это вспомнят
+1
0
+1
Ответ filippa
что в ней расиского? если его мама с нигерии а папа с камеруна? как он может быть французом ?
по гражданству
+1
0
+1
Ответ Balt
Да уж, отношения с 10-ком партнёров испорчены и смотреть они косо на него будут вне зависимости от его извинений.
да плевать на этих терпил.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий