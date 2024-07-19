Мак Аллистер о кричалке аргентинцев: «Нужно быть осторожнее в том, что говоришь, особенно в Европе, где чувствительность выше. Энцо – не расист. Мы не расистская страна»

Алексис Мак Аллистер прокомментировал кричалку Аргентины в адрес французских игроков.

Во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек «альбиселесте» и « » , но вскоре прервал трансляцию.

Позднее Энцо принес публичные извинения в соцсети и извинился за свое поведение перед партнерами по «Челси». Также сообщалось, что лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика.

«Нужно быть осторожнее в том, что ты говоришь и делаешь, особенно в Европе, где чувствительность гораздо выше.

Реальность такова, что мы не расистская страна. Мы не привыкли так много говорить о расизме. Да, конечно, это очень важная тема.

Энцо уже извинился и объяснил, что произошло. Я не думаю, что по этой теме есть еще что-то сказать.

Мы знаем Энцо. Мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями. Он не такой. Он не расист.

Как я уже сказал, нужно быть очень осторожным. Думаю, самое главное то, что Энцо принес извинения. Это следует ценить», – сказал полузащитник и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер в интервью Urbana Play.

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