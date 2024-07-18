«Ман Сити» объявил о переходе Савио, контракт – до 2029 года. «Труа» получит 40+ млн евро

Савио Морейра перешел в «Манчестер Сити».

Лучший ассистент «Жироны» в прошлом сезоне заключил с «горожанами» пятилетний контракт. Презентация пройдет 4 августа.

По сведениям BBC, «Труа» получит за бразильца 40 млн евро (30,8 млн фунтов). Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ман Сити» заплатит 21 млн фунтов, а за счет бонусов сумма может дойти до 33,6 млн фунтов.

В 37 матчах в Ла Лиге в прошлом сезоне Савио забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: mancity.com

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