«Ман Сити» объявил о переходе Савио, контракт – до 2029 года. «Труа» получит 40+ млн евро
Савио Морейра перешел в «Манчестер Сити».
Лучший ассистент «Жироны» в прошлом сезоне заключил с «горожанами» пятилетний контракт. Презентация пройдет 4 августа.
По сведениям BBC, «Труа» получит за бразильца 40 млн евро (30,8 млн фунтов). Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ман Сити» заплатит 21 млн фунтов, а за счет бонусов сумма может дойти до 33,6 млн фунтов.
В 37 матчах в Ла Лиге в прошлом сезоне Савио забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: mancity.com
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
( ФутболСитиГруп)
Савиньо - уменьшительное
И для Труа в том числе
Эдуард
Джуда видел, Сака видел, Кейна видел. Даже Палмера с Уоткинсом видел, а Фодена нет