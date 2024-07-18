«Ман Сити» объявил о переходе Савио, контракт – до 2029 года. «Труа» получит 40+ млн евро

Теги Труа Манчестер Сити премьер-лига Англия Ла Лига Д2 Франция Жирона деньги Савио Морейра Фабрицио Романо Футбол

Савио Морейра перешел в «Манчестер Сити».

Лучший ассистент «Жироны» в прошлом сезоне заключил с «горожанами» пятилетний контракт. Презентация пройдет 4 августа.

По сведениям BBC, «Труа» получит за бразильца 40 млн евро (30,8 млн фунтов). Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «Ман Сити» заплатит 21 млн фунтов, а за счет бонусов сумма может дойти до 33,6 млн фунтов.

В 37 матчах в Ла Лиге в прошлом сезоне Савио забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: mancity.com

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61 комментарий
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Перевели деньги из одного кармана в другой
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+64
Ответ N. Vidich
Он принадлежит Труа, играл в Жироне в аренде, или как?
Самы прикол что и Жирона и Труа принадлежат так же как и Сити, - шейху😂
( ФутболСитиГруп)
+41
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+40
Ответ Chelsea`s Lev
Всё это чистая формальность. Труа, Жирона и МС входят в один футбольный холдинг City Football Group...
финансы у клубов всё равно работают отдельно. Для того же Труа это не формальность, когда в их бюджет поступает 40 млн
+32
-2
+30
Он принадлежит Труа, играл в Жироне в аренде, или как?
+24
-1
+23
Ответ Большое сердце Неймара
Комментарий скрыт
Я вижу как ты имеешь
+13
-4
+9
Норм схема) 116 факт в копилку?
+13
-5
+8
Так он Савио или Савиньо? На картинке написано Welcome Savinho
+7
-1
+6
Ответ Большое сердце Неймара
Комментарий скрыт
и где ты разглядел здесь зависть, чел правду написал.
+8
-3
+5
Всё это чистая формальность. Труа, Жирона и МС входят в один футбольный холдинг City Football Group...
+9
-4
+5
Ответ Чейви
Так он Савио или Савиньо? На картинке написано Welcome Savinho
Савин. Уже в Ман Сити перешёл, а кто конкретно чег фаевы так и не узнал.
+5
-1
+4
Ответ MIKE GUTRI
С экономической точки зрения, не выгоднее ли, покупать за большие или за меньшие деньги?
Средние почему не рассматриваете?
+3
-1
+2
Ответ N. Vidich
Он принадлежит Труа, играл в Жироне в аренде, или как?
В аренде
+3
-1
+2
Ответ Чейви
Так он Савио или Савиньо? На картинке написано Welcome Savinho
Он Савио
Савиньо - уменьшительное
+3
-1
+2
Ответ Олег Овчинников
Ага, конечно. Переложили деньги из одного кармана в другой, а Труа шиш с маслом, т.к. это клуб, входящий в City Group.
Так а Труа за чей счёт по-вашему живёт?
+3
-2
+1
Ответ MIKE GUTRI
Например, если у сити проблемы с ффп, то логичнее покупать за меньшие деньги
Ну это как бы плюс один эпизод
И для Труа в том числе
+2
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+1
Ответ slavik12345
Если Фоден лучший вингер планеты, почему гениальный Гарет Саутгейт не вызвал его в сборную Англии на евро?
Это шутка?
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Ответ Владислав Севастьянов
В то время как все усиляются, у Ливерпуля новый тренер, Тиаго и Матип ушли, предсезонный сбор идет, и нет даже ни одной новости о серьезном интересе к какому-нибудь игроку. Напрягает.
ничего, к концу ТО по классике подпишут какого-нибудь 40-летнего цз, а по остальным позициям сделают ставку на молодежь из академии 😁.
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Ответ Denis Al
Если Шейх прикажет, снизят цену если надо😉
Это так не работает, УЕФА проверяет трансфертное ценообразование. И не только УЕФА, налоговые тоже всегда смотрят этот момент при проверках любых холдингов (не только футбольных)
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Ответ Carasa
В реале неплохо попылил в свое время
Там был Сельвиньо)
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Пеп решил вернуться к идее с классическими вингерами?
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Ответ Under
Он Савио Савиньо - уменьшительное
А я думал, что Савиньо - это сын Савио. Как Ромарио - Ромариньо.
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Ответ Чейви
Так он Савио или Савиньо? На картинке написано Welcome Savinho
Савенко
Эдуард
+2
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+1
Ответ slavik12345
Если Фоден лучший вингер планеты, почему гениальный Гарет Саутгейт не вызвал его в сборную Англии на евро?
ты наверное грилиша имел ввиду
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Ответ MIKE GUTRI
С экономической точки зрения, не выгоднее ли, покупать за большие или за меньшие деньги?
Выгоднее за меньшие тк денег тратишь меньше
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Ответ Armbull
Это шутка?
Ну я его там не видел, вот и решил поинтересоваться)
Джуда видел, Сака видел, Кейна видел. Даже Палмера с Уоткинсом видел, а Фодена нет
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Ответ <Inter>
Пеп решил вернуться к идее с классическими вингерами?
Он от неё и не отказывался полностью , просто перевел в опциональный режим , как инструмент вскрытия уже несвежих соперников, выпуская Доку и Грилиша для этих целей
+1
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0
Ответ Ллб
Он от неё и не отказывался полностью , просто перевел в опциональный режим , как инструмент вскрытия уже несвежих соперников, выпуская Доку и Грилиша для этих целей
Грилиш как раз вообще нельзя назвать классическим вингером. Он хорош для удержания мяча, как и Марез покинувший команду. Савио и Доку это больше про дриблинг и создания ситуаций 1 в 1. После ухода Сане Пеп всё больше уходил в контроль, а теперь видимо решил вернуться к основам
+2
-2
0
Ответ Oliver Kromwel
Это так не работает, УЕФА проверяет трансфертное ценообразование. И не только УЕФА, налоговые тоже всегда смотрят этот момент при проверках любых холдингов (не только футбольных)
опять таки с одного кармана в другой карман
0
0
0
Ответ <Inter>
финансы у клубов всё равно работают отдельно. Для того же Труа это не формальность, когда в их бюджет поступает 40 млн
Если Шейх прикажет, снизят цену если надо😉
+3
-3
0
Ответ Владислав Севастьянов
В то время как все усиляются, у Ливерпуля новый тренер, Тиаго и Матип ушли, предсезонный сбор идет, и нет даже ни одной новости о серьезном интересе к какому-нибудь игроку. Напрягает.
Ливерпуль всегда старается проводить сделки тихо, это норм. даже инсайдеры типа Романо это подмечали. Эдвардс и Хьюз знают своё дело, не переживай, брат
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