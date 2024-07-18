Йоро подписал контракт с «МЮ» до 2029-го, сделка закрыта (Фабрицио Романо)
Лени Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Соглашение игрока с манчестерским клубом рассчитано до июня 2029 года.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка закрыта как со стороны представителей футболиста, так и со стороны клубов. «Юнайтед» и «Лилль» сегодня обмениваются всеми необходимыми документами.
Все составляющие медицинского осмотра также пройдены игроком.
Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться по ссылке.
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Легенда АПЛ Давид Сильва прям качок был.
Или Эшли Коул, Нголо Канте, Санти Касорла. Все огромные ребята.
Теперь надо мясом обрасти, уж больно щуплый для апл
Для этой роли на поле физическая мощь очень важна
Не говорю что у Йоро этого нет, но парню нужно будет набирать для игры в этой лиге
Пока с трудом верится, что в этой форме он сможет побороться на угловом против условного Матета из КП
Проблема была в его травматичности.
Для МЮ топ трансфер.
Только откуда эти рандомные цифры?
Посмотрите с другой стороны: за 50 млн получить игрока, который с большой вероятностью будет топом (риск конечно всегда есть, но есть даже когда покупаешь готового топа). Закрыть позицию на 10-15 лет или иметь возможность через несколько лет продать дороже.
А какие там были обстоятельства, год контракта - это все разговоры в пользу бедных.
МЮ сыграл очень грамотно. Фактически было сейчас или никогда. Они сделали сейчас, и молодцы.
А спой