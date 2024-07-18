Йоро подписал контракт с «МЮ» до 2029-го, сделка закрыта (Фабрицио Романо)

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Лени Йоро Фабрицио Романо Футбол

Лени Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение игрока с манчестерским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сделка закрыта как со стороны представителей футболиста, так и со стороны клубов. «Юнайтед» и «Лилль» сегодня обмениваются всеми необходимыми документами.

Все составляющие медицинского осмотра также пройдены игроком.

Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться по ссылке.

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80 комментариев
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Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Талантливый парень, надеюсь у него все сложится в МЮ Теперь надо мясом обрасти, уж больно щуплый для апл
Ох уж эти стереотипы.
Легенда АПЛ Давид Сильва прям качок был.
Или Эшли Коул, Нголо Канте, Санти Касорла. Все огромные ребята.
+36
-5
+31
Талантливый парень, надеюсь у него все сложится в МЮ
Теперь надо мясом обрасти, уж больно щуплый для апл
+34
-5
+29
Ответ Иван Чеховъ
Ох уж эти стереотипы. Легенда АПЛ Давид Сильва прям качок был. Или Эшли Коул, Нголо Канте, Санти Касорла. Все огромные ребята.
Напомни, Давид Сильва и Санти Касорла играли в центре защиты?
Для этой роли на поле физическая мощь очень важна
Не говорю что у Йоро этого нет, но парню нужно будет набирать для игры в этой лиге
Пока с трудом верится, что в этой форме он сможет побороться на угловом против условного Матета из КП
+23
-1
+22
Ответ Гуркюфф
Утерли нос мадридскому старику
За 70м за 18 летнего пацана с годом контакта? Мда)))) Ну Мадридский старик с Хоселу ЛЧ полтора месяца назад взял.
+29
-9
+20
Середина июля, а они уже два трансфера оформили, нонсенс
+17
0
+17
Хороший трансфер
+16
-1
+15
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Талантливый парень, надеюсь у него все сложится в МЮ Теперь надо мясом обрасти, уж больно щуплый для апл
Ну, у щуплого Варана с этим проблем не было в АПЛ.
Проблема была в его травматичности.
+14
-1
+13
Так и не понял почему Реал за него не боролся.
Для МЮ топ трансфер.
+13
-3
+10
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А причем тут БЧК? Им вообще не по карману такие трансферы
+12
-4
+8
Ответ Yerkebulan
Хороший трансфер
Перспективный)
+9
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+8
Ответ CyberUnited
Середина июля, а они уже два трансфера оформили, нонсенс
Эх, а ведь были времена, всё лето интересуемся, наблюдаем, потом дедлайн и покупки ради покупок в попыхах))
+7
0
+7
Ответ Иван Чеховъ
Ох уж эти стереотипы. Легенда АПЛ Давид Сильва прям качок был. Или Эшли Коул, Нголо Канте, Санти Касорла. Все огромные ребята.
И сколько из перечисленных играли в центре защиты? Для цз в АПЛ габариты и атлетизм очень существенны
+5
0
+5
Ответ YoullAlwaysWalkAlone
Напомни, Давид Сильва и Санти Касорла играли в центре защиты? Для этой роли на поле физическая мощь очень важна Не говорю что у Йоро этого нет, но парню нужно будет набирать для игры в этой лиге Пока с трудом верится, что в этой форме он сможет побороться на угловом против условного Матета из КП
Про Мартинеса что-то подобное было, мол, ростом маленький для ЦЗ 😅
+4
0
+4
Ответ <CRISTIANO>
Так и не понял почему Реал за него не боролся. Для МЮ топ трансфер.
переплачивать за год контракта не хотели
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Ответ Олег Кабанов
Нико Уильямс передаëт привет
Ну и чего там по Нико? Уже перешёл? Если да, то что очередной раз продали?
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Ответ Гуркюфф
Утерли нос мадридскому старику
Скорее переплатили за молокососа))
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Ответ Максим Новиков
Реал опростоволосился. Не захотели лишние 20млн добавит. Кто знает, может этот паренек новый Десайи или Тюрам
Ты не знаешь кто он в итоге, но вывод о том что кто то «опростоволосился» уже сделал…а может он в итоге никто? такого не бывает?
+4
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+3
МЮ подписал два молодых таланта, да еще и не в конце ТО, не за космические деньги и личку. Начинаю верить в новое руководство. Если они еще и привезут Де Лигта с Угарте, то можно снова надеятся на светлое будущее.
+3
-1
+2
Ответ Иван Чеховъ
Ох уж эти стереотипы. Легенда АПЛ Давид Сильва прям качок был. Или Эшли Коул, Нголо Канте, Санти Касорла. Все огромные ребята.
Крауча забыли вы)
+2
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Ох ничего себе! Вот это уже отличная новость!
+2
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Ответ madrilenos
Мадрид не будет отходить от политики которую они ведут по трансферам. У него оставался год контакта, предложили 25м или через год бесплатно приходи. МЮ предложил 60м +10м бонусы. Понятное дело что Лиль очень сильно на него давил и в конечном итоге он переходит в МЮ.
52+7 трансфер обойдётся не придумывай на ходу
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Ответ Диман5454
Ему угрожали отсутствием игровой практики в случае отказа переходить
Да, только написала об этом промадридская марка
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Ответ madrilenos
Потому что 60+10=70. Если у вас какая-то другая математика, тут я уже помочь не могу
60+10 конечно 70, тут к гадалке не ходи
Только откуда эти рандомные цифры?
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ура!
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Еще раз напишу, для адептов "переплатили за игрока с одним сезоном и годом контракт".
Посмотрите с другой стороны: за 50 млн получить игрока, который с большой вероятностью будет топом (риск конечно всегда есть, но есть даже когда покупаешь готового топа). Закрыть позицию на 10-15 лет или иметь возможность через несколько лет продать дороже.
А какие там были обстоятельства, год контракта - это все разговоры в пользу бедных.
МЮ сыграл очень грамотно. Фактически было сейчас или никогда. Они сделали сейчас, и молодцы.
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
зачем развивать 30летних каземиро, варана и эриксена? сам-то понял, что написал? рэшфорд до прошлого сезона был практически топом. хейлунд забивает голы. Гринвуд играл в основе и блистал, пока не начал бить женщин.
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Ответ Сергей Посохов
Прощай очередной распиаренный талант. Прочитали и забыли
Посох, не ной
А спой
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Ответ CyberUnited
Середина июля, а они уже два трансфера оформили, нонсенс
Новая метла замела по-новому просто))
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Ответ Cristiano Ronaldo
В АПЛ без мышц, нет смысла играть. Сломают сразу же.
Да ничего с ним не будет, для сравнения Йоро: вес 83, рост 190, Линделеф: вес 80, рост 187. Идентичная антропометрия, при этом Йоро довольно быстрый и пластичный визуально, в отличии от Виктора, а если начнёт качаться - потеряет эти качества
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Ответ madrilenos
Потому что 60+10=70. Если у вас какая-то другая математика, тут я уже помочь не могу
https://www.sports.ru/football/1116238909-realu-soobshhili-chto-joro-ujdet-v-myu-za-18-letnego-zashhitnika-lilly.html
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