Йоро подписал контракт с «МЮ» до 2029-го, сделка закрыта (Фабрицио Романо)

Лени Йоро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение игрока с манчестерским клубом рассчитано до июня 2029 года.

Как сообщает инсайдер , сделка закрыта как со стороны представителей футболиста, так и со стороны клубов. « » и « » сегодня обмениваются всеми необходимыми документами.

Все составляющие медицинского осмотра также пройдены игроком.

Со статистикой 18-летнего защитника можно ознакомиться по ссылке.

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