«Лилль» пригрозил Йоро годом в запасе, если он не примет предложение «МЮ». Англичане дали за защитника в 2 раза больше «Реала» (Marca)

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш деньги Лени Йоро Футбол

«Лилль» пригрозил Лени Йоро оставить его в запасе на год в случае отказа «МЮ».

18-летний защитник собирался перейти в «Реал», но в итоге согласился на трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб заплатит за игрока порядка 50+12 млн евро, что в два раза превышает предложение «Реала», дававшего 30 млн.

Агент игрока Жорже Мендеш ранее заявлял, что переезд в Мадрид является приоритетом для Йоро. При первых контактах с «Юнайтед» агент француза сообщил об этом исполнительному директору манкунианцев, также как и представителям «ПСЖ», «Ливерпуля» и другим заинтересованным клубам.

Однако, как утверждает Marca, руководство «Манчестер Юнайтед» проявило настойчивость, в результате чего «Лилль» надавил на футболиста, чтобы он согласился на трансфер. Помимо угрозы оставить его без игровой практики, аргументом также мог являться тот факт, что «Юнайтед» предложил Йоро зарплату гораздо выше, чем в «Реале».

Испанцы, которые ранее достигли с игроком устного соглашения, дали ему слово, что постараются заключить сделку на самых выгодных условиях. Они были не готовы платить за молодого игрока с годом по контракту 50-60 млн евро.

Однако, учитывая свое преимущество, мадридцы считали, что добьются успеха в переговорах по схожей формуле, которую они успешно использовали в прошлом сезоне с Джудом Беллингемом, а ранее с Орельеном Тчуамени.

«Реалу» сообщили, что Йоро уйдет в «МЮ». За 18-летнего защитника «Лилля» заплатят 50+12 млн евро

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77 комментариев
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Карманная Марка Переса начала привычные процедуры отбеливания, бгг
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Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях.
А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
+108
-34
+74
Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
Так и Перес все делает правильно, используя репутацию клуба, как аргумент для игрока.
+77
-14
+63
Читайте Марку, она вам подробно поведает о том, что было раньше, а не сейчас.
+31
-3
+28
Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
Всем бы так мучаться: взяли ЛаЛигу с отрывом в 10 очков и ЛЧ, пройдя сложную сетку.
+36
-10
+26
Кое-кто не умеет принимать поражения)
+29
-8
+21
Ответ Einfach Safari
Кто там сказал что новое руководство маню адекватнее глейзеров?)
сними лапшу с ушей
+21
-4
+17
Ответ Roman
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
МЮ сам своего рода мешок.
+19
-7
+12
Ответ Roman
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
То-то МЮ больше тратит
+22
-10
+12
Кроме смеха такая статья ничего не вызывает.
+14
-3
+11
Ответ Roman
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
"Мешок" предлагал за просто перспективного игрока с годом контракта плюс-минус 30млн. А бедный МЮ каких-то 60 млн. ))
+11
-3
+8
Марка держит марку, мощный наброс.
+8
-1
+7
Ответ Einfach Safari
Кто там сказал что новое руководство маню адекватнее глейзеров?)
Во-первых это marca, а во-вторых ничего ещё не произошло
+9
-3
+6
Ответ Roman
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
Ловко заплатили в два раза больше, не поспорить даже. Это как ПСЖ щелкнул по носу Реал и Барселону, завалив деньгами Неймара и Мбаппе. :)))
+8
-3
+5
Не очень логично выглядит, если честно. Что лучше, посадить на банку игрока или получить 30 миллионов? Очевидный ответ, что лучше получить деньги. Ни один здравомыслящий президент клуба не профукает 30 миллионов ради своих принципов.
+5
0
+5
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
+32
-27
+5
Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
никаких шантажей или других "грязных" мер перес не применяет, игроки просто хотят играть за лучший клуб и выигрывать трофеи.
+5
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Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
Не согласен. Перес всегда тактичен в переговорах. Если с ним честно вести дела, то он ведет себя также. Ничто не запрещает игроку не продлевать контакт и идти в клуб, который ему не нравится. По крайней мере он не ведет себя как Дембеле при переходе в Барселону. И в Барселоне это не единичный случай.
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кампания, по спасению лица Переса, начата.
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Не знаю, что смешнее: очередные сказки от марки или снг глорики двух мешков за тридевять земель, которые спорят кого развели :)
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Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
" у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях"

Я бы посмотрел, что бы тут писали, если бы это был не Лилль, а какой-нибудь российский клуб.
До сих пор встречаются комменты, как подло поступил Зенит, не отпустив Аршавина в Барселону, от которой якобы было предложение.
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Ответ Клименко
МЮ как обычно, владелец поменялся, суть осталась прежней - переплаты за игроков клубам и агентам, доверие посредственному тренеру и за сок из минибара скорее всего по прежнему вычитают из зарплаты сотрудников. Заработок денег единственный смысл существования МЮ и разница с Лиллем только в том, что Лилль зарабатывает продажами игроков, а МЮ рекламой и нахождением в АПЛ
Это не переплата, а нормальная цена, это Реал выкручивает клубам руки (как с Камавинга и тд)
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Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
То-есть на мнение самого Йоро тебе насрать? Тебе то может и да, но самому Йоро с этим жить
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Ответ Raul14
"Мешок" предлагал за просто перспективного игрока с годом контракта плюс-минус 30млн. А бедный МЮ каких-то 60 млн. ))
Да Реал больше черепахе отстегнул за подписной бонус 😂😂
+4
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Ответ los merengues
Ловко заплатили в два раза больше, не поспорить даже. Это как ПСЖ щелкнул по носу Реал и Барселону, завалив деньгами Неймара и Мбаппе. :)))
Решили увести из Реала нового Варана до того, как того задолбает в футбол играть)
+3
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Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
А Реал мля,прямо так и не переживёт,этот несостоявшийся переход?! Да Реалу,глубоко по фиг,на всё происходящее! Единственное кого здесь жаль,так это самого Йоро! Для чего Ман Юнайтед игрок,который хочет играть за другой клуб??? Будет там барахтаться в зоне Лиги Конференций.........
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Ответ Алексей Демченко
Забрали паспорт и обещали отправить на Украину !
Сочувствую тебе, напиши в администрацию президента, он обязательно поможет
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Ответ wjvxpb5q6f
Сколько можно поддаваться Мадриду? Во времена, когда за игроков платят очень много, Перес приходит к игроку и начинает подталкивать кинуть клуб, не продлевать контракт, шантажировать руководство. Всё правильно Лилль сделал, у них был актив, его пристроили на лучших для себя условиях. А Реал пусть дальше с Вальехо и хрониками мучается)
Ты сейчас полностью описал все клубы мира!!!! Это бизнес. Любой бизнес строится только так. Ты не назовёшь ни одного постоянного примера в оьратном: купить подешевле и продать подороже. Это аксиома, правило. Есть только исключения когда у людей денег больше что ему потерять их не жалко. Так что валя на Мадрид тв только показываешь свои умственные низкие способности двоечник и неудачника. Очнись. Это реальность мирового порядка с момента как человечество начало жить и никогда не изменится. Иди купи плазму за 50 вместо того чтобы пойти в магазин другой со скидочным купонов и купить эту же за 30. Тебя назовёт идиотом и отправят из дома жить на улицу. С такой логикой только там место. И не обижайся нс правду. Если у тебя горит то почему не горит на мю который ворует деньги и тратить на игрока в два раза больше его стоимости последние лет 5 с то и больше.
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Забыли про пункт: оставить воспитавший тебя клуб без денег
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Ответ Roman
Молодец, МанЮ, ловко щелкнул по носу мадридский мешок
Никогда мешком не был, всё за свои деньги покупают.
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