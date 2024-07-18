«Лилль» пригрозил Йоро годом в запасе, если он не примет предложение «МЮ». Англичане дали за защитника в 2 раза больше «Реала» (Marca)

«Лилль» пригрозил Лени Йоро оставить его в запасе на год в случае отказа «МЮ».

18-летний защитник собирался перейти в «Реал», но в итоге согласился на трансфер в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб заплатит за игрока порядка 50+12 млн евро, что в два раза превышает предложение «Реала», дававшего 30 млн.

Агент игрока Жорже Мендеш ранее заявлял, что переезд в Мадрид является приоритетом для Йоро. При первых контактах с «Юнайтед» агент француза сообщил об этом исполнительному директору манкунианцев, также как и представителям «ПСЖ», «Ливерпуля» и другим заинтересованным клубам.

Однако, как утверждает Marca, руководство «Манчестер Юнайтед» проявило настойчивость, в результате чего «Лилль» надавил на футболиста, чтобы он согласился на трансфер. Помимо угрозы оставить его без игровой практики, аргументом также мог являться тот факт, что «Юнайтед» предложил Йоро зарплату гораздо выше, чем в «Реале».

Испанцы, которые ранее достигли с игроком устного соглашения, дали ему слово, что постараются заключить сделку на самых выгодных условиях. Они были не готовы платить за молодого игрока с годом по контракту 50-60 млн евро.

Однако, учитывая свое преимущество, мадридцы считали, что добьются успеха в переговорах по схожей формуле, которую они успешно использовали в прошлом сезоне с Джудом Беллингемом, а ранее с Орельеном Тчуамени.

«Реалу» сообщили, что Йоро уйдет в «МЮ». За 18-летнего защитника «Лилля» заплатят 50+12 млн евро

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