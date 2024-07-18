Агент Миранчука: «Предложение от «Атланты» будоражит – в Европе такое вряд ли получим. Алексей войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Пока соглашения не достигнуты»

Теги Аталанта МЛС серия А Италия Алексей Миранчук Вадим Шпинев Атланта Юнайтед Чемпионат.com Футбол

Агент Алексея Миранчука рассказал о предложении футболисту из МЛС.

Российский полузащитник может перейти в «Атланту». За хавбека «Аталанте» предлагают 11 миллионов евро.

«Пока соглашения не достигнуты. Да, «Аталанта» получила предложение от американского клуба.

Что скрывать – финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас общается со всеми сторонами.

МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться.

Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Леши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то все будет оформлено.

Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнер Джуффрида (Валерио, итальянский агент – прим Sports) отношения не имеет», – сказал представитель футболиста Вадим Шпинев.

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59 комментариев
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Агента скорее будоражит не зп Алексея, а комиссионные.
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Ну вообще конечно интересно будет если перейдет. Такого уровня россиян в МЛС не было. Там вроде кто то был лет 30 назад из россиян.
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надо соглашаться. лига зрелищная и интересная (можно статку набивать и играть в удовольствие, а не катать УГ 0-0), скоро ЧМ в США - вниманием тоже обделен не будет, еще и зарплата отличная
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Страна для жизни приятная, лига тоже, будет ключевым игроком клуба, любимцем болельщиков. В Европе уже попылил, себя испытал, еврокубок выиграл. В суперклуб уже ясно что не перейдет. Ради чего продолжать играть в итальянских середняках за скромную зп не понятно. В общем логично будет если перейдет.
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Ответ Птюч
Ну вообще конечно интересно будет если перейдет. Такого уровня россиян в МЛС не было. Там вроде кто то был лет 30 назад из россиян.
вроде бы Симутенков, была ещё пародия на него в Назло Рекордам. По сюжету там он в 90-е уехал и хвалится, что получает 100 долларов, плюс шабашит на ферме.
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Месси, Суарес, Бускетс, Альба, Миранчук
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Ответ Vasilii Eremeev
Там играл наш нападающий он потом за Томь пылил, фамилию не помню.
Стариков, кажется.
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Ответ И здесь и там
вроде бы Симутенков, была ещё пародия на него в Назло Рекордам. По сюжету там он в 90-е уехал и хвалится, что получает 100 долларов, плюс шабашит на ферме.
Блин ОСП вообще жгли на тему футбола , Сёмин против Газзаева это легенда
+6
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+6
Ответ Ебздрогыч
Больше бабла в лиге только у Месси, добавил агент
Месси второй, чего уж там!
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Ответ Юрий Кечко
Сейчас тебе адепты лиги арабских пастухов расскажут про уровень млс, Ведь в товарняке было 6-0))))
Уровень МЛС определяет Лига Чемпионов КОНКАКАФ. И в ней МЛС пока что уступает Лиге MX.
+6
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+5
Ответ Птюч
Ну вообще конечно интересно будет если перейдет. Такого уровня россиян в МЛС не было. Там вроде кто то был лет 30 назад из россиян.
Там играл наш нападающий он потом за Томь пылил, фамилию не помню.
+6
-2
+4
Шпинёв портит карьеру ещё одному хорошему игроку
+3
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+3
почему из сотен игроков играющих в европейских клубах, именно Миранчка хотят переманить на 5ую ЗП в лиге?
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+3
Ответ Vasilii Eremeev
Там играл наш нападающий он потом за Томь пылил, фамилию не помню.
Эрик Корчагин играл там
+3
0
+3
Ответ Птюч
Ну вообще конечно интересно будет если перейдет. Такого уровня россиян в МЛС не было. Там вроде кто то был лет 30 назад из россиян.
Симутенков же был в начале 2000-х
+2
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+2
Пара слов об отношении Шпинева к Алексею Миранчуку.
Напомню, что у Миранчука в контракте с Локомотивом стояли отступные - 8 млн евро. Но продан он был за 13. При этом в руководстве Локомотива всегда заявляли, что получили с этого трансфера именно 8 млн.
Каким образом, Аталанту при этом можно было развести на большую сумму, чем прописано по контракту в отступных? Видимо, был какой-то торг между несколькими клубами и Аталанта предложила больше денег, рассматривая Миранчука как актив для последующей перепродажи. Отчасти подтверждение этому мы видим сейчас. Аталанта год за годом отказывается отпустить или продать Алексея существенно дешевле потраченной суммы. А Гасперини, судя по всему, никогда особенно не хотел видеть Алексея у себя в команде.
Так что вероятно из-за 5 млн евро, ушедших Шпиневу, Алексей 4 года мучался в команде, которой он не очень-то и нужен.
Где же сейчас работа агента, когда она так нужна? Почему он устраивает Миранчука на пенсию в 28 лет?
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Не удивлюсь, что из-за длинного языка и жадности этот переход сорвётся
+3
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Агента прямо очень будоражит 😁
+3
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Ответ Ivan Litvak
почему из сотен игроков играющих в европейских клубах, именно Миранчка хотят переманить на 5ую ЗП в лиге?
Потому что он ЛЕ брал
+2
0
+2
Не достигли значит недобудоражили. Чуток подбудоражьте еще
+1
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Ответ Heroes!
МЛС отличный вариант, ЗП чуть ниже, чем в СА, а уровень намного выше ( возможно выше даже турецкой лиги)
не выше турецкой 100%
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Ответ Heroes!
МЛС отличный вариант, ЗП чуть ниже, чем в СА, а уровень намного выше ( возможно выше даже турецкой лиги)
Про уровень это конечно крайне спорно, в МЛС до сих пор не было ни одного трансфера больше 15 млн, тогда как в Аравию едут пачками игроки по 30-40-50 млн, местные американцы тоже ни о чем-все их лучшие в Европе, хотя сама сборная на прошедшей копе Панаме проиграла
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Ответ Ебздрогыч
Больше бабла в лиге только у Месси, добавил агент
Я ни разу не видел, чтобы ты на ответы по своему комментарию отвечал, ты нейросеть?
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Ответ И здесь и там
вроде бы Симутенков, была ещё пародия на него в Назло Рекордам. По сюжету там он в 90-е уехал и хвалится, что получает 100 долларов, плюс шабашит на ферме.
Да да я тоже об этом сразу вспомнил))
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Агент Кремля в самом сердце США
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Без Антона не согласны
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Ответ Pu
Пара слов об отношении Шпинева к Алексею Миранчуку. Напомню, что у Миранчука в контракте с Локомотивом стояли отступные - 8 млн евро. Но продан он был за 13. При этом в руководстве Локомотива всегда заявляли, что получили с этого трансфера именно 8 млн. Каким образом, Аталанту при этом можно было развести на большую сумму, чем прописано по контракту в отступных? Видимо, был какой-то торг между несколькими клубами и Аталанта предложила больше денег, рассматривая Миранчука как актив для последующей перепродажи. Отчасти подтверждение этому мы видим сейчас. Аталанта год за годом отказывается отпустить или продать Алексея существенно дешевле потраченной суммы. А Гасперини, судя по всему, никогда особенно не хотел видеть Алексея у себя в команде. Так что вероятно из-за 5 млн евро, ушедших Шпиневу, Алексей 4 года мучался в команде, которой он не очень-то и нужен. Где же сейчас работа агента, когда она так нужна? Почему он устраивает Миранчука на пенсию в 28 лет?
Насколько я помню из фильма Нобеля об этом трансфере, Миранчук не стал активировать опцию расторжения контракта, типа чтобы Локо получил больше денег. По крайней мере так сам агент тогда говорил.
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Ответ Heroes!
МЛС отличный вариант, ЗП чуть ниже, чем в СА, а уровень намного выше ( возможно выше даже турецкой лиги)
бери выше чего уж там...
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Ответ Vasilii Eremeev
Там играл наш нападающий он потом за Томь пылил, фамилию не помню.
Стариков американец
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Ответ Fomin525
Симутенков играл в 94
Симутенков там играл в начале нулевых.
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