Агент Миранчука: «Предложение от «Атланты» будоражит – в Европе такое вряд ли получим. Алексей войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Пока соглашения не достигнуты»
Агент Алексея Миранчука рассказал о предложении футболисту из МЛС.
Российский полузащитник может перейти в «Атланту». За хавбека «Аталанте» предлагают 11 миллионов евро.
«Пока соглашения не достигнуты. Да, «Аталанта» получила предложение от американского клуба.
Что скрывать – финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас общается со всеми сторонами.
МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться.
Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.
Любое решение Леши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то все будет оформлено.
Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнер Джуффрида (Валерио, итальянский агент – прим Sports) отношения не имеет», – сказал представитель футболиста Вадим Шпинев.
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Напомню, что у Миранчука в контракте с Локомотивом стояли отступные - 8 млн евро. Но продан он был за 13. При этом в руководстве Локомотива всегда заявляли, что получили с этого трансфера именно 8 млн.
Каким образом, Аталанту при этом можно было развести на большую сумму, чем прописано по контракту в отступных? Видимо, был какой-то торг между несколькими клубами и Аталанта предложила больше денег, рассматривая Миранчука как актив для последующей перепродажи. Отчасти подтверждение этому мы видим сейчас. Аталанта год за годом отказывается отпустить или продать Алексея существенно дешевле потраченной суммы. А Гасперини, судя по всему, никогда особенно не хотел видеть Алексея у себя в команде.
Так что вероятно из-за 5 млн евро, ушедших Шпиневу, Алексей 4 года мучался в команде, которой он не очень-то и нужен.
Где же сейчас работа агента, когда она так нужна? Почему он устраивает Миранчука на пенсию в 28 лет?