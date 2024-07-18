Агент Миранчука: «Предложение от «Атланты» будоражит – в Европе такое вряд ли получим. Алексей войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Пока соглашения не достигнуты»

Агент Алексея Миранчука рассказал о предложении футболисту из МЛС.

Российский полузащитник может перейти в «Атланту». За хавбека «Аталанте» предлагают 11 миллионов евро.

«Пока соглашения не достигнуты. Да, «Аталанта» получила предложение от американского клуба.

Что скрывать – финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. «Аталанта» сейчас общается со всеми сторонами.

МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться.

Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Любое решение Леши мы поддержим, потому что это его карьера. Если на днях клубы договорятся, то все будет оформлено.

Предложение от «Атланты» пришло напрямую в клуб, от очень мощной агентской компании, поэтому хочу сказать, что к этой сделке наш партнер Джуффрида (Валерио, итальянский агент – прим Sports) отношения не имеет», – сказал представитель футболиста Вадим Шпинев.

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