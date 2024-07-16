Миранчук близок к переходу в «Атланту» из «Аталанты» за 11 млн евро (TuttoAtalanta)
Алексей Миранчук продолжит карьеру в МЛС.
«Атланта Юнайтед» и «Аталанта» близки к оформлению трансфера российского полузащитника, сообщает TuttoAtalanta.com. Изначально итальянский клуб требовал 15 миллионов евро, однако стороны близки к согласованию сделки на сумму около 11 млн.
Сам футболист дал согласие на переход в американскую команду. Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие дни.
В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Был о Миранчуке лучшего мнения
Антон,находящийся сейчас без клуба:
- Да хоть в Африку.