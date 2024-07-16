Миранчук близок к переходу в «Атланту» из «Аталанты» за 11 млн евро (TuttoAtalanta)

Теги Аталанта МЛС серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Алексей Миранчук продолжит карьеру в МЛС.

«Атланта Юнайтед» и «Аталанта» близки к оформлению трансфера российского полузащитника, сообщает TuttoAtalanta.com. Изначально итальянский клуб требовал 15 миллионов евро, однако стороны близки к согласованию сделки на сумму около 11 млн. 

Сам футболист дал согласие на переход в американскую команду. Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие дни. 

В прошедшем сезоне Миранчук провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

44 комментария
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Теперь он Мирнчук
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Прикиньте он думает что продлевает контракт))
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+64
Миранчук Расправляет Плечи.
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Жаль, что теряем игрока в Европе, при том что больше никто не должен перейти. А для самого Миранчука хороший трансфер
+23
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Ответ Артём Амирджанян
Слабые соперники, можно в "пол-ноги" играть, куча болельщиков, лига развита в медиаплане, ЧМ-2026 будет в США, вся шумиха будет там
С таким подходом к жизни можно сразу в РПЛ возвращаться, там тоже можно в полноги играть и получать зарплату за паспорт.
Был о Миранчуке лучшего мнения
+10
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+9
Ответ Rio de Janeiro
Очень жаль что Алексей так рано решил закончить карьеру в бургер-лиги
в бургер-лиге он только начинает карьеру.
+14
-6
+8
Белорусам пора клуб Атлант создавать на базе завода холодильников
+10
-2
+8
Ответ Артём Амирджанян
Жаль, что теряем игрока в Европе, при том что больше никто не должен перейти. А для самого Миранчука хороший трансфер
Чем он хорош кроме зарплаты?
+15
-8
+7
Ответ Rio de Janeiro
Очень жаль что Алексей так рано решил закончить карьеру в бургер-лиги
На Атланту ходят толпами. Средняя посещаемость 48200, за игру. Следующий ЧМ пройдет в Америке, Канаде и Мексике. Это уже не бургер лига, это офигенный турнир с игроками высокого класса
+11
-6
+5
Так и не стал для Лесли Нильсена своим.
+6
-1
+5
Ответ Артур Женебергенев
Прикиньте он думает что продлевает контракт))
Еще думает - махиначат с продлением, 11 мл сами себе платят 😀
+5
0
+5
Ответ Никита Марков
Теперь он Мирнчук
Мирнчак
+4
0
+4
Любит клубы на А
+4
-1
+3
Очень жаль что Алексей так рано решил закончить карьеру в бургер-лиги
+15
-12
+3
Ответ Артём Амирджанян
Слабые соперники, можно в "пол-ноги" играть, куча болельщиков, лига развита в медиаплане, ЧМ-2026 будет в США, вся шумиха будет там
Это месси так к чм 26 готовится, изучая и играя на стадионах страны хозяйки)
+2
0
+2
Немного потерял всего одну букву))
+2
0
+2
- Брат, поедешь со мной в Америку?
Антон,находящийся сейчас без клуба:
- Да хоть в Африку.
+2
0
+2
Атланта Миранчука
+4
-2
+2
Ответ Oliver Kromwel
С таким подходом к жизни можно сразу в РПЛ возвращаться, там тоже можно в полноги играть и получать зарплату за паспорт. Был о Миранчуке лучшего мнения
Так если никто за него не платит, а Аталанта хочет продать. Сидеть до конца контракта на скамейке? Жаль, что на понижение, но хоть денег заработает.
+1
0
+1
Ответ Александр Русанов
Чем он хорош кроме зарплаты?
Слабые соперники, можно в "пол-ноги" играть, куча болельщиков, лига развита в медиаплане, ЧМ-2026 будет в США, вся шумиха будет там
+9
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+1
Ответ Динозавр которому платит Озил
Ну вы же смотрите МЛС? Там кроме обертки ,нет ничего . Там уровень ,даже не фнл )
даже не фнл? а что клуб из млс играл с клубом фнл или пфл? умник хренов
+1
0
+1
Ответ BUTCH GORING
На Атланту ходят толпами. Средняя посещаемость 48200, за игру. Следующий ЧМ пройдет в Америке, Канаде и Мексике. Это уже не бургер лига, это офигенный турнир с игроками высокого класса
Реально??? 50к средняя посещаемость?? Ахренеть
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Так и не стал для Лесли Нильсена своим.
👍😆😆😆😆
+1
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А у Миранчука хватало то таланта)) но не оценила это Аталанта )) хотя Миранчук не показал из себя футбольного Атланта)) поэтому возможно и не было другого варианта )) внезапно подключилась МЛСная Атланта)) вот и согласилась продать Миранчука Аталанта ))
+2
-1
+1
20% в локо норм
+1
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Атланта связывается с Аталантой https://pbs.twimg.com/media/FBXXjYnXIAAcgXZ.jpg
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Атланта отвратительный город
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Ответ Михаил Маевских
Реально??? 50к средняя посещаемость?? Ахренеть
Да. Хотя истории у клуба толком нет, они появились в лиге только в 2017 году. Сейчас отгрохали стадион на 70 тысяч, правда под ЧМ конечно, но думаю посещаемость еще сейчас вырастет. Пресса довольна этой покупкой, болельщики тоже
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Ответ T622222
Любит клубы на А
Он не из Амкара уехал в Италию.
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Ответ bear7904
Он не из Амкара уехал в Италию.
Не из Аркона?
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