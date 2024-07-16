Миранчук близок к переходу в «Атланту» из «Аталанты» за 11 млн евро (TuttoAtalanta)

Алексей Миранчук продолжит карьеру в МЛС.

« » и « » близки к оформлению трансфера российского полузащитника, сообщает TuttoAtalanta.com. Изначально итальянский клуб требовал 15 миллионов евро, однако стороны близки к согласованию сделки на сумму около 11 млн.

Сам футболист дал согласие на переход в американскую команду. Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне провел 27 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.