Макдэвид – 98-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Роналдиньо – 94-й, Роналдо – 87-й, Крис Пол – 83-й, Маррей – 80-й

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Коннор Макдэвид вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.

ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года. Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100. На данный момент опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е.

Первая часть списка выглядит так:

76. Жорж Сен-Пьер, ММА;

77. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика;

78. Бернард Хопкинс, бокс;

79. Брайс Харпер, бейсбол;

80. Энди Маррей, теннис;

81. Шерил Свупс, баскетбол;

82. Кохэи Утимура, гимнастика;

83. Крис Пол, баскетбол;

84. Лорен Джексон, баскетбол;

85. Кавай Ленард, баскетбол;

86. Винус Уильямс, теннис;

87. Роналдо, футбол;

88. Рой Халладэй, бейсбол;

89. Анника Соренстам, гольф;

90. Эйжа Уилсон, баскетбол;

91. Аарон Роджерс, американский футбол;

92. Педро Мартинес, бейсбол;

93. Рори Макилрой, гольф;

94. Роналдиньо, футбол;

95. Златан Ибрагимович, футбол;

96. Даррелл Ревис, американский футбол;

97. Вират Кохли, крикет;

98. Коннор Макдэвид, хоккей;

99. Эд Рид, американский футбол;

100. Чарльз Вудсон, американский футбол. 

75 комментариев
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Боюсь представить, как они распределяли места между гимнасткой, гольфистом, игроком в крикет и тд. Гениальный рейтинг
+57
-4
+53
Это ESPN, то есть американский взгляд на лучших.
В остальном мире, например, Винус Уильямс или Роналдо, куда выше ценились бы, чем Мак.
+25
-2
+23
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
+20
-1
+19
Ответ Vitaly Rogulin
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
еще том брэди
+20
-2
+18
Ответ deligy
Это ESPN, то есть американский взгляд на лучших. В остальном мире, например, Винус Уильямс или Роналдо, куда выше ценились бы, чем Мак.
Именно. Американизированный топ.
Сейчас бы индийский топ посмотреть, из великих крикетистов :)
+19
-1
+18
Ответ Vitaly Rogulin
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
Брэди будет выше Фелпса и Болта точно.
+14
0
+14
Ответ deligy
Это ESPN, то есть американский взгляд на лучших. В остальном мире, например, Винус Уильямс или Роналдо, куда выше ценились бы, чем Мак.
Я поклонник Феномена, но надо тоже разделять, что Роналдо в 90е и в 00е - это прям совсем не одно и тоже, а рейтинг как раз "с 1 января 2000".
+12
0
+12
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Боюсь представить, как они распределяли места между гимнасткой, гольфистом, игроком в крикет и тд. Гениальный рейтинг
Да, страно представить этот частокол разной степени влияния критериев, по которым можно составить подобный рейтинг. Тут даже внутри одного вида спорта баталии относительно топ 10 оллтайм едва ли до драк не доходят
+11
0
+11
Мммм очередной клоунский рейтинг.
+13
-3
+10
Ответ Рита Ктинидина
Если вообще все спортсмены, то однозначно Лионель Месси #1
Пыфф, кто такой Месси для ESPN, будет Том Брэди выше его, тут к гадалке не надо ходить.
+6
-1
+5
Ответ Bzz Pvz
еще том брэди
Брэди и будет первым
+5
0
+5
Ответ Russ Ivan
Чушь собачья, наверху будут все амеры и их развлечения. Ну сунут Месси куда-нибудь на 4-5 место для отвода глаз...
А почему там должно быть иначе? Список ESPN составляла. Их выбор и ни на что не претендует. Можешь составить свой, такая же чушь будет)
+7
-2
+5
Ответ Vitaly Rogulin
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
Тайгер Вудс и Флойд Мейузер еще , с учетом того , что рейтинг от ESPN
+4
-1
+3
Саня овечкин должен в топ 50 быть, по идее
+8
-5
+3
Рональдинью на 94 месте, закрываем рейтинг.
+3
0
+3
Ответ JuVero
Под свой номер позицию выбрал))
Если про Мака, у него 97-й.
+4
-1
+3
Ответ KaaTim
Комментарий скрыт
После 2000 года?
+2
0
+2
Ответ Александр
А почему там должно быть иначе? Список ESPN составляла. Их выбор и ни на что не претендует. Можешь составить свой, такая же чушь будет)
Ну, может потому что это список лучших спортсменов 21 века, а не лучших АМЕРИКАНСКИХ спортсменов 21 века? Объективности тут скорее всего не будет никакой. Посмотрим, куда приткнут Болта, Овечкина, Малкина, Дюплантиса, Исинбаеву, Хабиба, Костю Цзю, Ломаченко, Усика и прочих выдающихся НЕамериканских спортсменов 21 века
+2
0
+2
Ответ Vitaly Rogulin
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
Федерера они могут поставить и выше Джоковича. Из тенниса будет он наивысшим, скорее. А первым вообще - Леброн, наверное.
+2
0
+2
Ответ Рита Ктинидина
Если вообще все спортсмены, то однозначно Лионель Месси #1
Первым будет Брэди или Фелпс
+3
-1
+2
Первыми должны быть Месси, Роналду, Брэйди, Федерер, Гамильтон, Леброн, Кобе, Болт, Фелпс, Ледецки, Серена
+1
0
+1
Ответ KaaTim
Комментарий скрыт
Написано же,что до 2000 года-не учитывается.Только 21 век.
+1
0
+1
Ответ KaaTim
Комментарий скрыт
речь про 21й век, а не 20й

формально Джордан в нём поиграл, но это было уже второе возвращение и закат
+1
0
+1
Ответ armageddon123456
Ну, может потому что это список лучших спортсменов 21 века, а не лучших АМЕРИКАНСКИХ спортсменов 21 века? Объективности тут скорее всего не будет никакой. Посмотрим, куда приткнут Болта, Овечкина, Малкина, Дюплантиса, Исинбаеву, Хабиба, Костю Цзю, Ломаченко, Усика и прочих выдающихся НЕамериканских спортсменов 21 века
Лучших спортсменов XXI века по мнению кого?
Экспертов из США.
Стоит начать с этого понимания, что тут не будет приоритета соккера, снукера и лыжных гонок
+1
0
+1
Ответ Vitaly Rogulin
Претенденты на первое место: Фелпс, Болт, Месси, Леброн Джеймс, Джокович. Думаю, кто-то из них
И Симона Байлз обязательно
+1
0
+1
Под свой номер позицию выбрал))
+1
0
+1
Сен-Пьер выше Винус Уильямс, а Винус Уильямс выше Роналдо
+1
0
+1
Рейтинг чисто для того, чтобы поставить Леброна Джеймса на первое место? Или есть какие-то другие цели?
+1
0
+1
Ответ dem
Кавай Леонард выше Рональдиньо и Роналдо 🤣. Просто какие то записки безумцев. Роналдо который в футболе как Джордан в баскетболе.
написано же, после 2000 года. Роналдо феерил до этого, потом ЧМ-2002 выиграл, и по сути ничего особенного, травмы только пошли одна за другой. А так, да, все равно низко слишком расположен, как и Роналдиньо.
+2
-1
+1
Некий ММАшник Жорж Сен-Пьер - 76-й, гениальный Рональдиньо - 94-й. Всё, что нужно знать об этом списке. При всем уважении, число занимающихся в этих видах спорта (а в ММА еще и поделенное на весовые категории) - абсолютно несравнимо.
+2
-1
+1
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