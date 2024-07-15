Макдэвид – 98-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Роналдиньо – 94-й, Роналдо – 87-й, Крис Пол – 83-й, Маррей – 80-й
Коннор Макдэвид вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.
ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года. Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.
В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100. На данный момент опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е.
Первая часть списка выглядит так:
76. Жорж Сен-Пьер, ММА;
77. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика;
78. Бернард Хопкинс, бокс;
79. Брайс Харпер, бейсбол;
80. Энди Маррей, теннис;
81. Шерил Свупс, баскетбол;
82. Кохэи Утимура, гимнастика;
83. Крис Пол, баскетбол;
84. Лорен Джексон, баскетбол;
85. Кавай Ленард, баскетбол;
86. Винус Уильямс, теннис;
87. Роналдо, футбол;
88. Рой Халладэй, бейсбол;
89. Анника Соренстам, гольф;
90. Эйжа Уилсон, баскетбол;
91. Аарон Роджерс, американский футбол;
92. Педро Мартинес, бейсбол;
93. Рори Макилрой, гольф;
94. Роналдиньо, футбол;
95. Златан Ибрагимович, футбол;
96. Даррелл Ревис, американский футбол;
97. Вират Кохли, крикет;
98. Коннор Макдэвид, хоккей;
99. Эд Рид, американский футбол;
100. Чарльз Вудсон, американский футбол.
В остальном мире, например, Винус Уильямс или Роналдо, куда выше ценились бы, чем Мак.
Сейчас бы индийский топ посмотреть, из великих крикетистов :)
формально Джордан в нём поиграл, но это было уже второе возвращение и закат
Экспертов из США.
Стоит начать с этого понимания, что тут не будет приоритета соккера, снукера и лыжных гонок