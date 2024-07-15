Макдэвид – 98-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Роналдиньо – 94-й, Роналдо – 87-й, Крис Пол – 83-й, Маррей – 80-й

Коннор Макдэвид вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.

ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года. Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100. На данный момент опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е.

Первая часть списка выглядит так:

76. , ММА;

77. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, легкая атлетика;

78. , бокс;

79. , бейсбол;

80. , теннис;

81. Шерил Свупс, баскетбол;

82. Кохэи Утимура, гимнастика;

83. Крис Пол, баскетбол;

84. Лорен Джексон, баскетбол;

85. , баскетбол;

86. Винус Уильямс, теннис;

87. Роналдо, футбол;

88. Рой Халладэй, бейсбол;

89. Анника Соренстам, гольф;

90. Эйжа Уилсон, баскетбол;

91. Аарон Роджерс, американский футбол;

92. Педро Мартинес, бейсбол;

93. Рори Макилрой, гольф;

94. Роналдиньо, футбол;

95. Златан Ибрагимович, футбол;

96. Даррелл Ревис, американский футбол;

97. Вират Кохли, крикет;

98. Коннор Макдэвид, хоккей;

99. Эд Рид, американский футбол;

100. Чарльз Вудсон, американский футбол.