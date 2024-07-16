Овечкин – 54-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Стив Нэш – 51-й, Модрич – 55-й, Мбаппе – 65-й, Пакьяо – 71-й

Теги Мэнни Пакьяо рейтинги Вашингтон Джейсон Кидд Стив Нэш Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Ла Лига Александр Овечкин НХЛ Лука Модрич Эллисон Феликс ESPN Лиза Лесли Кэндис Паркер Джеймс Харден Фил Микельсон Шон Уайт Джон Джонс Мариано Ривера Дерек Джитер Эдриан Белтре Рэй Льюис Джей Джей Уотт Миа Хэмм Килиан Мбаппе Алексия Путельяс Сехей Отани Хоккей

Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.

ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года.

Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е. Теперь – с 75-го по 51-е.

51. Стив Нэш, баскетбол;

52. Эдриан Белтре, бейсбол;

53. Дерек Джитер, бейсбол;

54. Александр Овечкин, хоккей;

55. Лука Модрич, футбол;

56. Алексия Путельяс, футбол;

57. Кэлвин Джонсон, американский футбол;

58. Джей Джей Уотт, американский футбол;

59. Мариано Ривера, бейсбол;

60. Кэндис Паркер, баскетбол;

61. Рэй Льюис, американский футбол;

62. Сехей Отани, бейсбол;

63. Эллисон Феликс, легкая атлетика;

64. Миа Хэмм, футбол;

65. Килиан Мбаппе, футбол;

66. Джон Джонс, MMA;

67. Джеймс Харден, баскетбол;

68. Фил Микельсон, гольф;

69. Джейсон Кидд, баскетбол;

70. Андрес Иньеста, футбол;

71. Мэнни Пакьяо, бокс;

72. Шон Уайт, сноубординг;

73. Мооки Беттс, бейсбол;

74. Лиза Лесли, баскетбол;

75. Хави, футбол.

80 комментариев
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Мэнни Пакьяо на 71 месте? Бред. Он один из лучших боксёров в истории бокса и может даже входит в тройку лучших. И этот человек на 71 месте?Будь Пакьяо гражданином США то находился намного выше чем 71 место. Перебил всех легендарных мексиканцев и других легенд бокса. Чемпион восьми весовой категории. У него был доминирующий стиль бокса. Даже в свои 40 лет был чемпионом. Это полнейший бред
+71
-16
+55
Легенда бокса, единственный в мире бравший титул в 8 !!!!! весовых категориях занял 71 место... Какие бараны составляли этот список?
+31
-6
+25
Вангую в топ 10 будут.

1. Том Брэди
2. Леброн Джеймс
3. Лионель Месси
4. Майкл Фэлпс
5. Усейн Болт
6. Тайгер Вудс
7. Новак Джокович
8. Криштиану Роналду

Кто еще два не знаю.
+27
-3
+24
Ответ Bunyod Turgunov
Мэнни Пакьяо на 71 месте? Бред. Он один из лучших боксёров в истории бокса и может даже входит в тройку лучших. И этот человек на 71 месте?Будь Пакьяо гражданином США то находился намного выше чем 71 место. Перебил всех легендарных мексиканцев и других легенд бокса. Чемпион восьми весовой категории. У него был доминирующий стиль бокса. Даже в свои 40 лет был чемпионом. Это полнейший бред
Не стоит настолько серьезно воспринимать рейтинги какие-то.
+22
-5
+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Легенда бокса, единственный в мире бравший титул в 8 !!!!! весовых категориях занял 71 место... Какие бараны составляли этот список?
Так он не выигрывал чемпионат США) Тогда бы был в топе)
+11
-1
+10
ладно, я еще хоть как то могу попробовать понять , как мбаппе оказался выше хави, иньесты. но почему выше этих троих алексия путельяс из женской барселоны, видимо акинатор составлял этот рейтинг
+15
-7
+8
Я понимаю, что все рейтинга сделаны, чтобы вокруг них шли споры, но….
Джеймс Харден выше Роналдо и Роналдиньо???? Овечкин и Мэнни Пакьяо ниже Стива Неша??? Прям подожгли мне пукан максимально)))))
+8
-2
+6
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
Федерер, Мэйвезер
+5
0
+5
что-то много футболисток и баскетболисток. Я еще пониманию женский теннис, плавание или отдельные виды легкой атлетики, но женский футбол, да и баскет просто не входят в список топовых, популярных видов спорта, даже в США. почему тогда нет лучших прыгунов на батуте или ватерполисток?)
+4
0
+4
Ответ Bunyod Turgunov
Мэнни Пакьяо на 71 месте? Бред. Он один из лучших боксёров в истории бокса и может даже входит в тройку лучших. И этот человек на 71 месте?Будь Пакьяо гражданином США то находился намного выше чем 71 место. Перебил всех легендарных мексиканцев и других легенд бокса. Чемпион восьми весовой категории. У него был доминирующий стиль бокса. Даже в свои 40 лет был чемпионом. Это полнейший бред
Выше Пакьяо - Миа Хэм и Алексия Путельяс, что-нибудь слышали о таких?
+5
-1
+4
На 1 месте будет негр Леброн. ESPN - американское болотце
+5
-1
+4
Как Нэш и Харден могут котироваться выше Кавая? Плевать на спортсменов из других видов спорта, но уж баскетболистов могли нормально ранжировать. Бредятина полная
+4
0
+4
Эдриан Белтре, Джей Джей Уотт, Мооки Беттс, Лиза Лесли в фильме "Кто все эти люди н888й"
+6
-3
+3
Ответ jjeka
Шумахер и Хэмилтон явно должны быть в десятке
После последних новостей - оба шумахера))
+4
-1
+3
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
и Магнус Карлсен
+3
0
+3
Ответ dk.timetech
Ну Кросби и Дацюк должны при любых раскладах быть выше офиса, имхо
Мне кажется Дацюка там не будет
+4
-2
+2
Ответ Сергей Щепин
Джордан и Гретцки?
Может быть новость прочитаешь? Там критерий указан...
+2
0
+2
Идёт на почти вечный рекорд и 54? ну это ржака. как и Малкин вне топ 100 НХЛ
+3
-1
+2
А кроме Чемпионата Мира Мбаппе чего в жизни добился к 25 годам, чтобы в списке быть выше, чем один из величайших полузащитников в истории футбола?
+3
-1
+2
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
загуглил ещё бейсболистов вроде легенд с 2000 никого не было, кроме Бондса Барри
+1
0
+1
Ответ Сергей Щепин
Джордан и Гретцки?
У них в прошлом веке все достижения
+1
0
+1
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
Хэмилтон будет наверняка
+1
0
+1
Мбаппе выше Пакьяо, Хардена и Иньеста. Очень смешно
+6
-5
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Роналду 4, Вудс 5
Я не по порядку расставил. А просто в рандомной последовательности тех, кто будет в топ10
+1
0
+1
Ангажированный американский список, у них так во всём, хоть топ-100 фильмов, актёров, космонавтов или порно-актрис...
+1
0
+1
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
на 1 будет негр
+2
-1
+1
Ответ Azat Kalimullin
от наших кто ещё будет? Хабиб, Исинбаева, Плющенко, наверное?
Если Джон Джонс на 66, то Хабиб врядли уже будет. Опрос все таки среди американцев.
+1
0
+1
Ответ Forza
Вангую в топ 10 будут. 1. Том Брэди 2. Леброн Джеймс 3. Лионель Месси 4. Майкл Фэлпс 5. Усейн Болт 6. Тайгер Вудс 7. Новак Джокович 8. Криштиану Роналду Кто еще два не знаю.
Хэмильтон наверно и Майвезер
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Футболистки выше футболистов
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Ответ Вавринец хороший!
Федерер, Мэйвезер
Двух теннисистов вряд ли в топ 10 поставят. Тем более, с Надалем не хорошо получится. Думаю они выберут самого успешного из тройки и его поставят.

А насчет Мейвезера я думал. Но, как по мне, слишком низко тогда Пакьяо у них стоит.
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