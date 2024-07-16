Овечкин – 54-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Стив Нэш – 51-й, Модрич – 55-й, Мбаппе – 65-й, Пакьяо – 71-й

Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.

составил список лучших спортсменов с 2000 года.

Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.

В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.

Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е. Теперь – с 75-го по 51-е.

51. , баскетбол;

52. Эдриан Белтре, бейсбол;

53. Дерек Джитер, бейсбол;

54. , хоккей;

55. , футбол;

56. , футбол;

57. Кэлвин Джонсон, американский футбол;

58. Джей Джей Уотт, американский футбол;

59. Мариано Ривера, бейсбол;

60. , баскетбол;

61. Рэй Льюис, американский футбол;

62. Сехей Отани, бейсбол;

63. Эллисон Феликс, легкая атлетика;

64. Миа Хэмм, футбол;

65. , футбол;

66. , MMA;

67. , баскетбол;

68. Фил Микельсон, гольф;

69. , баскетбол;

70. , футбол;

71. , бокс;

72. Шон Уайт, сноубординг;

73. Мооки Беттс, бейсбол;

74. Лиза Лесли, баскетбол;

75. Хави, футбол.