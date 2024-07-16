Овечкин – 54-й в топ-100 лучших спортсменов с 2000 года от ESPN. Стив Нэш – 51-й, Модрич – 55-й, Мбаппе – 65-й, Пакьяо – 71-й
Александр Овечкин вошел в топ-100 лучших спортсменов XXI века.
ESPN составил список лучших спортсменов с 2000 года.
Голосование проходило так: экспертам предлагалось проголосовать за лучших спортсменов в своем виде спорта с 1 января 2000 года (достижения до этой даты не учитывались). Участники опроса в нескольких раундах выбирали сильнейшего из двух названных кандидатов.
В результате голосования в каждом виде спорта были составлены списки из 10-25 человек, которые и вошли в общий топ-100.
Ранее были опубликованы имена спортсменов, которые заняли места с 76-го по 100-е. Теперь – с 75-го по 51-е.
51. Стив Нэш, баскетбол;
52. Эдриан Белтре, бейсбол;
53. Дерек Джитер, бейсбол;
54. Александр Овечкин, хоккей;
55. Лука Модрич, футбол;
56. Алексия Путельяс, футбол;
57. Кэлвин Джонсон, американский футбол;
58. Джей Джей Уотт, американский футбол;
59. Мариано Ривера, бейсбол;
60. Кэндис Паркер, баскетбол;
61. Рэй Льюис, американский футбол;
62. Сехей Отани, бейсбол;
63. Эллисон Феликс, легкая атлетика;
64. Миа Хэмм, футбол;
65. Килиан Мбаппе, футбол;
66. Джон Джонс, MMA;
67. Джеймс Харден, баскетбол;
68. Фил Микельсон, гольф;
69. Джейсон Кидд, баскетбол;
70. Андрес Иньеста, футбол;
71. Мэнни Пакьяо, бокс;
72. Шон Уайт, сноубординг;
73. Мооки Беттс, бейсбол;
74. Лиза Лесли, баскетбол;
75. Хави, футбол.
1. Том Брэди
2. Леброн Джеймс
3. Лионель Месси
4. Майкл Фэлпс
5. Усейн Болт
6. Тайгер Вудс
7. Новак Джокович
8. Криштиану Роналду
Кто еще два не знаю.
Джеймс Харден выше Роналдо и Роналдиньо???? Овечкин и Мэнни Пакьяо ниже Стива Неша??? Прям подожгли мне пукан максимально)))))
А насчет Мейвезера я думал. Но, как по мне, слишком низко тогда Пакьяо у них стоит.