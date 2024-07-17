«Бордо» может стать банкротом. Переговоры с владельцами «Ливерпуля» провалились. Клубу нужно 40 млн евро, ультрас просят спасти команду Лиги 2
«Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.
По данным Foot Mercato, клуб близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. Провалились переговоры «Бордо» с американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль».
Клубу Лиги 2 необходимо быстро найти 40 миллионов евро, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, «Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.
После объявления этой новости группа активных болельщиков «Бордо» Ultramarines опубликовала пресс-релиз с призывом о помощи ко всем, кто может что-то сделать для спасения клуба.
Учитывая немаленькую фанбазу, новый владелец для клуба рано или поздно найдется, вопрос только, сколько времени пройдет
А так фейрплей просто принуждает жить по средствам. Не шиковать, когда в карманах пусто.
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