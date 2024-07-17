«Бордо» может стать банкротом. Переговоры с владельцами «Ливерпуля» провалились. Клубу нужно 40 млн евро, ультрас просят спасти команду Лиги 2

«Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.

По данным Foot Mercato, клуб близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. Провалились переговоры «Бордо» с американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит « ».

Клубу Лиги 2 необходимо быстро найти 40 миллионов евро, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, « » может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.

После объявления этой новости группа активных болельщиков «Бордо» Ultramarines опубликовала пресс-релиз с призывом о помощи ко всем, кто может что-то сделать для спасения клуба.