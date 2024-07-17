«Бордо» может стать банкротом. Переговоры с владельцами «Ливерпуля» провалились. Клубу нужно 40 млн евро, ультрас просят спасти команду Лиги 2

Теги Бордо Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес болельщики Д2 Франция кризис деньги Футбол

«Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.

По данным Foot Mercato, клуб близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. Провалились переговоры «Бордо» с американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль».

Клубу Лиги 2 необходимо быстро найти 40 миллионов евро, чтобы расплатиться с долгами. Если этого не произойдет, «Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба. 

После объявления этой новости группа активных болельщиков «Бордо» Ultramarines опубликовала пресс-релиз с призывом о помощи ко всем, кто может что-то сделать для спасения клуба. 

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52 комментария
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И что, даже Макрону писать не будут, чтобы тот спас футбол в регионе?
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Помню их в 1/4 ЛЧ с Гюркуфом и Шамахом. Эхх.
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+41
Ответ AprasidzE
Помню их в 1/4 ЛЧ с Гюркуфом и Шамахом. Эхх.
А я так стар,что помню их с Дюгарри,Зиданом и Лизаразю и битвой в Кубке УЕФА с Баварией в 1996
+38
0
+38
Дай Бог выкрутятся из сложившийся ситуации! Некогда сильный и интересный клуб был! Удачи тебе Бордо!
+38
-1
+37
Ответ azt3c14
А я так стар,что помню их с Дюгарри,Зиданом и Лизаразю и битвой в Кубке УЕФА с Баварией в 1996
А со Смертиным никто не помнит?
+24
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+24
Всего-то 15 лет назад этот клуб выигрывал чемпионство.
+14
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+14
Ответ Aleksey Yashin
И что, даже Макрону писать не будут, чтобы тот спас футбол в регионе?
вот как раз про Макрона то коммент так себе)) он вроде повлиял на то что Мбаппе не перешел в Реал еще в 2022, когда "хорошо попросил" Мбаппе не переходить
+14
-4
+10
Если брать на примере Франции, то Страсбур в 2011 обанкротился, лишился профессионального статуса, и отправился играть в любительский чемпионат. Но уже в 2017 году вернулся в Лигу 1
+10
0
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навсегда запомню Бордо из-за Фифы 10 - как только страртовал карьеру, сразу забирал у них Гуркюффа)
+8
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+8
40 млн евро для клуба с такой историей звучит как фантики. Но там наверняка под капотом много проблем и весь менеджмент надо менять. Просто так у края банкротства не оказываются.
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+8
Ответ Spartakus1984
Бордо,некогда классный клуб,жаль если исчезнет.
Клубы с такой историей исчезнуть не могут. Через банкротство проходили Глазго Рейнджерс, и Фиорентина, и много кто ещё.
Учитывая немаленькую фанбазу, новый владелец для клуба рано или поздно найдется, вопрос только, сколько времени пройдет
+7
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+7
Ответ Carasa
Великий клуб, а из-за ффп умирает, пока фк 115 сутяжничеством занимается
Причем тут ФФП? ФФП - это про ограничения на покупку футболистов, а у Бордо долгов как у дурня фантиков.
+7
-1
+6
Как печально всё с этим с самобытным и отчасти культовым клубом. Но ведь это по современным меркам сумма ни о чем.
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Ответ AprasidzE
Помню их в 1/4 ЛЧ с Гюркуфом и Шамахом. Эхх.
Кавенаги)
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Жаль будет, если исчезнет клуб с огромной историей. Надеюсь найдут деньги и в будущем вернутся в Лигу 1
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+4
Ответ La Crosse Bobcats
вот как раз про Макрона то коммент так себе)) он вроде повлиял на то что Мбаппе не перешел в Реал еще в 2022, когда "хорошо попросил" Мбаппе не переходить
И что он на сохранение Мбаппе бабки из госбюджета достал?
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-2
+4
Ответ Глебиньо
Для меня Бордо-это Смертин и Паулетта,в первую очередь.Жалко,что даже такие именитые клубы могут кануть в лету…
Вильтор пылил ещё.. давненько, правда))
+3
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+3
Бордо,некогда классный клуб,жаль если исчезнет.
+4
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Для меня Бордо-это Смертин и Паулетта,в первую очередь.Жалко,что даже такие именитые клубы могут кануть в лету…
+3
0
+3
Ответ gsmrus
зачем этой недокоманде возвращаться в лигу1 ? потешить своё самолюбие,а как же 6 раз чемпик(правда последний в далёкоим 2009),уже скатывались в третий,но благодаря юритсам вернулись во 2,зачем,ладно клубы из АПЛ,всякие саутгемптоны и тд.,получвт от лиги 100 млн. фунтов только за участие и дальше обратно в подвал,(чемпионшип) ,а тут что= понты корявые,их время прошло.... аминь
Недокоманде?) многократный чемпион Франции, регулярно игравший в еврокубках, воспитавший уйму легенд футбола - это недокоманда?) Это в целом все что надо знать о твоих познаниях в футболе. Ах да, когда это бордо успел после чемпионства в 2009 году побывать на грани вылета в третий дивизион, если они во втором то всего два сезона?) или у тебя своя реальность?
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Ответ Алексей Скамейчук
Причем тут ФФП? ФФП - это про ограничения на покупку футболистов, а у Бордо долгов как у дурня фантиков.
Финансовый фейрплей это про контроль над превышением трат и выплат по долгам над доходами. Что в общем случае существенно стабилизировало финансы клубов и сделало так, что истории как с Бордо стали редкостью. А приобретение игроков, необеспеченное доходами - просто вид возможного превышения. Но финансовый фейрплей не может защитить от неразумных действий руководства. Не спасет от непродуманных трансферных кампаний, разрыва соглашений с титульным спонсором. И не убережет от авантюрных расчетов на то, что удастся остаться в первой лиге, несмотря на все провалы. Вот клуб и оказался там где он есть.

А так фейрплей просто принуждает жить по средствам. Не шиковать, когда в карманах пусто.
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Ответ AprasidzE
Помню их в 1/4 ЛЧ с Гюркуфом и Шамахом. Эхх.
Подержи мое пиво, я помню их по играм с московским Торпедо в кубке УЕФА в середине 80-х )
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Ответ Птюч
А со Смертиным никто не помнит?
Олды тут 🙋🏻‍♂️ Но это было после Дюгарри. Алексей тогда ещё финтить и бить из-за штрафной не стеснялся.
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И останется только бордовое Бордо в бокале.Жаль.
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Ответ Aleksey Yashin
И что, даже Макрону писать не будут, чтобы тот спас футбол в регионе?
а кому собственно будет лучше, если клуб закроется? неужели в стране действительно нет бизнеса со сверхдоходами, который мог бы поддержать футбол в регионе?
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Эх... Жаль... Ещё один именитый клуб летит ко дну... Помнится, некто Владимир Шмицер завершал свою карьеру именно в "Бордо"...
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Ответ Aleksey Yashin
И что, даже Макрону писать не будут, чтобы тот спас футбол в регионе?
Не, глава местной провинции напишет в правительство, придёт Франснефть и даст денег, чтобы протянуть еще один сезон. А так, еще одна франшиза на расширение небесной лиги.
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Ответ AprasidzE
Помню их в 1/4 ЛЧ с Гюркуфом и Шамахом. Эхх.
Со Спартаком они бились в ЛЧ, там тоже отличная команда была с Йоаном Мику и Вильтором. Жаль этот клуб. Много легенд за них играло.
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Офигеть ,все так плохо ?! Стадион у них симпатичный и клуб на слуху был ,пока я в школе учился . Слышу не первый год ,что есть проблемы ,но что все настолько хреново не знал
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Ответ _Alex*
Со Спартаком они бились в ЛЧ, там тоже отличная команда была с Йоаном Мику и Вильтором. Жаль этот клуб. Много легенд за них играло.
Я даже группу помню
Спартак
Бордо
Спарта
Виллем 2
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+1
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