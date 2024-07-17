«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» –3-я, «МЮ» – 4-й (Brand Finance)
Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.
На первое место рейтинга консалтинговой компания, в прошлом году занятое «Манчестер Сити», вернулся «Реал». До этого он занимал первую строчку несколько лет подряд. При этом стоимость бренда манчестерского клуба не упала, а выросла, как и у «Мадрида».
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом:
1. «Реал» – 1,81 млрд долларов;
2. «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов;
3. «Барселона» – 1,65 млрд долларов;
4. «Манчестер Юнайтед» – 1,5 млрд долларов;
5. «Ливерпуль» – 1,48 млрд долларов;
6. «Бавария» – 1,33 млрд долларов;
7. «ПСЖ» – 1,29 млрд долларов;
8. «Арсенал» – 1,07 млрд долларов;
9. «Тоттенхэм» – 930 млн долларов;
10. «Челси» – 897 млн долларов.
Реал за последние 25 лет набрал армию глорихантеров своими победами и трансферами суперзвёзд, а Сити так не может?
Может, может.
А ещё Сити играет в самом дорогом и самом инвестиционно привлекательном чемпионате Европы, что напрямую влияет на бренд.
Вас же Арсенал и Тоттенхэм в десятке не удивляют?
А ведь ещё недавно там были Милан и Ювентус
Тут оценка стоимости бренда, а это не тоже самое, что оценка капитализации или потенциальной рыночной стоимости
Суперлига is coming
Это и есть 90-95 процентов от определяющих факторов оценки бренда, так как в экономическом плане (для фк в данном случае) -- стоимость бренда = способность (реальная/потенциональная) клуба к генерации прибыли от нематериальных активов
... сходи на уроки математики, если не понимаешь что такое "стоимость"