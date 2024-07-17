«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» –3-я, «МЮ» – 4-й (Brand Finance)

Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

На первое место рейтинга консалтинговой компания, в прошлом году занятое « », вернулся «Реал». До этого он занимал первую строчку несколько лет подряд. При этом стоимость бренда манчестерского клуба не упала, а выросла, как и у « ».

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом:

1. «Реал» – 1,81 млрд долларов;

2. «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов;

3. « » – 1,65 млрд долларов;

4. « » – 1,5 млрд долларов;

5. « » – 1,48 млрд долларов;

6. « » – 1,33 млрд долларов;

7. « » – 1,29 млрд долларов;

8. « » – 1,07 млрд долларов;

9. « » – 930 млн долларов;

10. « » – 897 млн долларов.