«Реал» – самый дорогой футбольный бренд мира. «Ман Сити» – 2-й, «Барса» –3-я, «МЮ» – 4-й (Brand Finance)

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Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

На первое место рейтинга консалтинговой компания, в прошлом году занятое «Манчестер Сити», вернулся «Реал». До этого он занимал первую строчку несколько лет подряд. При этом стоимость бренда манчестерского клуба не упала, а выросла, как и у «Мадрида».

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов выглядит следующим образом: 

1. «Реал» – 1,81 млрд долларов;

2. «Манчестер Сити» – 1,73 млрд долларов;

3. «Барселона» – 1,65 млрд долларов;

4. «Манчестер Юнайтед» – 1,5 млрд долларов;

5. «Ливерпуль» – 1,48 млрд долларов;

6. «Бавария» – 1,33 млрд долларов;

7. «ПСЖ» – 1,29 млрд долларов;

 8. «Арсенал» – 1,07 млрд долларов;

9. «Тоттенхэм» – 930 млн долларов;

10. «Челси» – 897 млн долларов. 

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25 комментариев
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Непонятно вообще, каким образом стоимость бренда «Ман Сити» может быть примерно на одном уровне со стоимостью бренда «Реала». Несоизмеримые величины в мире футбола
+51
-18
+33
Ответ Gunner_14
Непонятно вообще, каким образом стоимость бренда «Ман Сити» может быть примерно на одном уровне со стоимостью бренда «Реала». Несоизмеримые величины в мире футбола
Вы отстали от жизни и отрицаете прогресс.
Реал за последние 25 лет набрал армию глорихантеров своими победами и трансферами суперзвёзд, а Сити так не может?
Может, может.
А ещё Сити играет в самом дорогом и самом инвестиционно привлекательном чемпионате Европы, что напрямую влияет на бренд.
Вас же Арсенал и Тоттенхэм в десятке не удивляют?
А ведь ещё недавно там были Милан и Ювентус
+22
-2
+20
Ничоси, сити в тройку ворвался да ещё и на второе место, практически больше десятилетия тройка мю, реал и барса была неизменной
+15
-4
+11
Тоттенхэм и в этом рейтинге, как в фильме Залечь на дно в Брюгге))
+8
-3
+5
«ценность» бренда мансити держится по сути на гвардиоле. как только уйдет пеп, за 1-2 года этот бренд окажется ближе к действительности.
+7
-2
+5
Ответ red hikkikomori
Так это по финансам рейтинг, а не по узнаваемости или фанбазе. Уж по финансам то точно может быть, хоть там и сами себя арабы финансируют через своих же спонсоров
И по финансам не может быть. Финансовые возможности клуба и его хозяина разные вещи.
+9
-6
+3
Ответ Trey4rch
Ничоси, сити в тройку ворвался да ещё и на второе место, практически больше десятилетия тройка мю, реал и барса была неизменной
Сити "ворвался в тройку" с первого места в прошлом году)
Тут оценка стоимости бренда, а это не тоже самое, что оценка капитализации или потенциальной рыночной стоимости
+4
-2
+2
Ответ Gunner_14
Непонятно вообще, каким образом стоимость бренда «Ман Сити» может быть примерно на одном уровне со стоимостью бренда «Реала». Несоизмеримые величины в мире футбола
Так это по финансам рейтинг, а не по узнаваемости или фанбазе. Уж по финансам то точно может быть, хоть там и сами себя арабы финансируют через своих же спонсоров
+7
-5
+2
6 из 10 - клубы АПЛ.
Суперлига is coming
+2
-1
+1
Ответ Jurgen Klinsmann
«ценность» бренда мансити держится по сути на гвардиоле. как только уйдет пеп, за 1-2 года этот бренд окажется ближе к действительности.
Цена бренда Сити держится на экономической силе и спонсорской привлекательности лиги АПЛ + на завышенных суммах спонсорских контрактов, получаемых горожанами от аффилированных их хозяевам компаний.
Это и есть 90-95 процентов от определяющих факторов оценки бренда, так как в экономическом плане (для фк в данном случае) -- стоимость бренда = способность (реальная/потенциональная) клуба к генерации прибыли от нематериальных активов
+1
0
+1
Ответ Gunner_14
Непонятно вообще, каким образом стоимость бренда «Ман Сити» может быть примерно на одном уровне со стоимостью бренда «Реала». Несоизмеримые величины в мире футбола
Чё, горит..!? 😂
... сходи на уроки математики, если не понимаешь что такое "стоимость"
+1
-1
0
Ответ Gunner_14
Непонятно вообще, каким образом стоимость бренда «Ман Сити» может быть примерно на одном уровне со стоимостью бренда «Реала». Несоизмеримые величины в мире футбола
Наверное и лига влияет, это как в НБА стоимость лиги растёт и растёт стоимость клубов. 🤔🤔🤔
0
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Ответ Jurgen Klinsmann
«ценность» бренда мансити держится по сути на гвардиоле. как только уйдет пеп, за 1-2 года этот бренд окажется ближе к действительности.
Жди..!
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