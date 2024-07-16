«МЮ» и «Лилль» согласовали трансфер Йоро за 50+12 млн евро. Защитник еще не принял решение о переходе (The Guardian)

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером Лени Йоро.

Манкунианцы согласовали с « » условия трансфера защитника: 50 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 12 млн в виде бонусов, сообщает The Guardian.

« » тоже проявляет интерес к , но может подождать до следующего лета, чтобы подписать его бесплатно. Поэтому для «Лилля» предпочтительным является вариант с продажей игрока в « ».

Английский клуб ведет переговоры с представителями 18-летнего футболиста. Он еще не принял решение о переходе.