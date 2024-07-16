«МЮ» и «Лилль» согласовали трансфер Йоро за 50+12 млн евро. Защитник еще не принял решение о переходе (The Guardian)

Теги Лилль Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Лени Йоро Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над трансфером Лени Йоро.

Манкунианцы согласовали с «Лиллем» условия трансфера защитника: 50 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и 12 млн в виде бонусов, сообщает The Guardian.

«Реал» тоже проявляет интерес к Йоро, но может подождать до следующего лета, чтобы подписать его бесплатно. Поэтому для «Лилля» предпочтительным является вариант с продажей игрока в «Юнайтед».

Английский клуб ведет переговоры с представителями 18-летнего футболиста. Он еще не принял решение о переходе. 

15 комментариев
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Французская пресса пишет, что уже согласовывают зарплату с ним.😎😎😎😎
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Вроде про Де Лигта еще писали, двоих хотя взять? Йоро, одумайся!!!
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если сразу не отказал, значит обсуждает контракт.
подождем до конца недели
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Интересненько 🤔
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