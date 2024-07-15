Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной (The Athletic)
Некоторые игроки Англии не были довольны рекламой с Джудом Беллингемом.
Сборная Англии дошла до финала Евро-2024, но проиграла команде Испании (1:2).
Как пишет The Athletic, 21-летний Джуд Беллингем прекрасно осведомлен о каждом слове, сказанном или написанном о нем в средствах массовой информации.
Отмечается, что некоторым в английской команде не понравилась реклама adidas с участием полузащитника перед Евро, в котором он был представлен как спаситель национальной сборной. Внутри команды посчитали, что это противоречит коллективному духу сборной.
Кроме того, сообщается, что у Беллингема нет крепких дружеских контактов в английской команде по причине того, что он быстро миновал команды юношеских возрастов и быстро оказался во взрослой сборной. В команде Джуд тесно дружит Трент Александер-Арнолдом.
Хавбек «Реала» провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.
Некоторые партнеры по сборной: Кто носит фирму Адидас- тот настоящий #######
Вообще не замечаю в его действиях чего-то некорректного или вызывающего вопросы. Ситуация с «яйцами» ну просто для любителей жёлтой прессы, человек уже третий раз за сезон так радуется и уж точно нет фактов того, что это оскорбительный жест. Постоянно вижу видосы, как он играет с детьми товарищей по команде. Вижу как выкладывается на поле, подбадривает партнёров, как его поддерживают и с ним радуются классным моментам.
Сейчас тоже самое, минимум про Испанию, и максимум нытья англичан
Особенно это заметно, когда они радуются с капитаном Кейном после голов того или другого)
Очень надёжная и проверенная информация с отсутствием фактов
Не Беллингем очки в группе принёс, не Беллингем затащил со Словаками, не Джуд дал пас Палмеру
Только вредит этот высокомерный, требует от других, а сам не соответствует, да?
Про кучу грамотных переводов на правый фланг(откуда почти сё моменты были) при прессинге испанцев в том же финале тож молчу
По ходу турнира Саутгейт поменял их местами и ничего не изменилось.
А причина в том, что Фоден просто провалил турнир, а Беллингем ни вингер, ни десятка.
Его место рядом с Райсом в центре поля.
Он профильный бокс-ту-бокс, к чему эта попытка лепить из него Зидана не понимаю.
Из-за спасителя нации лучший английский игрок поколения весь турнир просидел на банке.
Зато нахайпили почти на золотой мяч.