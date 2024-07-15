Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной (The Athletic)

Некоторые игроки Англии не были довольны рекламой с Джудом Беллингемом.

дошла до финала , но проиграла команде (1:2).

Как пишет The Athletic, 21-летний прекрасно осведомлен о каждом слове, сказанном или написанном о нем в средствах массовой информации.

Отмечается, что некоторым в английской команде не понравилась реклама adidas с участием полузащитника перед Евро, в котором он был представлен как спаситель национальной сборной. Внутри команды посчитали, что это противоречит коллективному духу сборной.

Кроме того, сообщается, что у Беллингема нет крепких дружеских контактов в английской команде по причине того, что он быстро миновал команды юношеских возрастов и быстро оказался во взрослой сборной. В команде Джуд тесно дружит .

Хавбек «Реала» провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.