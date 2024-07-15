Некоторым в сборной Англии не понравилась реклама adidas с Беллингемом – его представили как спасителя команды. У Джуда мало друзей в сборной (The Athletic)

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига видео Евро-2024 adidas Трент Александер-Арнолд Джуд Беллингем Футбол

Некоторые игроки Англии не были довольны рекламой с Джудом Беллингемом.

Сборная Англии дошла до финала Евро-2024, но проиграла команде Испании (1:2).

Как пишет The Athletic, 21-летний Джуд Беллингем прекрасно осведомлен о каждом слове, сказанном или написанном о нем в средствах массовой информации.

Отмечается, что некоторым в английской команде не понравилась реклама adidas с участием полузащитника перед Евро, в котором он был представлен как спаситель национальной сборной. Внутри команды посчитали, что это противоречит коллективному духу сборной.

Кроме того, сообщается, что у Беллингема нет крепких дружеских контактов в английской команде по причине того, что он быстро миновал команды юношеских возрастов и быстро оказался во взрослой сборной. В команде Джуд тесно дружит Трент Александер-Арнолдом.

Хавбек «Реала» провел семь матчей на Евро, забил 2 гола и сделал 1 передачу.

68 комментариев
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Ответ Marcus Aurelius
3 года назад после победы Италии было минимум материалов про прекрасную команду Манчини, 90% тут постили нытье англичан Сейчас тоже самое, минимум про Испанию, и максимум нытья англичан
вся главная в материалах об успехе Испании
+111
-3
+108
Беллингем: Кто носит фирму Адидас - тому любая баба даст.
Некоторые партнеры по сборной: Кто носит фирму Адидас- тот настоящий #######
+63
-9
+54
При всём таланте Беллингема, по новостям и его действиям видно, что он высокомерен. До какого момента этот характер будет помогать-неизвестно.
+66
-16
+50
Ответ For Beautiful Game4everr
При всём таланте Беллингема, по новостям и его действиям видно, что он высокомерен. До какого момента этот характер будет помогать-неизвестно.
Лучше не брать в расчёт не проверенные новости)
Вообще не замечаю в его действиях чего-то некорректного или вызывающего вопросы. Ситуация с «яйцами» ну просто для любителей жёлтой прессы, человек уже третий раз за сезон так радуется и уж точно нет фактов того, что это оскорбительный жест. Постоянно вижу видосы, как он играет с детьми товарищей по команде. Вижу как выкладывается на поле, подбадривает партнёров, как его поддерживают и с ним радуются классным моментам.
+39
-10
+29
3 года назад после победы Италии было минимум материалов про прекрасную команду Манчини, 90% тут постили нытье англичан

Сейчас тоже самое, минимум про Испанию, и максимум нытья англичан
+67
-42
+25
Ответ samatzakirzyanov
Проблема Джуда в его характере, до ужаса высокомерный человек.
Куда ему до комментаторов спортса
+22
-3
+19
Ответ Gabriel021292
Лучше не брать в расчёт не проверенные новости) Вообще не замечаю в его действиях чего-то некорректного или вызывающего вопросы. Ситуация с «яйцами» ну просто для любителей жёлтой прессы, человек уже третий раз за сезон так радуется и уж точно нет фактов того, что это оскорбительный жест. Постоянно вижу видосы, как он играет с детьми товарищей по команде. Вижу как выкладывается на поле, подбадривает партнёров, как его поддерживают и с ним радуются классным моментам.
Согласен. Сегодня многие ностальгируют по футболу нулевых, хотят вернуть то время, когда каждый второй показывал свой характер, вытворял такую дичь, что в нынешнее время СМИ облили бы грязью, а тут пацан в 20 лет играет в одном из лучшем клубе мира, показывает достойную игру с менталитетом характерный чемпионам, что нынешним футболистам не хватает, которых волнует только жирный контракт, тусовки, бухло и т.д. Человек который показывает себя какой он есть - лучше, чем тот кто играет на публику «хорошего» человека
+16
-3
+13
В 1/8 разве не он спас Англию от позорного вылета от мощной сборной Словакии?
+13
0
+13
Ответ Фёдор Кузнецов
Без Джуда Англия бы не была в финале, и это факт
Без Палмера
+15
-5
+10
Ответ samatzakirzyanov
Проблема Джуда в его характере, до ужаса высокомерный человек.
Но это не мешает ему топтать бчк с распиаренными брусками)
+16
-6
+10
Ага, стал изгоем из-за рекламы, которую придумал не сам)
Особенно это заметно, когда они радуются с капитаном Кейном после голов того или другого)
Очень надёжная и проверенная информация с отсутствием фактов
+11
-3
+8
Джуд в финале отлично играл, явно выделяется в сборной, чего не скажешь о Фодене и Сака, например
+8
-3
+5
Ответ Marcus Aurelius
3 года назад после победы Италии было минимум материалов про прекрасную команду Манчини, 90% тут постили нытье англичан Сейчас тоже самое, минимум про Испанию, и максимум нытья англичан
Кхм,а вы чем смотрите можно узнать?
+6
-1
+5
Нормально так поехал антипиар Джуда. Предсказуемо, впрочем)
+9
-4
+5
Ну если брать 1/8 и его гол ножницами на последних минутах , то реклама по факту
+3
0
+3
Ответ Its my life
Да Билли звезду поймал - от того и никто с ним общаться не хочет, может даже из-за такого разлада и титул от них ушел.
Да-да
Не Беллингем очки в группе принёс, не Беллингем затащил со Словаками, не Джуд дал пас Палмеру

Только вредит этот высокомерный, требует от других, а сам не соответствует, да?

Про кучу грамотных переводов на правый фланг(откуда почти сё моменты были) при прессинге испанцев в том же финале тож молчу
+3
0
+3
Проблема Джуда в его характере, до ужаса высокомерный человек.
+17
-14
+3
Ответ Aleksey Yashin
Беллингем: Кто носит фирму Адидас - тому любая баба даст. Некоторые партнеры по сборной: Кто носит фирму Адидас- тот настоящий #######
а свете последних событий к о носит фирму Адидас тот Ральф Шумахер
+7
-5
+2
Раньше Адидас ассоциировался с Зиданом, потом Месси, но Беллингем еще не уровень, он никакой, честное слово, тот же Фоден куда интереснее чем Джуд, но пиара в его адрес столько, что хоть жо**й подавись
+2
0
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Беллингема поставили играть 10, а Фодена левым вингером и оба играли плохо.
По ходу турнира Саутгейт поменял их местами и ничего не изменилось.

А причина в том, что Фоден просто провалил турнир, а Беллингем ни вингер, ни десятка.
Его место рядом с Райсом в центре поля.
Он профильный бокс-ту-бокс, к чему эта попытка лепить из него Зидана не понимаю.

Из-за спасителя нации лучший английский игрок поколения весь турнир просидел на банке.
Зато нахайпили почти на золотой мяч.
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Ответ xDe xDe
Нормально так поехал антипиар Джуда. Предсказуемо, впрочем)
Да с самого начала перехода в Реал к любому моменту цеплялись
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Ответ Lindeman
Без Палмера
Разве Палмер забил на предпоследней минуте в 1/8 финала со Словакией? Беллингем реально спас Саутгейта от позора)
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Англия типичный спартак
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Ответ ALEXIS GOL
Согласен, Тотти вообще на евро 2000 плюнул в лицо игроку и всё равно остался любим
2004, и вроде бы в спину, не помню
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Ответ Gabriel021292
Лучше не брать в расчёт не проверенные новости) Вообще не замечаю в его действиях чего-то некорректного или вызывающего вопросы. Ситуация с «яйцами» ну просто для любителей жёлтой прессы, человек уже третий раз за сезон так радуется и уж точно нет фактов того, что это оскорбительный жест. Постоянно вижу видосы, как он играет с детьми товарищей по команде. Вижу как выкладывается на поле, подбадривает партнёров, как его поддерживают и с ним радуются классным моментам.
Согласен, Тотти вообще на евро 2000 плюнул в лицо игроку и всё равно остался любим
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Ответ For Beautiful Game4everr
При всём таланте Беллингема, по новостям и его действиям видно, что он высокомерен. До какого момента этот характер будет помогать-неизвестно.
Ну или пресса хайпит на нём
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Ответ anonymous999
Да с самого начала перехода в Реал к любому моменту цеплялись
Сейчас ЗМ на носу, поэтому пошло обострение ¯\_(ツ)_/¯
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Ответ Rudenzik
В 1/8 разве не он спас Англию от позорного вылета от мощной сборной Словакии?
Принес три очка в первой игре и сделал голевую в финале )
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Ответ Sakw
Справедливости ради, надо сказать что Беллингем очень хорошо играл на этом евро. Тот же Кейн вообще пешком ходил всю дистанцию. Мбаппе в сборной тоже не так выделялся. Райс вообще провалился. Так что, нельзя его в чем то упрекать. он очень достойно играл. также связка Кукурелья+Нико очень удивила. в Челси Марк не показывает такой уровень игры
В конце сезона говорят кукурелья нашел себя
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Ответ Oyatullo Safarov
Раньше Адидас ассоциировался с Зиданом, потом Месси, но Беллингем еще не уровень, он никакой, честное слово, тот же Фоден куда интереснее чем Джуд, но пиара в его адрес столько, что хоть жо**й подавись
Да, видели же, как Фоден протащил сьорную в финал, а там и разнес в соло испанцев... ой, стоп...
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