«Спартак» не работает над возвращением Промеса в Россию («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

В «Спартаке » не работают над возвращением Квинси Промеса в клуб.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

По данным «Матч ТВ», «Спартак» на данный момент не работает над возвращением Квинси Промеса в Россию.

Ранее игрок опубликовал в социальных сетях видеоподборку своих голов, а также завоеванных личных и командных трофеев в составе московского клуба. Нидерландец также сопроводил этот пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Ждем решения в Дубае. Будем решать по факту»

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42 комментария
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Главное, чтоб товар передал. А то ветеранам Спартака надо как-то комментировать всё происходящее🎅🏿
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А как Спартак мог над этим работать? Рыть туннель из Тарасовки в ОАЭ? ))
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От Спартака ничего не зависит
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Странная новость. От Спартака в этой ситуации ничего не зависит.
Это примерно как написать "Спартак не работает над тем, чтобы сего солнце не заходило за горизонт".
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Главное, чтоб товар передал. А то ветеранам Спартака надо как-то комментировать всё происходящее🎅🏿
Например, Кузнецову, который переходит в СКА
+12
-10
+2
Ответ Вячеслав Припузов
От Спартака ничего не зависит
Как обычно...
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У Промеса достаточно денег, чтобы оплачивать квалификацириванного адвоката
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Ответ Константин Шангареев
Кто не сидел - тот не русский.
С чего такие выводы?
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Ответ SMART789
Россия в лице МИД РФ работает над возвращением Промеса в Спартак
В перепачканном лице
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Ответ -DF-
А как Спартак мог над этим работать? Рыть туннель из Тарасовки в ОАЭ? ))
Вооооот. Как он должен работать, пофиг на суд и следствие, давайте забудем и заберем Свинси обратно?
Но зато новость родили
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Ответ igls54
Вся сущность народной команды - кинули пацана в беде :)
пацан сам влез куда не надо. наркодилер должен сидеть. видимо Спартаку и наркоши и убийцы подходят, лишь бы голы забивал. истинно народная команда.
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"«Спартак» не работает" - на этом можно было и остановиться. Все мечтали, что после ухода Федуна Спартак расцветёт, а по сути стало только хуже.
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Спартак сейчас занят продажей Соболева зениту. На остальное просто не остаётся времени.
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только драгдилеры могут играть в спартаке штоле?))чо все с ним так возятся
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Со стороны Спартака, тоннель рыть перестали.
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Работать над возвращением? Копать подкоп в голландскую тюрьму?
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Россия в лице МИД РФ работает над возвращением Промеса в Спартак
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Не для того АДмины лукойла специально затаскивали Промеса на сборы в Дубай, чтобы потом вызволять.
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Пусть сам работает
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