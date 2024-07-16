«Спартак» не работает над возвращением Промеса в Россию («Матч ТВ»)
В «Спартаке » не работают над возвращением Квинси Промеса в клуб.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.
1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.
По данным «Матч ТВ», «Спартак» на данный момент не работает над возвращением Квинси Промеса в Россию.
Ранее игрок опубликовал в социальных сетях видеоподборку своих голов, а также завоеванных личных и командных трофеев в составе московского клуба. Нидерландец также сопроводил этот пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».
Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Ждем решения в Дубае. Будем решать по факту»
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Это примерно как написать "Спартак не работает над тем, чтобы сего солнце не заходило за горизонт".
Но зато новость родили