«Спартак» не работает над возвращением Промеса в Россию («Матч ТВ»)

В «Спартаке » не работают над возвращением Квинси Промеса в клуб.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

В середине мая нидерландского игрока освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

По данным «Матч ТВ», «Спартак» на данный момент не работает над возвращением в Россию.

Ранее игрок опубликовал в социальных сетях видеоподборку своих голов, а также завоеванных личных и командных трофеев в составе московского клуба. Нидерландец также сопроводил этот пост тремя эмодзи: «скрещенные пальцы», «сердце» и «песочные часы».

Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Ждем решения в Дубае. Будем решать по факту»

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