Глава РПЛ Алаев о Промесе: «Попал в сложную ситуацию – к сожалению, так бывает. Буду рад, если он вернется в Россию без всяких сроков»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Президент РПЛ высказался о ситуации с Квинси Промесом.

В середине мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

«Я очень хорошо отношусь к Квинси Промесу как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака». Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол.

Если он вернется в Россию, будучи без всяких сроков, конечно же, я буду рад. Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», – сказал Александр Алаев.

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33 комментария
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Попал в сложную ситуацию это про другое. А тут Промес эту ситуацию собственноручно создал. Но вот из-за него многие попали в сложную ситуацию. Поэтому надеюсь, что уголовник больше никогда в России не появится, а получит несколько сроков. Он давно и упорно этого добивался.
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Как же они все поголовно твердят "так бывает", эти вот стерильные высказывания в прессе. Неужели выражать смелую и понятную позицию даже по таким поводам настолько не выгодно?
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Ответ Сергей Иванов
Комментарий скрыт
После какого по счету суда можно быть уверенным на сто процентов? 😄
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"так бывает"
Ну да, ну да, контрабанда 1362 кг тяжелых наркотиков - с кем не бывает, "дело житейское", с любым гражданином России легко могут приключиться такие "затруднения". Алаев что - до сих по у Промеса отоваривается?
После отсидки Промесу будет уже под 40, его футбольная карьера уже закончится, к тому времени он только наркопоставками сможет заниматься, больше ничем...
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Ответ Сергей Иванов
Комментарий скрыт
А Чикатило под полсотни человек тоже не убивал, это тоже "бабкины сплетни". И вообще преступления на земле не совершаются, потому что вы их не видели...
В какой же альтернативной реальности вы живёте, как вы вообще дожили до сознательного возраста с подходом "я лично не видел, значит выфсёврёти, суд не аргумент, ЕТАСПЛЕТНИ!!!"...
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Действительно. Поножовщина, торговля наркотиками... С кем не бывает
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"Сложная ситуация...."
Из серии "ни за что закрыли жигана, волки позoрные!", ""бес попутал", "мы не бандиты, мы благородные пираты", и прочее, о чем поет любимый, судя по всему для Алаева, блатняк.
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Дай бог чиновнику, чтоб в семье никто не попал в наркотическую зависимость, ну и самого пусть не зарежут. Только добра и самого лучшего в жизни!
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Ну да. Сложная ситуация - лучшее определение
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Ответ Nikita Ufimtsev
Действительно, кем же нидерландские правоохранительные органы приходятся гражданину Нидерландов 🤡
а тебе кем приходиться? слушай вон радио "маяк" и смотри телеканал "россия24" это твое всё.
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Ответ Марат Мулюков
ты слышал только прессу зарубежную и голландские правоохранительные органы. кто они тебе? ты им веришь? у нас в стране девушки кидают заяву на мужиков, что они были изнасилованы ими, а в итоге экспертиза доказывает обратное! суть в том, что надо выслушать обе стороны, а не делать поспешных выводов. за поножовщину, если даже это правда, я не осуждаю Промеса, он за мать свою родную вступился, а не за какую то шала..! Я бы точно так же поступил. и пошли все на ... кто не согласен
Действительно, кем же нидерландские правоохранительные органы приходятся гражданину Нидерландов 🤡
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Ну да...бывает
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Ответ Spartakus1984
А если со сроками то Алаев истерику устроит?Почему Влут из Урала со сроком играл В РПЛ?А Алаев молчал.Не переживай Алаев за Промеса,ты не его родственник.
Это другое
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Ответ sm777
Твой аргумент здесь абсолютно не к месту и выглядит глупо)
зато ваши ппц как месту. эксперты прям.
Я все по делу написал.
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Ответ Марат Мулюков
отпустите эту ситуацию уже. тоже мне, нашли преступника. у нас в стране живут и гуляют на свободе, млн людей,(животных), особенно айзеров, армян, чеченцы, даги и русских таких хватает.. нагло нарушают все законы какие только можно было нарушить, лучше против них выступайте, а не для выгоды ради.
Твой аргумент здесь абсолютно не к месту и выглядит глупо)
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Ответ Owen_the_Simple
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло🤷🏿‍♂️
Алаеву? Ну да есть такое:)))
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Ответ Евгений Дрижук
Ну да. Сложная ситуация - лучшее определение
Тем еще фруктом Алаев оказался.
Отсидит за грехи, тогда пусть и возвращается.
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пацан к успеху шел! не получилось, не фартануло!)
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ну может быть так и бывает, но далеко не у всех!) не каждый человек попадает в такую сложную ситуацию, как промес. поражает та циничная легкость, к которой государев чиновник говорит о тяжком уголовном деянии
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Как же им нужен дилер-то?Видимо из Аргентины уже не просто возить?)))
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Вменяют контрабанду 1,5 тонны,ну да бывает.Жизненные трудности.Будем рады если обойдется без сроков.Совсем чтоли невменяемые🤦‍♂️
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Очень нужен он а Росии. Своих наркобарыг не хватает...
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А если со сроком, то ребят это другое!
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белочка и этого товарища посещает, то говорит такие как Промес не нужны чемпионату, то сейчас нужен...
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Позорище потом удивляемся почему к нам едут не меренно уголовников азиатов )))Да все от таких руководителей
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Свернул не на ту дорожку. А если серьезно, то банальность зла и его оправдания это очень опасно.
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