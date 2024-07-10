Глава РПЛ Алаев о Промесе: «Попал в сложную ситуацию – к сожалению, так бывает. Буду рад, если он вернется в Россию без всяких сроков»
Президент РПЛ высказался о ситуации с Квинси Промесом.
В середине мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов «Спартака» в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.
1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.
«Я очень хорошо отношусь к Квинси Промесу как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака». Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол.
Если он вернется в Россию, будучи без всяких сроков, конечно же, я буду рад. Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», – сказал Александр Алаев.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Ну да, ну да, контрабанда 1362 кг тяжелых наркотиков - с кем не бывает, "дело житейское", с любым гражданином России легко могут приключиться такие "затруднения". Алаев что - до сих по у Промеса отоваривается?
После отсидки Промесу будет уже под 40, его футбольная карьера уже закончится, к тому времени он только наркопоставками сможет заниматься, больше ничем...
В какой же альтернативной реальности вы живёте, как вы вообще дожили до сознательного возраста с подходом "я лично не видел, значит выфсёврёти, суд не аргумент, ЕТАСПЛЕТНИ!!!"...
Из серии "ни за что закрыли жигана, волки позoрные!", ""бес попутал", "мы не бандиты, мы благородные пираты", и прочее, о чем поет любимый, судя по всему для Алаева, блатняк.
Я все по делу написал.
Отсидит за грехи, тогда пусть и возвращается.