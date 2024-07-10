Глава РПЛ Алаев о Промесе: «Попал в сложную ситуацию – к сожалению, так бывает. Буду рад, если он вернется в Россию без всяких сроков»

Президент РПЛ высказался о ситуации с Квинси Промесом.

В середине мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае под залог – ему было запрещено покидать страну. Промес был освобожден на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Футболист был задержан задержан полицией после сборов « » в ОАЭ по делу о ДТП в Дубае, которое впоследствии было закрыто.

1 июля «Спартак» объявил об уходе игрока в связи с истечением срока контракта.

«Я очень хорошо отношусь к как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака». Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол.

Если он вернется в Россию, будучи без всяких сроков, конечно же, я буду рад. Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», – сказал .

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