Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9

Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала».

Француз подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом «Мадрида» Флорентино Перес.

После подписания контракта форвард попозировал с футболкой «Реала» с номером 9.

Фото: marca.com

Презентация игрока состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Она должна начаться в 13:00 по московскому времени.