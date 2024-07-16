Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе официально стал игроком «Реала».

Француз подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года на официальной церемонии вместе с президентом «Мадрида» Флорентино Перес.

После подписания контракта форвард попозировал с футболкой «Реала» с номером 9.

Фото: marca.com

Презентация игрока состоится сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Она должна начаться в 13:00 по московскому времени.

65 комментариев
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смешанные чувства, по ожиданиям 50/50 - заиграет или нет, испортит раздевалку или нет
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Ответ che kaif
Будет забавно когда барса со своими юным талантом затмит реал с Мбаппе за 250 млн подписного бонуса плюс остальные Винисиусы и Блингемы))
Ох уж эти ваши влажные мечты
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Ответ Maxim Poroshin
смешанные чувства, по ожиданиям 50/50 - заиграет или нет, испортит раздевалку или нет
Я не знаю, что можно испортить в раздевалке команды, в которой играет Винисиус) при этом играет хорошо и все выигрывает. Так что гонор Мбаппе будет в тему.
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глядя на выражения лиц, создается впечатление что их заставили это сделать )
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Ну что ж, начинается новая глава в жизни Килиана! Надеюсь оправится от травмы, быстро адаптируется к новой стране и новым условиям и начнет показывать тот футбол, который от него все ждут. Удачи, Килиан и добро пожаловать!
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Фото, которое ждали около 3 лет. Сколько новостей было и комментариев тут было, не сосчитать)
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Ответ che kaif
Будет забавно когда барса со своими юным талантом затмит реал с Мбаппе за 250 млн подписного бонуса плюс остальные Винисиусы и Блингемы))
Мечтать не вредно.
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Ответ Maxim Poroshin
смешанные чувства, по ожиданиям 50/50 - заиграет или нет, испортит раздевалку или нет
Да вряд ли в Реале можно испортить раздевалку,там слишком сильно пропитано духом и традициями
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Теперь есть Реал Мадрид и все остальные
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Пару лет назад был трансфер мечты. Сейчас чёт вообще положительных эмоций нет.
Разве, что в PES друга за Реал укатывать проще стало ))
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Кто говорит про атмосферу итд , ничего Мбаппе не испортит он теперь не заезда, а одна из звёзд
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Ошибка: Рауля из него не получится.
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Ответ Aleksey Yashin
Фото, которое ждали около 3 лет. Сколько новостей было и комментариев тут было, не сосчитать)
Сага по переходу тянулась с 18 года)
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Ответ Капибарбер
Лицо Переза говорит обо всём, когда хотел подписать топаря Нико, а пришлось подписать бегунка Мбапе)
У Переса есть деньги и на Нико, и на Мбаппе. А вот сможет ли Барса хоть кого-то подписать?
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у реала как всегда
кайфовые шрифты))
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Ответ Капибарбер
Лицо Переза говорит обо всём, когда хотел подписать топаря Нико, а пришлось подписать бегунка Мбапе)
Я так понимаю Мбаппе тебе лично дорогу где-то перебежал? Или ставка не зашла? От куда такая ненависть?
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Ответ Футбольные Хроники
Он же обычный школотрон. Скорее всего злится из-за того, что Барсу из Лч выбили
Так это только начало,теперь у него прибавится куча поводов злиться на Мбаппе,после подписания контракта)) Надо бы нервную систему поберечь,молодой ещё,а нервные клетки не восстанавливаются
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Ответ rigobersong
На фоне феерии Ямаля и провала Мбаппе на Евро, трансфер из разряда супер, в какой-то обыденный превратился:)) Король Дижонов вряд ли что-то изменит в Ла Лиге, разве что ещё более токсичную атмосферу в реале создаст:))
Обыденным он становится из-за того, что Мбаппе тянул резину 7 лет)
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Стремный дизайн девятки
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ЧЕ был последним дерьмовым для тебя! Делай вещи брачо! Прекрасное усиление для нас!
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Ответ James Franc
Неожиданно и без лишнего шума
Без лишнего шума? На Бернабеу 80.000 собирается на его презентацию.
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Без фото с Бабаевым все равно не поверю
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Наконец-то сага закончилась
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Ответ Серёга Соколов
Я так понимаю Мбаппе тебе лично дорогу где-то перебежал? Или ставка не зашла? От куда такая ненависть?
Он же обычный школотрон. Скорее всего злится из-за того, что Барсу из Лч выбили
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Комментарий удален пользователем
Неожиданно и без лишнего шума
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Ответ moris1112
Ох уж эти ваши влажные мечты
Ну уже такое было, когда воспитанники барсы уделывали очередное галактикос от реала, так что есть шансы на повторение
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Ответ che kaif
Будет забавно когда барса со своими юным талантом затмит реал с Мбаппе за 250 млн подписного бонуса плюс остальные Винисиусы и Блингемы))
Бро мечтать никому не запрещено
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Комментарий удален пользователем
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