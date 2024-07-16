У Нико Уильямса есть «астрономические» предложения из Англии и Франции. «Барса» хочет оформить трансфер до конца месяца (Sport.es)

У Нико Уильямса есть «астрономические» предложения из Англии и Франции.

22-летний полузащитник « » выиграл Евро-2024 со сборной .

Как сообщает Sport.es, несмотря на эти предложения, фаворитом в борьбе за игрока остается «Барселона». Уильямс сам заинтересован в переходе именно в каталонский клуб.

«Барса» намерена оформить трансфер до конца текущего месяца. Со статистикой Нико можно ознакомиться здесь.

«Барселона» считала Амаду Онана одной из целей, но сосредоточилась на Нико Уильямсе. Каталонцы хотят добиться прогресса на следующей неделе