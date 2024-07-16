У Нико Уильямса есть «астрономические» предложения из Англии и Франции. «Барса» хочет оформить трансфер до конца месяца (Sport.es)

Теги премьер-лига Англия Барселона Атлетик лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

У Нико Уильямса есть «астрономические» предложения из Англии и Франции.

22-летний полузащитник «Атлетика» выиграл Евро-2024 со сборной Испании

Как сообщает Sport.es, несмотря на эти предложения, фаворитом в борьбе за игрока остается «Барселона». Уильямс сам заинтересован в переходе именно в каталонский клуб. 

«Барса» намерена оформить трансфер до конца текущего месяца. Со статистикой Нико можно ознакомиться здесь

«Барселона» считала Амаду Онана одной из целей, но сосредоточилась на Нико Уильямсе. Каталонцы хотят добиться прогресса на следующей неделе

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64 комментария
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Стоило ярко сыграть на Евро, так тут же все оживились. А раньше все эти скаутские службы топ-клубов не знали о существовании такого игрока? Да и Ольмо
давно созрел для большого клуба
+104
-10
+94
И гастрономические предложения из Турции
+51
-7
+44
Ответ Питер Пэн
Стоило ярко сыграть на Евро, так тут же все оживились. А раньше все эти скаутские службы топ-клубов не знали о существовании такого игрока? Да и Ольмо давно созрел для большого клуба
Он проявил себя не только на уровне клуба, в котором играет, но и прекрасно сыграл на Евро. Т.е. подтвердил уровень в другой, менее комфортной ситуации. Несмотря на то, что Ла Лига топ чемп, Нико не затерялся и круто проявил себя сразу с несколькими топ-сборными, логично что интерес кратно вырос.

То же должно быть и с Мамардашвили, как по мне
+41
-2
+39
Ответ Питер Пэн
Стоило ярко сыграть на Евро, так тут же все оживились. А раньше все эти скаутские службы топ-клубов не знали о существовании такого игрока? Да и Ольмо давно созрел для большого клуба
Стоит также отметить, что сыграл в креативном стиле, а это очень большой контраст к ставшему привычным механистичному атлетичному футболу, который становится унылым стандартом — поэтому радует глаз и дает чувство чего-то свежего, надежды, как самородок
+17
-4
+13
Ответ Ебздрогыч
И гастрономические предложения из Турции
100 лахмаджунов в неделю и анлимитед айран.
+11
-2
+9
Ответ CoMoBo3
Жалко Атлетик. Когда теперь они ещё такого топа вырастят
Думаю за ними "не заржавеет" академия клуба работает на отлично к тому же уже есть пара потенциальных кандидатов на переход в основную команду, взять того же Гифта или Каналеса.
+7
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+7
Ответ BLADER
Комментарий удален модератором
Ну в псг Нико не пойдёт это очевидно
+6
0
+6
Астрономическое из Франции это от Монпелье железно
+6
0
+6
Ответ Вячеслав Новиков
Ну в псг Нико не пойдёт это очевидно
Соглашусь. И Неймар в псж не перейдёт никогда.
+5
-3
+2
Жалко Атлетик. Когда теперь они ещё такого топа вырастят
+3
-1
+2
Интересно, кто же этот загадочный клуб из Франции?
Марсель решил расщедриться или все таки Метц?
+4
-2
+2
Ответ CTPEKO3ETC
У них есть пересидевший брат
Иньяки сам подписывал чуть ли не пожизненный контракт. Он легенда клуба, трудяга и просто машина в плане физухи и здоровья, но при всем уважении, таланта Нико у него нет.
+1
0
+1
Ответ МОНТЁР ТуПи
откуда бабло у Барсы
Атлетик им заплатит за переход)
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
И гастрономические предложения из Турции
оч хорошая
+1
0
+1
Наконец-то начинается жизнь, трансферы, предсезонку, ноомшаьный клубный футбол! :)
+1
0
+1
будет сложно , но если получится , фланги будут летать)
+4
-3
+1
Ответ Filipp Gorski
Очень жаль Лучше бы отказался от предложений и посвятил себя Атлетику как и его брат. Снова Атлетик скорее всего даже за еврокубки не поборется:(
Он явно перерос клуб, нужно двигаться дальше
+1
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+1
Ответ Питер Пэн
Стоило ярко сыграть на Евро, так тут же все оживились. А раньше все эти скаутские службы топ-клубов не знали о существовании такого игрока? Да и Ольмо давно созрел для большого клуба
А причем тут скауты?Если речь о конкретных предложениях,которые скауты не делают.Скауты могли советовать клубом его ранее,но так как он на уровне сборной сборной даже на турнир сыграл прилично - то это многое поменяло
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Ответ BLADER
скорее всего,я имел ввиду,эта парижская шейх-игрушка,готова скупить все,что блестит)
Почему ПСЖ? Может Марсель или Монако.
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Ответ fussballer
Почему ПСЖ? Может Марсель или Монако.
ага,у них будет столько денег на игрока)).у парижского проекта,если бы была возможность,они бы наверное скупили бы всех просто))хотя это бы не помогло ЛЧ взять все равно)).
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Ответ Вячеслав Новиков
Ну в псг Нико не пойдёт это очевидно
скорее всего,я имел ввиду,эта парижская шейх-игрушка,готова скупить все,что блестит)
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Ответ krasno-siniyman
Интересно, кто же этот загадочный клуб из Франции? Марсель решил расщедриться или все таки Метц?
Вот не верите Вы в Сент-Этьен! А зря :)
0
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0
Ответ BLADER
скорее всего,я имел ввиду,эта парижская шейх-игрушка,готова скупить все,что блестит)
Можно подумать, что Бавария чем то отличается от ПСЖ, такой же гегемон в национальном первенстве, готовый тратить 150-200 миллионов евро каждое лето платить бешеные зарплаты
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Ответ Орарайма
Можно подумать, что Бавария чем то отличается от ПСЖ, такой же гегемон в национальном первенстве, готовый тратить 150-200 миллионов евро каждое лето платить бешеные зарплаты
если ты не видишь отличий между этими клубами,то даже смешно как-то))хорошего дня)
0
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Ответ Питер Пэн
Стоило ярко сыграть на Евро, так тут же все оживились. А раньше все эти скаутские службы топ-клубов не знали о существовании такого игрока? Да и Ольмо давно созрел для большого клуба
Тут же химия с Ямалем. они же раньше не играли вместе. следили и до евро за ним. ну был и есть хорош. ну суть в том что у них хорошая связка.
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Ответ CoMoBo3
Жалко Атлетик. Когда теперь они ещё такого топа вырастят
У них есть пересидевший брат
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Ответ CoMoBo3
Жалко Атлетик. Когда теперь они ещё такого топа вырастят
Так это их фишка. Берут исключительно Басков. Только свои в академии. Вырастят хорошего игрока. Выгодно продадут и живут на эти деньги.
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Ответ Filipp Gorski
Очень жаль Лучше бы отказался от предложений и посвятил себя Атлетику как и его брат. Снова Атлетик скорее всего даже за еврокубки не поборется:(
Для кого лучше?
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Ответ Денис Давыдов
Чем барса будет платить? Подписками из спотифая или газоном с камп ноу?
Талонами на школьный обед Ямаля. Говорят, они с Нико сдружились в сборной и он очень продавливает переход
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Леви предложил прогулку по крыше.
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