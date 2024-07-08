Лапорта о возможном подписании Уильямса: «Нико мне нравится, «Барса» сейчас может позволить себе трансфер такого уровня. Деку и Флик работают над усилениями – будут хорошие новости, надеюсь»

Теги Барселона Атлетик Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Ханс-Дитер Флик Нико Уильямс Футбол

Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Нико Уильямса.

– Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с Фликом, и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости.

– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?

– На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня, – сказал Жоан Лапорта в эфире Catalunya Radio.

Нико Уильямс – мечта «Барсы». Его реально купить?

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44 комментария
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Нико безусловно усиление команды, но что там на счёт опорника?
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Ожидаем начало предсезонки - Флик увидит польского пешехода и автоматически после продажи, появится возможность. Также если выбор между - Фати и Нико, выбор в пользу второго очевиден.
Единственное жаль что не слышно конкретики по поводу опорника, эта позиция намного важнее - оглядываясь на прошлый сезон.
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Ответ vtsch4svws
Нико с Ямалем будут кошмарить каждого соперника в Примере, пока негр с Мбапе будут спорить, кто пробьет левую пенку Альмерии
Никогда не угадаешь. Помню Холланд и Нуньез переходили в Сити и Ливерпуль. Ливерпуль выиграл Суперкубок и выглядел как отлаженный механизм, а Сити и Холланд инородными телами. По итогу Сити катком прошелся по сезону и взял требл, а Ливерпуль весь сезон сражался с внутренними проблемами.
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Ответ Кирилл Лавров
Популист. Нет у Барсы на это денег)) Надеяться он будет до конца августа, а потом и вовсе скажет: "Что ж, мы просто не успели".
Купят в рассрочку с отложенной зарплатой. Барса - мощный бренд, чтобы собирать романтиков.
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Нико, классный игрок, надеюсь, что Лапорта сможет подписать его и надеюсь, что это действительно реально, а не пустой трёп!!
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Ну да, а в опорной зоне Деку сам сезончик отбегает, с него не убудет
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Ответ Кирилл Лавров
Популист. Нет у Барсы на это денег)) Надеяться он будет до конца августа, а потом и вовсе скажет: "Что ж, мы просто не успели".
Кирилл , получающий инфу со страниц Спортса и подобных ресурсов, конечно же лучше знает про финансы Барселоны, чем президент этого клуба.
Главное не перепутать ...
Лапорта -- популист
Юзеры спортса -- НЕТ, ведт они лучше знают о текущеи финансовом положении клуба
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Ответ Ллб
Кирилл , получающий инфу со страниц Спортса и подобных ресурсов, конечно же лучше знает про финансы Барселоны, чем президент этого клуба. Главное не перепутать ... Лапорта -- популист Юзеры спортса -- НЕТ, ведт они лучше знают о текущеи финансовом положении клуба
Вот именно такое впечатление что финансовым директором в Барселоне подрабатывает по выходным, а президент клуба не в курсе
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Ответ Inside 88 LW
Слова Лапорты приведены в статье: – У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс? – На сегодняшний день да.
Прозвучало как популизм к сожалению.
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Ответ gukmamop
Да, у тебя не припекает, мы поняли
Что такое припекает в Вашем понимании?
Указать человеку, что он настрочил ересь , будучи не в теме , и выставляя себя лучше разбирающимся в финансах клуба , чем его президент?
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Ответ Martin Naceri
У болельщиков МС обида глубоко засела после унижения от Реала😂
Унижение отскочным автобусом -- это уже какой-то новый , совсем отбитый уровень абсурда от местных сливоглоров😂
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Ответ Ллб
Унижение отскочным автобусом -- это уже какой-то новый , совсем отбитый уровень абсурда от местных сливоглоров😂
я бы сказал двойное унижение, доминатору за три года только раз дали подоминировать, и сразу армия апостолов святого Гвардиолы воспряла духом, до сих пор успокоиться не может
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Ответ Pucheslav
А Нико и Ямаль белые ?
Светлее на 3 тона
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Ответ vtsch4svws
Нико с Ямалем будут кошмарить каждого соперника в Примере, пока негр с Мбапе будут спорить, кто пробьет левую пенку Альмерии
А Нико и Ямаль белые ?
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Ответ Inside 88 LW
Ожидаем начало предсезонки - Флик увидит польского пешехода и автоматически после продажи, появится возможность. Также если выбор между - Фати и Нико, выбор в пользу второго очевиден. Единственное жаль что не слышно конкретики по поводу опорника, эта позиция намного важнее - оглядываясь на прошлый сезон.
А кто его купит и кто ему даст такую ЗП, сам он не уйдет
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Ответ Inside 88 LW
Ожидаем начало предсезонки - Флик увидит польского пешехода и автоматически после продажи, появится возможность. Также если выбор между - Фати и Нико, выбор в пользу второго очевиден. Единственное жаль что не слышно конкретики по поводу опорника, эта позиция намного важнее - оглядываясь на прошлый сезон.
Да и захочет ли он сам уходить для начала. Слова Лапорта прозвучали как: не будет никакого трансфера Никогда. Если только конечно Араухо не продадут.
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Ответ Алексей Дубков
Да и захочет ли он сам уходить для начала. Слова Лапорта прозвучали как: не будет никакого трансфера Никогда. Если только конечно Араухо не продадут.
Слова Лапорты приведены в статье:
– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?

– На сегодняшний день да.
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Это тот случай, когда одного желания, даже игрока, мало.
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Ответ Алексей Дубков
Прозвучало как популизм к сожалению.
Лапорта любит такого рода заявления, но не в этот раз.
Деньги есть, из досадного 1:1 не успели. Но к этому уже давно привыкли.
Работа идёт, осталось дождаться мнения и решения Флика - ему нужна предсезонка.
Хватит ли на опорника - вот тут, лично я сгущаю краски но хочется верить в лучшее)
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Ответ brno2020
Нико безусловно усиление команды, но что там на счёт опорника?
Флик не играет чистыми опорниками, собственно поэтому гидо отвергли
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Ответ swerh
Тем временем в Атлетике: несколько десятков лямов за Ульямса из АПЛ или один десяток от Лапорты в рассрочку на цать лет... Хм, сложный выбор.
Комментарий удален модератором
Ответ Аслан Садулаев_1116146083
как и барса с Нико без согласия Атлетика
Согласие Атлетика не требуется при выплате суммы отступных. Достаточно уведомления.
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Ответ Sergey
Согласие Атлетика не требуется при выплате суммы отступных. Достаточно уведомления.
Но есть один момент: клаусулу нужно выплачивать сразу, без рассрочки платежей.
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Ответ Андрес Бондаренко
Но есть один момент: клаусулу нужно выплачивать сразу, без рассрочки платежей.
В моем комментарии есть слова про рассрочку?
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