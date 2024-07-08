Лапорта о возможном подписании Уильямса: «Нико мне нравится, «Барса» сейчас может позволить себе трансфер такого уровня. Деку и Флик работают над усилениями – будут хорошие новости, надеюсь»
Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Нико Уильямса.
– Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с Фликом, и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости.
– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?
– На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня, – сказал Жоан Лапорта в эфире Catalunya Radio.
Нико Уильямс – мечта «Барсы». Его реально купить?
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Единственное жаль что не слышно конкретики по поводу опорника, эта позиция намного важнее - оглядываясь на прошлый сезон.
Главное не перепутать ...
Лапорта -- популист
Юзеры спортса -- НЕТ, ведт они лучше знают о текущеи финансовом положении клуба
Указать человеку, что он настрочил ересь , будучи не в теме , и выставляя себя лучше разбирающимся в финансах клуба , чем его президент?
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– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?
– На сегодняшний день да.
Деньги есть, из досадного 1:1 не успели. Но к этому уже давно привыкли.
Работа идёт, осталось дождаться мнения и решения Флика - ему нужна предсезонка.
Хватит ли на опорника - вот тут, лично я сгущаю краски но хочется верить в лучшее)