Лапорта о возможном подписании Уильямса: «Нико мне нравится, «Барса» сейчас может позволить себе трансфер такого уровня. Деку и Флик работают над усилениями – будут хорошие новости, надеюсь»

Президент «Барселоны» заявил о желании подписать Нико Уильямса.

– Конечно, он мне очень нравится. Но мы должны позволить делать свою работу тем, кто за это отвечает. Деку работает над усилениями, которые были согласованы с , и я надеюсь, что у меня будут хорошие новости.

– У клуба есть деньги, чтобы подписать такого игрока, как Нико Уильямс?

– На сегодняшний день да. Это результат работы, проделанной за последние годы. Мы достигли той точки, когда мы могли бы позволить себе подписание такого уровня, – сказал в эфире Catalunya Radio.

Нико Уильямс – мечта «Барсы». Его реально купить?

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