Саутгейт – 2-й в списке лучших действующих английских тренеров от FourFourTwo. Лидирует Хау, Поттер – 6-й
Гарет Саутгейт попал в список лучших английских тренеров на данный момент.
Возглавляющий сборную Англии специалист стал вторым в рейтинге, составленном FourFourTwo.
В десятку попали:
2. Гарет Саутгейт, Англия.
3. Шон Дайч, «Эвертон».
4. Роб Эдвардс, «Лутон».
5. Гари О′Нил, «Вулверхэмптон».
6. Грэм Поттер, тренировал «Брайтон», «Челси».
7. Вилл Стилл, «Ланс».
8. Марк Робинс, «Ковентри».
9. Майкл Кэррик, «Мидлсбро».
10. Пол Хекингботтом, экс-«Шеффилд Юнайтед».
2. Биг Сэм
3. Нил Уорнок
4. Харри Реднапп
5. Майк Фелан
6. Алан Пардью
7. Гленн Ходдл
8. Ян Холловей
9. Алан Кербишли
10. Фил Браун