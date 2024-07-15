Саутгейт – 2-й в списке лучших действующих английских тренеров от FourFourTwo. Лидирует Хау, Поттер – 6-й

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Гарет Саутгейт попал в список лучших английских тренеров на данный момент.

Возглавляющий сборную Англии специалист стал вторым в рейтинге, составленном FourFourTwo.

В десятку попали:

1. Эдди Хау, «Ньюкасл».

2. Гарет Саутгейт, Англия.

3. Шон Дайч, «Эвертон».

4. Роб Эдвардс, «Лутон».

5. Гари О′Нил, «Вулверхэмптон».

6. Грэм Поттер, тренировал «Брайтон», «Челси».

7. Вилл Стилл, «Ланс».

8. Марк Робинс, «Ковентри».

9. Майкл Кэррик, «Мидлсбро».

10. Пол Хекингботтом, экс-«Шеффилд Юнайтед».

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33 комментария
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Звучит как приговор для английской тренерской школы.
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-2
+50
Какие крутые были британские тренеры в 20 веке и какие сейчас, если Саут занимает второе место)
+24
-3
+21
Ответ Marcus Aurelius
А она разве когда либо существовала?
Пейсли, Клаф, Робсон, Венейблс - сильнейшие тренеры 80-х
+16
-1
+15
Эх. И тут второй
+6
0
+6
Ну, то есть фактически у Англии нет тренеров и в сборную надо звать нормального, как это сделали Сити, Ливерпуль и Арсенал)
+5
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Беда, конечно, у англичан с тренерами, одни физруки!
+5
-3
+2
Гарет в топ 2 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за двух финалов по лёгким сеткам.
+2
0
+2
1. Стив Брюс
2. Биг Сэм
3. Нил Уорнок
4. Харри Реднапп
5. Майк Фелан
6. Алан Пардью
7. Гленн Ходдл
8. Ян Холловей
9. Алан Кербишли
10. Фил Браун
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Какие крутые были британские тренеры в 20 веке и какие сейчас, если Саут занимает второе место)
большинством клубов владеют иностранцы, своих Галицких практически не осталось
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Удивительно. Столько талантливое поколение и столь убогая тренерская школа.
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А где старина Френки?
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Пища сугубо для любителей овсянки.Постно,зато без трофеев,Сэр!
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Со своими плотными 4-4-2 Дайч должен быть явно первым.
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Черчесов как-то вызывает больше доверия (без иронии)
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Вон своих практически нет. А наши ноют, что заполонили иностранцы "их" места. Надеюсь, как бан снимут наших бездарей покикают, пусть в пердиве тренируют и ноют.
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Толковых тренеров как не было так и нету.
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Это всего лишь four four two с их очередным бредовым рейтингом, расслабьтесь
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Интересно почему например Грэм Поттер слабее? По мне так он должен быть выше.
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Гарет Саутгейт 2-й в списке лучших английских тренеров, первым стал алгоритм автоматической расстановки составов из Fifa24
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Ответ Nick Crosier
Если здесь нет Черчесова,то это какой то неправильный рейтинг.
Черчесов в венгерских списках
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лучший в списке неудачников?))
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Ответ MU4evainmyheart!!!
Какие крутые были британские тренеры в 20 веке и какие сейчас, если Саут занимает второе место)
Здесь не британские, а именно английские
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Ответ Koltroty
Здесь не британские, а именно английские
Ну, у британцев в целом проблемы с тренерской школой
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скудный список конечно на родине футбола
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Ответ маринованный огурчик
Пейсли, Клаф, Робсон, Венейблс - сильнейшие тренеры 80-х
Да чего взять с зумеров, которые ляпнут, а потом идут факты проверять
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