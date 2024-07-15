Гарет Саутгейт: «Англия приехала на Евро, чтобы победить, но не смогла. В финале сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в турнир»
Гарет Саутгейт подвел итоги финала Евро-2024, где Англия уступила Испании (1:2).
– Увидим ли мы вас в 2026-м?
– Сложно сказать так быстро после такого поражения.
Конечно, вывести Англию в два финала... Такого никто не делал. Мы приехали сюда, чтобы победить, но не смогли.
– Можете описать ваши эмоции?
– Проигрывать финал невероятно сложно. Во-первых, нужно поздравить Испанию. Это лучшая команда турнира. Сегодня они тоже были лучше.
Наши игроки были невероятны. Они дарили нам невероятные вечера и не могли дать больше с точки зрения усилий, желания, характера. Сегодня мы недостаточно хорошо держали мяч. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но недостаточно хорошо контрпрессинговали, теряли мяч.
Удалось сравнять, но сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в этот турнир, а также экстра-таймы. Из-за этого мы так мало владели мячом. Это одна из причин, по которой в конце мы стали ошибаться. Но игроки боролись до 85-й минуты в финале. Невероятная игра.
Очень горжусь этим составом: они не могли дать больше ни мне, ни стране. Мы проиграли команде, которая была лучше. Нужно подумать о том, как так получилось. Мне кажется, что ключевым моментом было расположение мяча – мы недостаточно его контролировали, – передает слова тренера сборной Англии корреспондент Спортса Любовь Курчавова.
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А третья причина это ложь, что Ламин Ямаль не так хорош 😁✌️
✔️ 4 года назад почти все матчи были в Лондоне
Но даже это не помогло выиграть хотя-бы 1 трофей за последние 60 лет 😂
Стоунз весь турнир, тяжело было ему тащить, Уокер тоже. Два гола с его недоработок пришли сегодня, Трента за такое уже казнили бы.
Сака тоже не работал в обороне сегодня как надо, потому что до этого устал пахать. Райс много бегал тоже без замен совсем. Кейн вообще метрвый был.
В общем, Саутгейт с его энергозатратратным футболом своих же игроков и укатал.
Трусы после вечеринки идут домой одни.
Девочки любят рисковых парней.
Саутгейту за два финала Евро подряд дадут титул сэра и повысят зарплату. Это неслыханный успех для сборной. Никакой чиновник за такие достижения не посмеет его уволить.
Смотреть, как вы катаете ноль ноль...
Он до сборной тренировал только Мидлсбро.
"Сказалось физическое состояние" — в течение турнира была одна игровая перестановка — сначала Трента заменил Галлахер, а потом Майну. Ну и Шоу на финал вышел. Всё! Это единственные игровые замены за весь турнир. У Испании 5 полевых футболистов сыграли от 500 минут, у Англии 7 футболистов сыграли от 600 минут, Уокер с Райсом и Стоунзом ближе к 700.
Эти на каких же ?
Если бы Саутгейт с первых минут выпускал сильнейших на поле (например Палмера) то ему не надо было в каждом матче спасаться на последних минутах.
Полностью согласен.
Будто однм англичане провели долгий сезон и одни устали.
У испанцев вон вообще группа смерти была, они умудрились у самых сложных соперников выиграть и обеспечить первой место. Как следствие отдохнуть основе.