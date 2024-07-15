Гарет Саутгейт: «Англия приехала на Евро, чтобы победить, но не смогла. В финале сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в турнир»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт подвел итоги финала Евро-2024, где Англия уступила Испании (1:2).

– Увидим ли мы вас в 2026-м?

– Сложно сказать так быстро после такого поражения.

Конечно, вывести Англию в два финала... Такого никто не делал. Мы приехали сюда, чтобы победить, но не смогли.

– Можете описать ваши эмоции?

– Проигрывать финал невероятно сложно. Во-первых, нужно поздравить Испанию. Это лучшая команда турнира. Сегодня они тоже были лучше.

Наши игроки были невероятны. Они дарили нам невероятные вечера и не могли дать больше с точки зрения усилий, желания, характера. Сегодня мы недостаточно хорошо держали мяч. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но недостаточно хорошо контрпрессинговали, теряли мяч.

Удалось сравнять, но сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в этот турнир, а также экстра-таймы. Из-за этого мы так мало владели мячом. Это одна из причин, по которой в конце мы стали ошибаться. Но игроки боролись до 85-й минуты в финале. Невероятная игра.

Очень горжусь этим составом: они не могли дать больше ни мне, ни стране. Мы проиграли команде, которая была лучше. Нужно подумать о том, как так получилось. Мне кажется, что ключевым моментом было расположение мяча – мы недостаточно его контролировали, – передает слова тренера сборной Англии корреспондент Спортса Любовь Курчавова.

Смелая Испания победила саутгейтовскую Англию. Экспресс-разбор финала Евро

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51 комментарий
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Ответ AprasidzE
Первая причина это ты
А вторая Англии понты
А третья причина это ложь, что Ламин Ямаль не так хорош 😁✌️
+70
-3
+67
✔️ Лёгкая сетка и ковровая дорожка в финал
✔️ 4 года назад почти все матчи были в Лондоне

Но даже это не помогло выиграть хотя-бы 1 трофей за последние 60 лет 😂
+68
-5
+63
Первая причина это ты
+40
-2
+38
У Англии по сути два состава было, Саутгейт если бы нормально проводил ротацию, или сразу бы обеспечил бы первое место в группе после двух игр, мог бы бы дать игрокам отдохнуть хорошо.

Стоунз весь турнир, тяжело было ему тащить, Уокер тоже. Два гола с его недоработок пришли сегодня, Трента за такое уже казнили бы.

Сака тоже не работал в обороне сегодня как надо, потому что до этого устал пахать. Райс много бегал тоже без замен совсем. Кейн вообще метрвый был.

В общем, Саутгейт с его энергозатратратным футболом своих же игроков и укатал.
+18
-1
+17
Так ты тренер или где? Физическое состояние... Я уже писал как-то тут - что один из вариантов в финале - им сил просто не хватит, постоянно играя в тягомотину с овертаймами и пенальти даже с аутсайдерами. Обороняться - всегда тяжелее и энергозатратнее, чем атаковать. Без автобусов - может и посвежее были б, гениальный ты наш.
+17
-2
+15
Можете закидать меня камнями но по-моему Биллингем преоценён.
+19
-8
+11
Ты трус, Гарет, и всегда им был.
Трусы после вечеринки идут домой одни.
Девочки любят рисковых парней.
+11
-1
+10
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
А вторая Англии понты А третья причина это ложь, что Ламин Ямаль не так хорош 😁✌️
Четвертая причина бестрофейный Харри Кейн, пойдёт опять бухать портвейн 😢✌️
+11
-1
+10
Ответ Трент_4005
Можете закидать меня камнями но по-моему Биллингем преоценён.
в падениях и в дальнейшем возведении рук к небу и обращении к судьям он точно не переоценен)
+13
-5
+8
Попализы и попанюхи Саутгейта, что с лицом?
+9
-2
+7
Ответ Bunyod Turgunov
Надо было играть как Сити из прошлого года. При атаке Стоунс ушёл на опорную зону и при защите вернулся в центр защиты. И везде получили бы численное преимущество. А так же было ошибкой посадить на банку Трента. Надеюсь следующий тренер сделает ставку на Трент и Палмера на правый край атаки.
Следующего тренера не будет.

Саутгейту за два финала Евро подряд дадут титул сэра и повысят зарплату. Это неслыханный успех для сборной. Никакой чиновник за такие достижения не посмеет его уволить.
+6
0
+6
Испанцы сильнее во всех компонентах техники работы с мячом. Тут англичанам никакой тренер не поможет.
+7
-2
+5
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Четвертая причина бестрофейный Харри Кейн, пойдёт опять бухать портвейн 😢✌️
Пятая причина - это боль
Смотреть, как вы катаете ноль ноль...
+5
-1
+4
Ответ Трент_4005
Можете закидать меня камнями но по-моему Биллингем преоценён.
Не видел как он в клубах играл, но за сборную ни какого вау эффекта не увидел.
+4
-2
+2
Ответ Sergey Smolensky
Честно, мне уже давно плевать на клубный футбол. В сборной Мбаппе сыграл плохо, да и всегда он был бегунком. Отбери у него скорость, как и у Дембеле или Сака или Доку, и будут обычные игроки. Ну не игроки это уровня старых Кака или Роналдиньо которые могли на месте обыграть
Какая глупость, рукалицо. Какие то бегунки да бруски, ну что вы за поколение такое.
+2
0
+2
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Четвертая причина бестрофейный Харри Кейн, пойдёт опять бухать портвейн 😢✌️
пятая причина - Фил Фоден, бесполезный словно манекен
+4
-2
+2
Ответ Птюч
Тогда почему он у Анчелотти один из лидеров? Может всё таки Саутгейт переоценён? А что скажешь про Кейна кстати?
Конечно Саутгейт переоценен.

Он до сборной тренировал только Мидлсбро.
+2
0
+2
А я нашу древесину хейтил всю свою жизнь, что они из группы выйти не могли (ну выходили то да иногда и результат давали, но всё же). А тут самый дорогой состав на Евро, с огромным потенциалом и так играть.
+2
0
+2
Он смеётся над людьми) Играя в трусливый футбол нельзя выигрывать соревнования любого уровня
+2
0
+2
По усам текло, а в рот не попало.
+2
0
+2
Надо было играть как Сити из прошлого года. При атаке Стоунс ушёл на опорную зону и при защите вернулся в центр защиты. И везде получили бы численное преимущество. А так же было ошибкой посадить на банку Трента. Надеюсь следующий тренер сделает ставку на Трент и Палмера на правый край атаки.
+3
-1
+2
Тенхаговщина какая-то.

"Сказалось физическое состояние" — в течение турнира была одна игровая перестановка — сначала Трента заменил Галлахер, а потом Майну. Ну и Шоу на финал вышел. Всё! Это единственные игровые замены за весь турнир. У Испании 5 полевых футболистов сыграли от 500 минут, у Англии 7 футболистов сыграли от 600 минут, Уокер с Райсом и Стоунзом ближе к 700.
+1
0
+1
Ответ Трент_4005
Можете закидать меня камнями но по-моему Биллингем преоценён.
Тогда почему он у Анчелотти один из лидеров? Может всё таки Саутгейт переоценён? А что скажешь про Кейна кстати?
+1
0
+1
Ответ Sergey Smolensky
Не видел как он в клубах играл, но за сборную ни какого вау эффекта не увидел.
А кто в принципе у Англии вау эффект произвёл вообще? Может Кейн? или он тоже лох? Я так понимаю и Мбаппе наверно у вас переоценён?
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Ответ Dr. Heisenberg
Гарет выжил максимум из этого состава. У сборной нет баланса - на каких-то позициях переизбыток классных исполнителей, на каких-то просто дыры, которые приходится латать непрофильными специалистами, кто-то не в лучших кондициях. Но в целом именно Англия создала драматургию этого Евро, а Саутгейт был главным героем.
Единственную реальную драматургию этого скучнейшего Евро создали судьи. Ну, грузины еще чуток помогли.
+1
0
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Гарет выжил максимум из этого состава. У сборной нет баланса - на каких-то позициях переизбыток классных исполнителей, на каких-то просто дыры, которые приходится латать непрофильными специалистами, кто-то не в лучших кондициях. Но в целом именно Англия создала драматургию этого Евро, а Саутгейт был главным героем.
«На каких-то просто дыры, которые приходится латать непрофильными специалистами»

Эти на каких же ?

Если бы Саутгейт с первых минут выпускал сильнейших на поле (например Палмера) то ему не надо было в каждом матче спасаться на последних минутах.
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0
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Ответ DonaldBrashear 2.0
У Англии по сути два состава было, Саутгейт если бы нормально проводил ротацию, или сразу бы обеспечил бы первое место в группе после двух игр, мог бы бы дать игрокам отдохнуть хорошо. Стоунз весь турнир, тяжело было ему тащить, Уокер тоже. Два гола с его недоработок пришли сегодня, Трента за такое уже казнили бы. Сака тоже не работал в обороне сегодня как надо, потому что до этого устал пахать. Райс много бегал тоже без замен совсем. Кейн вообще метрвый был. В общем, Саутгейт с его энергозатратратным футболом своих же игроков и укатал.
Лучший экспресс разбор.
Полностью согласен.
Будто однм англичане провели долгий сезон и одни устали.
У испанцев вон вообще группа смерти была, они умудрились у самых сложных соперников выиграть и обеспечить первой место. Как следствие отдохнуть основе.
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Англия на евро приехала чтобы лечить людей страдающих бессонницей
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Помоги парням не просрать поколение – уйди сам. И страна тебя не забудет.
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Физическое состояние - это да. Игрокам других сборных, в отличие от англичан, сильно повезло, что у них сезон окончился на месяц раньше, да и провели каждый по 10-20 игр всего.
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