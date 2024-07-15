Гарет Саутгейт: «Англия приехала на Евро, чтобы победить, но не смогла. В финале сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в турнир»

Гарет Саутгейт подвел итоги финала Евро-2024, где Англия уступила Испании (1:2).

– Увидим ли мы вас в 2026-м?

– Сложно сказать так быстро после такого поражения.

Конечно, вывести Англию в два финала... Такого никто не делал. Мы приехали сюда, чтобы победить, но не смогли.

– Можете описать ваши эмоции?

– Проигрывать финал невероятно сложно. Во-первых, нужно поздравить Испанию. Это лучшая команда турнира. Сегодня они тоже были лучше.

Наши игроки были невероятны. Они дарили нам невероятные вечера и не могли дать больше с точки зрения усилий, желания, характера. Сегодня мы недостаточно хорошо держали мяч. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но недостаточно хорошо контрпрессинговали, теряли мяч.

Удалось сравнять, но сказались физическое состояние, проблемы, с которыми мы вошли в этот турнир, а также экстра-таймы. Из-за этого мы так мало владели мячом. Это одна из причин, по которой в конце мы стали ошибаться. Но игроки боролись до 85-й минуты в финале. Невероятная игра.

Очень горжусь этим составом: они не могли дать больше ни мне, ни стране. Мы проиграли команде, которая была лучше. Нужно подумать о том, как так получилось. Мне кажется, что ключевым моментом было расположение мяча – мы недостаточно его контролировали, – передает слова тренера сборной корреспондент Спортса Любовь Курчавова.

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