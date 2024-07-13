«Зенит» готов продать Вендела после перехода Илича. Есть два варианта в Турции – «Галатасарай» и «Бешикташ» («Р-Спорт»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Вендел Иван Илич Р-Спорт Футбол

Вендел может перейти в чемпионат Турции из «Зенита».

Бразильский хавбек может продолжит карьеру в чемпионате Турции в случае перехода Ивана Илича в «Зенит», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сербский полузащитник подпишет соглашение с петербуржцами.

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить Вендела.

Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет – «Галатасарай».

Еще одним претендентом на бразильца может стать «Бешикташ», руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», – сообщил источник.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 123 матча за команду, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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64 комментария
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Уже по прошлому сезону было видно, что Венделу и Клаудиньо ленивенько играть. Надо отпускать
+64
-12
+52
Ответ Владислав Харламов
Уже по прошлому сезону было видно, что Венделу и Клаудиньо ленивенько играть. Надо отпускать
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
+71
-25
+46
Ответ Alex Rhea
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
Интересно, был ли в Англии хоть один болельщик, который рассуждал так во время их пятилетнего бана
+29
-4
+25
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Црвена Звезда играет
+22
0
+22
Вендел мб и потерял чуток мотивации, но остается большим мастером. В этот свой "плохой сезон" (как некоторые считают), он установил личный рекорд по Г+П. Да и по любым оценкам он один из лучших игроков всей РПЛ.
+18
-2
+16
Ответ Alex Rhea
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
Что за чушь? Внутренний чемпионат важнее еврокубков во многих странах
+16
-5
+11
К вопросу об убивающем интригу тотальной закупкой "Зените".
Ежу было понятно что пойдут трансферы на выход, при Семаке почти всегда сперва находится замена для уходящих, но нет, сколько слёз пролито. Притом что по итогу ось Барриос-Вендел-Клаудиньо может превратиться во что-то вроде Барриос-Илич-Глушенков, и нужно ещё будет сыгрываться, однако ж всё, интриги нет, всех купили и убили.
+13
-3
+10
Ну Илич все же не настолько классный игрок!
+8
0
+8
Ответ Иннокентий Ярославский
Это будет большая потеря для Зенита
Илич заменит. Посмотри его нарезки, один в один, как Вендел играет
+10
-3
+7
Вендела надо оставлять, в 3 игрока в центре без замен не вытянуть чемп и кубок
+5
0
+5
Ответ Badmurza
Интересно, был ли в Англии хоть один болельщик, который рассуждал так во время их пятилетнего бана
Если в Англии тоже распространено самобичевание, то были и такие думаю
+7
-3
+4
Ох уж эти московские фантазеры, и Клаудинье уходит и Вендел. Ну кто еще?!
Забудьте ваше место со второго и дальше!
+8
-5
+3
Ответ shuriken
Смешно, турецкие клубы более 10 лямов за переходы никогда не выплачивали...
А что смешного? Это же их проблемы что они не тратят больше денег . Продавать дешевле нет смысла .
+5
-2
+3
Так себе идея почти полностью перебирать центр поля, причем уже по ходу стартующего сезона. Так что одновременный уход Клауда и Вендела логичен только при очень, прямо очень-очень выгодном предложении. А это скорее про Саудовскую Аравию, а не Турцию.
+3
0
+3
Один вопрос. Зачем.
+3
0
+3
Вендел системообразующий игрок. Его нельзя отдавать сейчас. Когда и если заиграют Глушенков, Педро и Илич, можно будет отпустить.
+3
0
+3
Ответ Alex Rhea
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
так снимитесь с чемпа и к станку
+4
-2
+2
Ответ Alex Rhea
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
"Как и смотреть, и следить."
Очень даже просто. Просто болеешь за свою команду и за её победу в каждом матче. Если нет команды за которую болеешь много лет - ну тогда и речи нет ибо не понять этой привязанности к тому или иному клубу.
+3
-1
+2
Это будет большая потеря для Зенита
+5
-3
+2
А вот это уже будет потеря потерь. Если Клаудиньо это фиеста, жога-бонита, вишенка на торте, то Вендел это мозг и мотор команды. У Клау были провальные матчи, у Вендела таких не припомню, даже когда он приезжал с пивом с пляжа. Да и вообще очень опасно так пересобирать центр поля. Илич? Да даже по нарезкам видно, что он так дерижировать игрой не сможет.
+2
-1
+1
Чё совсем с ума сошли, всех распродать решили?
+4
-3
+1
За 20-25 отпустим
+6
-5
+1
Ответ San9
А вот это уже будет потеря потерь. Если Клаудиньо это фиеста, жога-бонита, вишенка на торте, то Вендел это мозг и мотор команды. У Клау были провальные матчи, у Вендела таких не припомню, даже когда он приезжал с пивом с пляжа. Да и вообще очень опасно так пересобирать центр поля. Илич? Да даже по нарезкам видно, что он так дерижировать игрой не сможет.
Клаудиньо точно такой же мозг команды. Своими передачами, открываниями, дриблингом, перемещениями он давал команде свободное пространство, создавал моменты. Никакая он не вишенка на торте, он и есть торт.
Блестящий игрок, наверное один из самых самых любимых мной игроков Зенита с 2004 года.
+2
-1
+1
Вендел спокойно сможет заиграть в топ чемпионате. Какая Турция?
+2
-1
+1
Ответ Кирилл Демченко
За 20-25 отпустим
Смешно, турецкие клубы более 10 лямов за переходы никогда не выплачивали...
+6
-5
+1
Интересно так Зенит усиливается перед столетием. Медведев накидал громких слов , а фактически мы рискуем потерять двух ключевых игроков центра поля.
Которых ни Илич, ни Глушенков никогда не заменят. А ведь им ещё и сыгрываться надо.
Тьфу, если все-таки переходы случатся, то Зенит в этом году чемпионом не станет. Практически в этом уверен.
+3
-2
+1
Ответ Den-is
Вендел спокойно сможет заиграть в топ чемпионате. Какая Турция?
в Турции куча игроков, которые могли бы заиграть в топ чемпионате, но играют в Турции. У этого чемпа свои плюсы
+1
0
+1
Ответ Владислав Харламов
Уже по прошлому сезону было видно, что Венделу и Клаудиньо ленивенько играть. Надо отпускать
Конечно ленивенько, полнейшая стагнация и деградация в РПЛ.
Еврокубки закрыты ⚠️ зачем надрываться.
Под этот прицел и скупает зенит паспортистов... Скоро ни кого не останется..
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Ответ Alex Rhea
Сейчас в рпл вообще сложно смыслы для игры находить, как мне кажется. Как и смотреть, и следить. Не представляю, как можно серьёзно играть в турнире, где без разницы - вторым ты будешь или 14-м.
Так говорят только те, кто РПЛ никогда и не смотрели. В концовке сезона середняки бились с лидерами практически в каждой игре. Любой нормальный футболист хочет занять место выше потому что в этом суть любого спорта, а не ради того, чтобы ты по тв посмотрел на пару еврокубковых игр больше.

Те же англичане 5 лет были без еврокубков но никому там из этого не пришло в голову обесценивать свой чемпионат.
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Ответ Владислав Харламов
Уже по прошлому сезону было видно, что Венделу и Клаудиньо ленивенько играть. Надо отпускать
Вендел в прошлом сезоне в топ-3 РПЛ по пробегу за игру и ускорениям
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