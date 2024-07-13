«Зенит» готов продать Вендела после перехода Илича. Есть два варианта в Турции – «Галатасарай» и «Бешикташ» («Р-Спорт»)
Вендел может перейти в чемпионат Турции из «Зенита».
Бразильский хавбек может продолжит карьеру в чемпионате Турции в случае перехода Ивана Илича в «Зенит», сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что сербский полузащитник подпишет соглашение с петербуржцами.
«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить Вендела.
Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет – «Галатасарай».
Еще одним претендентом на бразильца может стать «Бешикташ», руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», – сообщил источник.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 123 матча за команду, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.
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Ежу было понятно что пойдут трансферы на выход, при Семаке почти всегда сперва находится замена для уходящих, но нет, сколько слёз пролито. Притом что по итогу ось Барриос-Вендел-Клаудиньо может превратиться во что-то вроде Барриос-Илич-Глушенков, и нужно ещё будет сыгрываться, однако ж всё, интриги нет, всех купили и убили.
Забудьте ваше место со второго и дальше!
Очень даже просто. Просто болеешь за свою команду и за её победу в каждом матче. Если нет команды за которую болеешь много лет - ну тогда и речи нет ибо не понять этой привязанности к тому или иному клубу.
Блестящий игрок, наверное один из самых самых любимых мной игроков Зенита с 2004 года.
Которых ни Илич, ни Глушенков никогда не заменят. А ведь им ещё и сыгрываться надо.
Тьфу, если все-таки переходы случатся, то Зенит в этом году чемпионом не станет. Практически в этом уверен.
Еврокубки закрыты ⚠️ зачем надрываться.
Под этот прицел и скупает зенит паспортистов... Скоро ни кого не останется..
Те же англичане 5 лет были без еврокубков но никому там из этого не пришло в голову обесценивать свой чемпионат.