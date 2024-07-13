«Зенит» готов продать Вендела после перехода Илича. Есть два варианта в Турции – «Галатасарай» и «Бешикташ» («Р-Спорт»)

Вендел может перейти в чемпионат Турции из «Зенита».

Бразильский хавбек может продолжит карьеру в чемпионате Турции в случае перехода в « », сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что сербский полузащитник подпишет соглашение с петербуржцами.

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем «Зенит» готов отпустить .

Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет – « ».

Еще одним претендентом на бразильца может стать « », руководители которого ведут сейчас переговоры с «Газпромом» о спонсорстве», – сообщил источник.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Он провел 123 матча за команду, забил 19 голов и отдал 23 результативные передачи. Бразилец выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе 4 подряд чемпионата России.

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