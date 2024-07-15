Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Трудно передать словами, что мы чувствуем – обидно пропускать в концовке. Мы снова упустили свой шанс, это очень больно»

Харри Кейн высказался после поражения Англии от Испании в финале Евро-2024.

«Трудно передать словами, что мы все сейчас чувствуем. Это был тяжелый матч. Мы хорошо поработали, вернулись в игру, и постарались развить ее. Пропускать в концовке матча действительно обидно. На протяжении всего турнира мы отыгрывались. Мы не смогли сделать следующий шаг и победить.

В первом тайме мы боролись изо всех сил. Мы не смогли удержать мяч. Во второй тайме мы прибавили и забили гол. Нас поймали на простреле, и это был конец.

Мы упустили свой шанс. Выйти в финал непросто. Нужно пользоваться шансом, когда он появляется, и мы снова этого не сделали. Это очень больно, и так будет еще долго.

[Саутгейту] потребуется время, чтобы принять решение. Мы хотели выиграть этот финал для него», – сказал капитан сборной в интервью ITV.

Кейн снова без трофея. Все попытки – с финалами ЛЧ и Евро 💔

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