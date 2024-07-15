Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Трудно передать словами, что мы чувствуем – обидно пропускать в концовке. Мы снова упустили свой шанс, это очень больно»

Теги Бавария Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался после поражения Англии от Испании в финале Евро-2024.

«Трудно передать словами, что мы все сейчас чувствуем. Это был тяжелый матч. Мы хорошо поработали, вернулись в игру, и постарались развить ее. Пропускать в концовке матча действительно обидно. На протяжении всего турнира мы отыгрывались. Мы не смогли сделать следующий шаг и победить.

В первом тайме мы боролись изо всех сил. Мы не смогли удержать мяч. Во второй тайме мы прибавили и забили гол. Нас поймали на простреле, и это был конец.

Мы упустили свой шанс. Выйти в финал непросто. Нужно пользоваться шансом, когда он появляется, и мы снова этого не сделали. Это очень больно, и так будет еще долго.

Гарету [Саутгейту] потребуется время, чтобы принять решение. Мы хотели выиграть этот финал для него», – сказал капитан сборной Англии в интервью ITV.

Кейн снова без трофея. Все попытки – с финалами ЛЧ и Евро 💔

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

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54 комментария
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Сегодня вся сборная Англии почувствовала себя игроками Тоттенхэма.
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Ответ Любитель шоколада
Сегодня вся сборная Англии почувствовала себя игроками Тоттенхэма.
Им не впервой, прямо скажем)
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Англии надо было играть в футбол, а не трусливо прижиматься к воротам, все для этого было, могли забрать мяч у Испании и давить, могли сыграть в стиле Ньюкасла, задавив прессингом, но ничего, кроме трусливого автобуса не смогли предложить и все атаки на авось что нибудь да залетит, после навеса, для Англии лучше бы Белингем не попал по мячу со словаками.
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+16
Ответ Любезный Коссутий
переходи в Сити, Харри. только там есть шанс на трофей
Про бавар проект так же говорили. Кейн и их сделал бестрофейником)
+19
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+16
"Пропускать в концовке матча действительно обидно."
Но не так обидно, как ваши постоянные отскоки в концовках. Хорошо хоть в этот раз не срослось
+12
-2
+10
Жалко только подпивасикам из Гримсби) Придется сегодня им засовывать петарды в пятую точку в грустном настроении) Но ничего, с утра проснутся, выстругают из себя дешевое пиво и поедут домой)
+6
-2
+4
Забить Словакии в концовке при отвратительной игре
Забить Нидерландам в концовке - эт норм, это команда отличная, чёткий тренер и вообще рост/путь к успеху

А пропустить в конце - это обидно и несправедливо, ага
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Да вы радоваться должны - с отскока на отскок до финала доскакали. Так-то ваших распиаренных буратин Словакия должна была домой отправить сразу после группы.
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По-человечески очень жаль Кейна
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Английский футбол очень крутой, пока не начнется матч
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На этом ЧЕ Кейн мёртвый, как и Мбаппе.
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Не наиграли вы на победу на турнире, все вопросы к тренеру, состав топовый
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Кейн после всех поражений и ударов судьбы при этом продолжает держать удар. Четкие интервью профессионала, без истерик и интервью ручным журналистам. Он классный игрок, что-то между праймовыми Джеко и Левандовским по классу, а свои пару тройку заслуженных трофеев ещё возьмет
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+2
Да вы и не играли толком, че плакаль😭
+2
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+2
Ответ Валерий Королёв
"Пропускать в концовке матча действительно обидно." Но не так обидно, как ваши постоянные отскоки в концовках. Хорошо хоть в этот раз не срослось
Отскок был только со Словакией. Со Швейцарией сравняли за 15 минут до конца, а голландцы сами моментов не создавали во втором тайме, да и вообще, Англия в полуфинале играла лучше
+3
-1
+2
Ответ RembaXXX
Англии надо было играть в футбол, а не трусливо прижиматься к воротам, все для этого было, могли забрать мяч у Испании и давить, могли сыграть в стиле Ньюкасла, задавив прессингом, но ничего, кроме трусливого автобуса не смогли предложить и все атаки на авось что нибудь да залетит, после навеса, для Англии лучше бы Белингем не попал по мячу со словаками.
Для Англии все должно было заканчиваться в матче со Словакией, вот да.
+1
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+1
Ответ Крушение баварского драндулета
Про бавар проект так же говорили. Кейн и их сделал бестрофейником)
Справедливости ради, он сделал всё, что мог, получил ЗБ, просто катастрофически не везёт, как Буффону и Ибре с ЛЧ
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+1
Наверное единственный из сборной Англии, кого по-настоящему жаль
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Ответ RembaXXX
Англии надо было играть в футбол, а не трусливо прижиматься к воротам, все для этого было, могли забрать мяч у Испании и давить, могли сыграть в стиле Ньюкасла, задавив прессингом, но ничего, кроме трусливого автобуса не смогли предложить и все атаки на авось что нибудь да залетит, после навеса, для Англии лучше бы Белингем не попал по мячу со словаками.
Нормальный сегодня футбол играли. Нескучный.
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Ответ Иван Есев
Справедливости ради, он сделал всё, что мог, получил ЗБ, просто катастрофически не везёт, как Буффону и Ибре с ЛЧ
Что значит «не везет» ?

Кейн НАПАДАЮЩИЙ. И это его прямая обязанность забивать голы.

Ольмо забивает победный гол Франции и с его паса забивают победный гол Германии.

А как проявил себя Кейн в важнейший матчах ? В финале Кейн был совершенно бесполезен. Как только Палмера выпустили у англичан острота началась.
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Ответ Любезный Коссутий
переходи в Сити, Харри. только там есть шанс на трофей
А ведь Кейна так хотел МЮ купить.
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Ответ Любезный Коссутий
переходи в Сити, Харри. только там есть шанс на трофей
Все мы желаем Сити превратиться в бестрофейник
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Ответ Любитель шоколада
Сегодня вся сборная Англии почувствовала себя игроками Тоттенхэма.
Как будто они чем то лучше Тоттенхэма🤣🤣🤣🤣
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Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Как будто они чем то лучше Тоттенхэма🤣🤣🤣🤣
Юмор как раз в этом и был.

У сборной Англии столько же титулов Евро сколько у Тоттенхэма титулов АПЛ.
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Ответ Carver
Жалко только подпивасикам из Гримсби) Придется сегодня им засовывать петарды в пятую точку в грустном настроении) Но ничего, с утра проснутся, выстругают из себя дешевое пиво и поедут домой)
Как приятно, когда ещё кому- то страдания быд*а английского причиняют тепло )
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Ответ Крушение баварского драндулета
Фоден хотя бы мяч мог нормально обработать и в обороне пахал.
0+0 для лучшего игрока АПЛ и одного из лучших атакующих игроков мира - это провал. Худший игрок сборной и один из худших на Евро. Кейн голы забивал в отличии от этого пахаря и мастера обработки.
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Ответ S. A.
Отскок был только со Словакией. Со Швейцарией сравняли за 15 минут до конца, а голландцы сами моментов не создавали во втором тайме, да и вообще, Англия в полуфинале играла лучше
Минус
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Ответ hfrhhqbqbh
Минус
Да хоть 10, факт есть факт
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Ответ Митрандир цвета хаки
Хвалённые Беллингхем, Фоден, Кейн вместе взятые <<< Палмер, который сыграл минут 40 на этом Евро.
А ничего, что Беллингеи голевую Палмеру отдал?)
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Ответ Крушение баварского драндулета
Персофаны кейна неисправимы=))
Уж кем-кем, а персофаном Кейна меня называют впервые)
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