Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Трудно передать словами, что мы чувствуем – обидно пропускать в концовке. Мы снова упустили свой шанс, это очень больно»
Харри Кейн высказался после поражения Англии от Испании в финале Евро-2024.
«Трудно передать словами, что мы все сейчас чувствуем. Это был тяжелый матч. Мы хорошо поработали, вернулись в игру, и постарались развить ее. Пропускать в концовке матча действительно обидно. На протяжении всего турнира мы отыгрывались. Мы не смогли сделать следующий шаг и победить.
В первом тайме мы боролись изо всех сил. Мы не смогли удержать мяч. Во второй тайме мы прибавили и забили гол. Нас поймали на простреле, и это был конец.
Мы упустили свой шанс. Выйти в финал непросто. Нужно пользоваться шансом, когда он появляется, и мы снова этого не сделали. Это очень больно, и так будет еще долго.
Гарету [Саутгейту] потребуется время, чтобы принять решение. Мы хотели выиграть этот финал для него», – сказал капитан сборной Англии в интервью ITV.
Кейн снова без трофея. Все попытки – с финалами ЛЧ и Евро 💔
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Но не так обидно, как ваши постоянные отскоки в концовках. Хорошо хоть в этот раз не срослось
Забить Нидерландам в концовке - эт норм, это команда отличная, чёткий тренер и вообще рост/путь к успеху
А пропустить в конце - это обидно и несправедливо, ага
Кейн НАПАДАЮЩИЙ. И это его прямая обязанность забивать голы.
Ольмо забивает победный гол Франции и с его паса забивают победный гол Германии.
А как проявил себя Кейн в важнейший матчах ? В финале Кейн был совершенно бесполезен. Как только Палмера выпустили у англичан острота началась.
У сборной Англии столько же титулов Евро сколько у Тоттенхэма титулов АПЛ.