Беллингем пнул контейнер с напитками после поражения Англии в финале Евро-2024
Джуд Беллингем разозлился из-за поражения в финале Евро-2024.
Англия уступила Испании (1:2) в решающем матче чемпионата Европы.
После игры полузащитник «Реала» и Англии подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.
Фото: twitter.com/brfootball
В 7 матчах Евро-2024 Беллингем забил два гола и отдал голевую передачу в финале.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
а так по сути бриташки на фарте,легчайшей сетке и отскоках заползли в финал
После чистейшего подката Ле Нормана стал махать руками и аппелировать судье, в то время как игроки сборной Англии играли дальше.
Нырнул после контакта с воздухом, на повторах чётко было видно, что Родри убрал ногу и даже не был близок тому, чтобы зацепить Джуда