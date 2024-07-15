Беллингем пнул контейнер с напитками после поражения Англии в финале Евро-2024

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем разозлился из-за поражения в финале Евро-2024.

Англия уступила Испании (1:2) в решающем матче чемпионата Европы.

После игры полузащитник «Реала» и Англии подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.

Фото: twitter.com/brfootball

В 7 матчах Евро-2024 Беллингем забил два гола и отдал голевую передачу в финале.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

88 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Через себя? В падении?
+109
-6
+103
Лучший удар от Беллингема в этом матче.
+81
-9
+72
Ответ stason79
Через себя? В падении?
Кто если не он
+60
-2
+58
Больше лежал на газоне, чем играл в футбол. Винисиус научил?
+48
-16
+32
Ответ войд
Комментарий скрыт
Давно так Бернабео не оскорбляли
+34
-7
+27
Вот это breaking News новость :) Беллингем пнул контейнер с напитками, Пикфорд лёг на газон, кто-нить типа Палмера сказал «f$*l!” )) Это же целых три новости! )))
+22
-3
+19
Беллингем одержал победу над контейнером в финале Евро!
+17
-1
+16
Ответ Recruiter
Вот это breaking News новость :) Беллингем пнул контейнер с напитками, Пикфорд лёг на газон, кто-нить типа Палмера сказал «f$*l!” )) Это же целых три новости! )))
Это же спортс, тут делали новость из того, что Куман ковырялся в носу
+15
-1
+14
Ответ 45parallel
Как по мне, лучший среди англичан на турнире
Для меня однозначно - Палмер
+13
-3
+10
Ответ Митрандир цвета хаки
Вот это ты притянул конечно же. Бесполезный кусок дерева, за все игры запомнившийся в лишь моментах где подставил башку и забил Словении на последней секунде. И это тело по твоему не завезли в финал, а он привёл Англию туда? Чем, своей недовольной миной все игры?
Куча бреда в комментарии, и как вершина его, полностью перепутанные Словения, Сербия и Словакия
+8
-1
+7
Попал хоть?
+7
-1
+6
Жаль, столько стараний и то не на свой позиции, финал Англии только его заслуга
+16
-10
+6
Как по мне, лучший среди англичан на турнире
+25
-19
+6
распиаренный брусок,как и кейн и сака и весь их 1.5 миллиардный состав,чьи рейтинги выставляют местные печатные помойки..
а так по сути бриташки на фарте,легчайшей сетке и отскоках заползли в финал
+6
-1
+5
Ответ stason79
Через себя? В падении?
А потом показал на пах. Настоящий некстван😼
+12
-8
+4
Он всерьез что-ли на победу рассчитывал с такой игрой команды?
+4
-1
+3
Школа Реала.
+3
0
+3
Да ладно, имеет право
+5
-2
+3
Ответ 45parallel
Как по мне, лучший среди англичан на турнире
Кто? Контейнер?
+2
0
+2
Ответ Иван Есев
Ну хотя бы голевую отдал, в отличии от того же Кейна, которого сегодня не было видно на поле
Да и в конце был классный удар
+2
0
+2
Пнул контейнер в надежде, что оттуда мозги новые высыпятся?
+5
-3
+2
Ответ Den-is
Такое говно, что Испанцы забили победный гол лишь на исходе основного времени и чуть не пропустили на 91 минуте? )
И до этого имели 2-3 100-ых момента))
+3
-1
+2
Весело будет в реале,столько токсиков с огромным эго в одной команде
+8
-6
+2
Белингем - лучший в сборной Англии. Единственный, кто действительно сыграл на уровне у англичан на протяжении всего турнира.
+19
-17
+2
В ответ контейнер помахал у паха
+2
0
+2
Ответ Железный Манк
Больше лежал на газоне, чем играл в футбол. Винисиус научил?
Теперь это его любимый плейстайл
+2
-1
+1
Был лучшим у англичан, но все его нырки, аппеляции к судье совсем его не красят.

После чистейшего подката Ле Нормана стал махать руками и аппелировать судье, в то время как игроки сборной Англии играли дальше.
Нырнул после контакта с воздухом, на повторах чётко было видно, что Родри убрал ногу и даже не был близок тому, чтобы зацепить Джуда
+3
-2
+1
Ответ stif 95
Надо было так же в лицо конченой мерзости карвахаля ударить.
С которым он играет в одном клубе))
+1
0
+1
умей проигрывать слабак!
+2
-1
+1
В институт Сербского его, галоперидольчиком подколоть, успокоить
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий