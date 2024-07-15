Беллингем пнул контейнер с напитками после поражения Англии в финале Евро-2024

Джуд Беллингем разозлился из-за поражения в финале Евро-2024.

уступила (1:2) в решающем матче чемпионата Европы.

После игры полузащитник « » и Англии подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.

Фото: twitter.com/brfootball

В 7 матчах Евро-2024 Беллингем забил два гола и отдал голевую передачу в финале.

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