Испания выиграла все 7 матчей на Евро-2024 и установила рекорд турнира
Испания стала первой командой, выигравшей семь матчей на Евро.
Команда Луиса де ла Фуэнте в финале одолела Англию (2:1). До этого она обыграла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.
Испанцы установили рекорд чемпионата Европы, выиграв 7 матчей на одном турнире. Все победы были одержаны в игровое время.
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Иностранные тренеры, игроки, учителя, менеджеры спонсоры пашут десятки лет, а предел Англии это Сака и Ко. Разве что ушли от типичного бритского бей беги навесь. Оставив это Шотландиям и Ко
Ла Лигу, ЛЧ и Евро взял
Огонь
Ну а в сравнении с другими сборными... Ну Испания просто играла в футбол и была приятна глазу, это вообще победа футбола, а не "футбольных мучений" или "легкой атлетике по траве".