Испания выиграла все 7 матчей на Евро-2024 и установила рекорд турнира

Испания стала первой командой, выигравшей семь матчей на Евро.

Команда Луиса де ла в финале одолела Англию (2:1). До этого она обыграла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

Испанцы установили рекорд чемпионата Европы, выиграв 7 матчей на одном турнире. Все победы были одержаны в игровое время.

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