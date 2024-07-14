Испания выиграла все 7 матчей на Евро-2024 и установила рекорд турнира

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 рекорды Луис де ла Фуэнте Футбол

Испания стала первой командой, выигравшей семь матчей на Евро.

Команда Луиса де ла Фуэнте в финале одолела Англию (2:1). До этого она обыграла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

Испанцы установили рекорд чемпионата Европы, выиграв 7 матчей на одном турнире. Все победы были одержаны в игровое время.

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164 комментария
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Испания всех топов прошла Италия и Хорватия в группе, Германия, Франция, Англия в плей-офф) Такое даже на ЧМ не встретишь. Реально молодцы!
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+498
Ответ Streetbor
Испания всех топов прошла Италия и Хорватия в группе, Германия, Франция, Англия в плей-офф) Такое даже на ЧМ не встретишь. Реально молодцы!
Из теневых фаворитов в реальные. Переехали всех и абсолютно по делу! Прибавляли даже в критических ситуациях, а это показатель класса😎
+142
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+141
Евро - это турнир Испании. И 3 из 4 они выиграли за 16 лет, сумасшедший результат!
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+118
Ответ Streetbor
Испания всех топов прошла Италия и Хорватия в группе, Германия, Франция, Англия в плей-офф) Такое даже на ЧМ не встретишь. Реально молодцы!
Конечно же не встретишь такое на ЧМ, ведь как минимум Италия там не играет.
+77
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+74
Ответ Russ Ivan
АПЛ и её секта всё равно уверены, что они лучшие на свете...
Там в АПЛ 2 испанских тренера заняли первые два места
+67
-1
+66
Испанцев с заслуженной победой. Карвахаль золотой мяч получается)
+70
-15
+55
Отдельно поблагодарить должны Дани Ольмо как же он спас вынес головой с ленточки
+42
-1
+41
Футбол победил. Антифутбол прощай
+32
-2
+30
Ответ Unico
Евро - это турнир Испании. И 3 из 4 они выиграли за 16 лет, сумасшедший результат!
Прям как Севилья в лиге Европы
+28
0
+28
АПЛ и её секта всё равно уверены, что они лучшие на свете...
+39
-12
+27
Ещё и больше всех голов, а титул - четвертый рекордный
+20
0
+20
Ответ Unico
Евро - это турнир Испании. И 3 из 4 они выиграли за 16 лет, сумасшедший результат!
Из 5
+17
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Лучшая команда турнира выиграла турнир. Все по делу
+16
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+16
У ИСПАНИИ на этом ЧЕ было три финала и она их прошла.Прекрасная сборная.
+14
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+14
Ответ La_Coka
Испанцев с заслуженной победой. Карвахаль золотой мяч получается)
Ты подожди. Завтра 1-2 обводки и будет твой комментарий не актуален
+37
-23
+14
Вот тебе и команда детей
+14
0
+14
Испания показала, что якобы средние клубы (по мнению АПЛ манов) типа РС или Бильбао, могут растить талантов и они выносят пиарную Англ лучшую школу.

Иностранные тренеры, игроки, учителя, менеджеры спонсоры пашут десятки лет, а предел Англии это Сака и Ко. Разве что ушли от типичного бритского бей беги навесь. Оставив это Шотландиям и Ко
+14
0
+14
Нормально Хоселу свой последний сезон в Европе провел))
Ла Лигу, ЛЧ и Евро взял
Огонь
+14
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+12
Вполне вероятно, и ЧМ смогут зацепить. За пределами Европы сейчас только у Аргентины все более или менее неплохо складывается, но в США Месси будет уже 39, а он до сих пор самый креативный игрок сборной, которого невозможно заменить.
+12
0
+12
Ответ boxellevogue
Там в АПЛ 2 испанских тренера заняли первые два места
А сейчас бритов уделали ребята из Реал Сосьедада...
+14
-3
+11
Спортс, хочу материал про испанцев. Досье на каждого футболиста) Ойарсабаль известен широко только людям, которые смотрят Ла Лигу, да и тот же Мерино. Сделайте доброе дело, познакомьте аудиторию с новоиспеченными чемпионами Европы
+10
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+10
Испания выиграла абсолютно по делу, и при этом показывая весьма приятную и интересную игру. Мне вот нынешняя Испания понравилась больше, чем Испания времен "тики-таки", за той Испанией невозможно было смотреть(апогей ЧМ-2010, ужас просто).
Ну а в сравнении с другими сборными... Ну Испания просто играла в футбол и была приятна глазу, это вообще победа футбола, а не "футбольных мучений" или "легкой атлетике по траве".
+10
-1
+9
А про ещё один рекорд умолчали - 15 забитых мячей ! Перебили Францию Платини - 14 мячей в 1984-м. Но, правда, там было только 5 матчей, а не 7.
+9
-1
+8
Всё справедливо Испания начиная с группового этапа играла по 90 минут в каждом матче, в отличии от Англии, которая максимум по 5 минут тратила в каждой игре, футбол бы умер, если б англичане с такой игрой взяли трофей
+6
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Пожалуй самый неоспоримый и логичный победитель большого турнира за последние 12 лет.
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всех фаворитов выстегнули, молодцы
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0
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Должны были побеждать еще в 21 году, но там у итальянцев залетел шальной гол
+9
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+6
Болел за Англию, но будет глупо отрицать, что Испания выиграла абсолютно по делу. Были лучше в каждом матче, а также показали тактическую гибкость на протяжении всего турнира. Карвахаль, Начо и Хоселу выиграли ЛЧ+Евро.
+7
-2
+5
Ответ And Justice for All
Вполне вероятно, и ЧМ смогут зацепить. За пределами Европы сейчас только у Аргентины все более или менее неплохо складывается, но в США Месси будет уже 39, а он до сих пор самый креативный игрок сборной, которого невозможно заменить.
Через два года эта Испания будет машиной, там гави будет, ямал и нико прибавят
+5
0
+5
Просто лучшие!!!
+4
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+4
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