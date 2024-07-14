Горшков о первом трофее с «Зенитом»: «Сравнил бы это с рождением ребенка. Самые большие эмоции, которые я получал от футбола»
Юрий Горшков поделился эмоциями от завоевания первого трофея в составе «Зенита».
Вчера «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» (4:2). Игра стала для Горшкова дебютной в составе клуба из Санкт-Петербурга.
«Эмоции от победы в Суперкубке с «Зенитом» – самые большие, которые я получал от футбола. У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей!
Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», – сказал защитник «Зенита».
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