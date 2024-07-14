Горшков о первом трофее с «Зенитом»: «Сравнил бы это с рождением ребенка. Самые большие эмоции, которые я получал от футбола»

Теги Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Юрий Горшков Футбол

Юрий Горшков поделился эмоциями от завоевания первого трофея в составе «Зенита».

Вчера «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» (4:2). Игра стала для Горшкова дебютной в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Эмоции от победы в Суперкубке с «Зенитом» – самые большие, которые я получал от футбола. У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей!

Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», – сказал защитник «Зенита».

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30 комментариев
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Ну мужик, не знаю, как по мне с рождением ребёнка не может ничего сравниться, тем более уж трофей суперкубка.
Хотя приоритеты и ценности у всех разные...
+40
-14
+26
Ответ frol92
Ну мужик, не знаю, как по мне с рождением ребёнка не может ничего сравниться, тем более уж трофей суперкубка. Хотя приоритеты и ценности у всех разные...
Горшков к этому трофею шел 20 лет, 20 лет упорного и тяжелого труда. Поэтому тебе его не понять.
+27
-12
+15
У них в контракте отдельным пунктом давать дурацкие интервью во славу комариного клуба?
+20
-14
+6
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Копа Дель соль помните ведь ещё ?
+9
-3
+6
Юрка, теперь надо ещё сильнее работать, нельзя на лаврах почивать. Детская мечта сбылась, тут можно невольно дать слабину. Верим, что станешь для нас новым Анюковым 😎
+9
-6
+3
Ответ riverman1980
Горшков к этому трофею шел 20 лет, 20 лет упорного и тяжелого труда. Поэтому тебе его не понять.
С 5 лет упорно и тяжело вкалывал? Не преувеличивайте)
+8
-6
+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ну вы же до сих пор вспоминаете 6 побед. А там даже трофея не было.
+8
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+2
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ойййй, кто бы говорил. Вы в Ле в группе сыграли один раз хорошо, до сих пор при каждом случае рассказываете про матчи с Наполи и лестором .ха-ха-ха-ха . Я уже молчу как вы живёте воспоминаниями 20-30 летней давности
+3
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+2
Ответ Зелёный гопник
Когда будет первый трофей?
Когда будет - с детьми сравнивать не станем )
+4
-3
+1
я бы тоже хотел ощутить такие эмоции как Горшков
+5
-5
0
Комментарий удален модератором
Ну вот не успел глазом моргнуть, уже обладатель. Успехов Юрий.
0
0
0
Ответ antip2000@pisem.net
Комментарий удален модератором
Когда будет первый трофей?
+5
-5
0
Ответ antip2000@pisem.net
Комментарий удален модератором
Ты бы с запасом прошёл, попробуй
+2
-2
0
Ответ Petter Hegre
Чем вас там кормят в Зените? Как только попадаете в эту команду, так голову сносит напрочь! Один видео своё начинает интимное выкладывать. Второй на клоунах зациклился, все вокруг клоуны у него. Этот вот с рождением ребёнка никчемную игру сравнил. Что за травку вам там подмешивают? Или грибы?
Если тебя пригласить в лучший клуб РПЛ и сразу выиграть первый в жизни трофей, думаю тоже переполнят эмоции. Так что ëрничать тут неуместно.
+4
-4
0
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Если тебя пригласить в лучший клуб РПЛ и сразу выиграть первый в жизни трофей, думаю тоже переполнят эмоции. Так что ëрничать тут неуместно.
Парню пришла первая смска с зарплатой, вот его эмоции и переполнили.
+2
-2
0
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