Горшков о первом трофее с «Зенитом»: «Сравнил бы это с рождением ребенка. Самые большие эмоции, которые я получал от футбола»

Юрий Горшков поделился эмоциями от завоевания первого трофея в составе «Зенита».

Вчера «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» (4:2). Игра стала для дебютной в составе клуба из Санкт-Петербурга.

«Эмоции от победы в Суперкубке с «Зенитом» – самые большие, которые я получал от футбола. У меня уже были большие матчи. Например, финал Кубка. Но тут трофей!

Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», – сказал защитник «Зенита».

«Зенит» разбил «Краснодар»! Первый трофей сезона – сколько еще будет?

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола