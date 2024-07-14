Селюк про сербов в РПЛ: «Они нашли лoхов у нас. Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Это их ментальность»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан Дмитрий Селюк Владимир Федотов Политика Марко Николич деньги BetBoom Братский Кубок Футбол

Дмитрий Селюк высказался о тренере ЦСКА Марко Николиче и сербах в Мир РПЛ.

«Николича я знаю еще по «Партизану». В «Локомотиве» ребята тоже хорошо о нем отзывались, у меня были там футболисты. Дай Бог, чтобы он был хорошим тренером, а не очередным Божовичем.

Меня вообще напрягает этот сербский уклон. Да, говорят, сербы – братья, но у меня ощущение, что они нашли лoхов у нас. Хороших сербских футболистов в Россию арканом не затащишь, а едут другие. Те же Братские кубки для распродажи устраивают.

Сербы – братья, только когда надо взять деньги. Если надо давать, то эти братские чувства куда-то исчезают. Это их ментальность – получение денег и как можно больше. 

Так вот, если Николич пришел в ЦСКА делать достижения, то дай Бог. Для меня Николич сильнее Федотова, потому что тот вообще не сильный тренер. Я, наоборот, хочу, чтобы ЦСКА вернул те позиции, когда второе место считалось проигрышем. Желаю ЦСКА хорошего.

Просто я говорю как есть. Друг – не тот, кто наливает, а тот, кто правду говорит», – заявил Селюк.

Марко Николич стал главным тренером ЦСКА в июне, подписав двухлетний контракт. В прошлом сезоне под руководством Владимира Федотова армейцы финишировали на шестом месте в Мир РПЛ.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"И верните Гогуа", - добавил Селюк
+48
-1
+47
К базе подъехали
+35
-3
+32
Будто русские играют за семейственность) Чтобы играть за идею, а не бабки, процесс должен доставлять удовольствие. А без денег я хз где такое в России возможно)
+28
-1
+27
Селюка с финансовых потоков сковырнули. Черное дерево не берут, вот и злится.
+20
-3
+17
Ответ T622222
Вообще да сербская мафия нас конечно из года в год имеет и мы ничего от этого не получаем на выходе, а они бабки
У нас и свои бабки неплох гребут, а Видич, Иванович и др играли в РПЛ, у нас своих таких игроков не было, будут достойные, ради бога, они и будут играть
+16
0
+16
Ответ Dinamik1
Сербские болелы нас поддерживают вывешивая банеры на разных соревнованиях даже где нас нет. Это тоже за деньги?
Да. Занести денег в фанатский движ на нужный перфоманс думаете проблема?
+21
-11
+10
Ответ T622222
Вообще да сербская мафия нас конечно из года в год имеет и мы ничего от этого не получаем на выходе, а они бабки
Ни к чему всем рассказывать ваши интимные истории
+15
-5
+10
торговец неграми
+10
-1
+9
У обиженки не забрали очередную пачку африканцев, и он нашел кого в этом обвинить
+16
-7
+9
Ещё у селюков всяких не спрашивали. Более мерзких и паразитических персонажей в футболе нет.
+10
-1
+9
Вообще да сербская мафия нас конечно из года в год имеет и мы ничего от этого не получаем на выходе, а они бабки
+17
-9
+8
Сербские болелы нас поддерживают вывешивая банеры на разных соревнованиях даже где нас нет. Это тоже за деньги?
+24
-16
+8
Как будто этой ментальности у нас нету.
+5
0
+5
Ответ Marcus-light
Будто русские играют за семейственность) Чтобы играть за идею, а не бабки, процесс должен доставлять удовольствие. А без денег я хз где такое в России возможно)
А кто вообще работает не за деньги? Какая нация?
+5
-2
+3
ага, не то, что вы, евреи, да?
+3
0
+3
Себастьян Перейра торговец чёрным деревом недоволен, что не берут его чёрных братьев вот и возмущается.
+6
-3
+3
Селюк один из тех, кто вызывает у меня отвращение. Как Губер, Терюшков или Мост.
+7
-4
+3
Я всегда думал, что Божович черногорец. 😁
+5
-2
+3
Другое дело чёрная древесина Селюка. Нужно чтобы только он держал всех за лохов
+2
0
+2
О чём он? Русские к русским, земляки к землякам и т.п. работать идут не из-за братственного родства и духа, а чисто чтобы денег заработать на жизнь, а уж какие отношения складываются это отдельная тема. А он про сербов лечит. Лучше бы свою клиентскую базу прокачивал а то если посмотреть какие у него "офигенные" мастера в клиентах, то тут конечно же всё честно и в лучшем виде, ага. Кроме Каноте (из Ахмата) остальные фиг пойми какого качества игроки.
+4
-2
+2
Ребят, вот интересно. Когда жители бывших Советских республик сюда едут ради денег и плюют на наши законы, не уважают русских- это ничего. Они хорошие. А когда едут зарабатывать сербы и при этом во всём выказывают уважение и солидарность- фу какие меркантильные 😂Реально смешно. Да добро пожаловать сербам. Приезжайте, в разные отрасли. Зарабатывайте , ассимилируйтесь. Мне куда приятнее такие сограждане, чем жители из всем известных стран.
+7
-5
+2
Не то что мои негры, добавил Селюк.
+2
0
+2
Ответ Биеко Биеко
У нас и свои бабки неплох гребут, а Видич, Иванович и др играли в РПЛ, у нас своих таких игроков не было, будут достойные, ради бога, они и будут играть
Думаю, что наш дефолтный паспортист стоит дороже и просит больше шекелей, чем такой же дефолтный балканец.
+2
0
+2
Друг не тот , кто напоит , а тот , кто похмелит .
+3
-1
+2
Ответ Moffo
Да. Занести денег в фанатский движ на нужный перфоманс думаете проблема?
Отец Новака Джоковича, который засветился с российским триколором, тоже за деньги это сделал?
+5
-3
+2
Кроме Ивановича и Видича было ещё много хороших сербов рангом чуть ниже. Тот же Пейчинович из чемпионского Локо.
+2
-1
+1
Ответ Никита Мелентьев
Селюка с финансовых потоков сковырнули. Черное дерево не берут, вот и злится.
Если бы этому черному дереву надо было просто платит з.п, то можно было бы целыми командами покупать. Но подозреваю, что Селюк агентские требует неплохие. Легче взять какого-нибудь балканца которые с более менее понятным менталитетом и платить бабки, чем вообще неизвестность. Кто у Селюка кроме ЯЯ Туре стрельнул?
+1
0
+1
Ответ Старина Шимус
Думаю, что наш дефолтный паспортист стоит дороже и просит больше шекелей, чем такой же дефолтный балканец.
Балканцы вообще одни из самых дешёвых легионеров, а учитывая низкие зарплаты в сербской лиге, они в какие только чемпионаты не уезжают играть, даже самые экзотичные.
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
А кто вообще работает не за деньги? Какая нация?
Не то, чтобы совсем за идею, но знаю многих людей, которые променяли большие деньги на жизнь в комфорте, тепле, на море
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
А над воротами надпись : Все наши братья ведут себя одинаково !
А над воротами надпись:
Если нет денег, свалите по-братски
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий