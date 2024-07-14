Уругвай занял 3-е место на Кубке Америки впервые за 20 лет. В 2011-м команда была чемпионом

Сборная Уругвая обыграла Канаду (2:2, 4:3 пен.) в матче за 3-е место на Кубке Америки.

Команда Марсело Бьелсы финишировала третьей на турнире впервые с 2004 года. В 2011-м становился чемпионом Кубка Америки.

В 2019 и 2021 годах Уругвай доходил до 1/4 финала.

В финале текущего турнира Аргентина сыграет в понедельник с Колумбией.

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