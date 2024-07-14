Уругвай занял 3-е место на Кубке Америки впервые за 20 лет. В 2011-м команда была чемпионом

Теги Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Сборная Канады по футболу Марсело Бьелса Футбол

Сборная Уругвая обыграла Канаду (2:2, 4:3 пен.) в матче за 3-е место на Кубке Америки.

Команда Марсело Бьелсы финишировала третьей на турнире впервые с 2004 года. В 2011-м Уругвай становился чемпионом Кубка Америки.

В 2019 и 2021 годах Уругвай доходил до 1/4 финала.

В финале текущего турнира Аргентина сыграет в понедельник с Колумбией.

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17 комментариев
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Пенальти уругвайцы хорошо бьют, без всяких идиотских паненок, семенений, торможений перед ударом и пр.
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Пожелаем другу Суареса победы в финале🙏
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Молодец Бьелса, хоть что-то зацепили
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Ответ Нико Росберг
Пенальти уругвайцы хорошо бьют, без всяких идиотских паненок, семенений, торможений перед ударом и пр.
Пенальти хорошо бьют, но отскочили в концовке, великий Кусарес зарешал и вернул команду, но а канадцы будем честны большие молодцы и теперь как выяснилось, не только в хоккей играть умеют!!:-))
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Для успешного выступления через 2 года нужно добавить циничного, сурового, холодного прагматизма. Не играть убого как Саутгейт или Дешам, но по счету и более рационально. Силенок не хватило Уругваю в полуфинале и сегодня едва не лоханулись.
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Жалко Канаду, немного не додержали, играли достойно, при том что их в принципе в плей-оффе никто не ждал. Было близко, но штош, это в любом случае хорошее выступление и задел под ЧМ 2026
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Ответ Капибарбер
Пожелаем другу Суареса победы в финале🙏
От всей души 🙏
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Ответ Капибарбер
Пожелаем другу Суареса победы в финале🙏
Просьба уточнить – Йерри Мина или Хамес Родригес? Хотя, с учётом потасовки уругвайцев с колумбийцами, скорее всего это Хамес.
(я лишь иронизирую).
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Суарес красава
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Уругвай на Копе без пенальти не Уругвай)
Просмотрел историю Коп - почти каждый турнир с пенками)
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Неплохой результат, но пожалуй от команды с таким составом можно было ожидать немного большего. Интересно, что об этом скажет "фанат Аргентины" из-под последней новости о Месси, который молчал о своём фанатстве три года на сайте, но вдруг "неожиданно" разговорился на тему того, почему плохой Месси из 10 финалов со своей сборной выиграл всего лишь 5, ведь Аргентина всегда везде в фаворитах - в том числе на пяти чемпионатах мира - и должна была выиграть минимум 15 финалов из 10 с таким составом? 40 таких же молчаливых "фанатов Аргентины", что поставили лайки его пасквилю, тоже придут, надеюсь 😄 Ну знаете, вот эти "фанаты Аргентины", которые под новостями о худшей реализации Роналду среди всех нападающих этого Евро или попадании его в сборную разочарований пишут:
"Я не фанат Роналду, но что все к нему пристали - а вот Мбаппе с Лукаку? А вот Гризманн и Кейн? А вот де Брюйне?" 😄
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Ответ DianaBlade
Жалко Канаду, немного не додержали, играли достойно, при том что их в принципе в плей-оффе никто не ждал. Было близко, но штош, это в любом случае хорошее выступление и задел под ЧМ 2026
Канадцы - главные положительный сюрприз турнира. теперь интересно, что покажут на домашнем чемпионате мира.
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