Уругвай занял 3-е место на Кубке Америки впервые за 20 лет. В 2011-м команда была чемпионом
Сборная Уругвая обыграла Канаду (2:2, 4:3 пен.) в матче за 3-е место на Кубке Америки.
Команда Марсело Бьелсы финишировала третьей на турнире впервые с 2004 года. В 2011-м Уругвай становился чемпионом Кубка Америки.
В 2019 и 2021 годах Уругвай доходил до 1/4 финала.
В финале текущего турнира Аргентина сыграет в понедельник с Колумбией.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
(я лишь иронизирую).
Просмотрел историю Коп - почти каждый турнир с пенками)
"Я не фанат Роналду, но что все к нему пристали - а вот Мбаппе с Лукаку? А вот Гризманн и Кейн? А вот де Брюйне?" 😄