Бьелса о драке Уругвая с фанатами Колумбии: «Мы в США – стране безопасности. Санкции для игроков? Охота на ведьм, позор. Как можно не защитить мать, сестру, ребенка?»
Марсело Бьелса высказался о драке футболистов Уругвая с болельщиками Колумбии.
Инцидент произошел после завершения полуфинального матча Кубка Америки, в котором Уругвай уступил 0:1.
КОНМЕБОЛ открыла дело о проведении дисциплинарного расследования в отношении 11 уругвайских игроков, в той или иной степени участвовавших в потасовке с болельщиками.
«Мы находимся в США, стране безопасности. Как можно не защитить свою мать, сестру, ребенка? Если бы они этого не сделали, все мы их бы осудили.
Санкции должны быть направлены не на футболистов, а на тех, кто заставил их действовать подобным образом. Это охота на ведьм. Это позор.
Вы должны были спросить меня, получили ли мы извинения, а не боюсь ли я санкций», – сказал главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.
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Турнир проходит где? на Луне? Кто должен обеспечивать безопасность? для зрителей, для игроков? Кто? Может сборным надо было привозить свои силы безопасности в США? Это два.
Не передёргивай, дружище.
С одной стороны нужно просто выписать ему плюху и пусть отдыхает в кустах, с другой - какой молодец дерзкий , безбашенный ..... я и сам в молодости такой был.
Уговорил народ не бить пацана, одного своего товарища просто силой увел, мы тоже были не на сухую.