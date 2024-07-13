Бьелса о драке Уругвая с фанатами Колумбии: «Мы в США – стране безопасности. Санкции для игроков? Охота на ведьм, позор. Как можно не защитить мать, сестру, ребенка?»

Теги болельщики Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса Футбол

Марсело Бьелса высказался о драке футболистов Уругвая с болельщиками Колумбии.

Инцидент произошел после завершения полуфинального матча Кубка Америки, в котором Уругвай уступил 0:1.

КОНМЕБОЛ открыла дело о проведении дисциплинарного расследования в отношении 11 уругвайских игроков, в той или иной степени участвовавших в потасовке с болельщиками.

«Мы находимся в США, стране безопасности. Как можно не защитить свою мать, сестру, ребенка? Если бы они этого не сделали, все мы их бы осудили.

Санкции должны быть направлены не на футболистов, а на тех, кто заставил их действовать подобным образом. Это охота на ведьм. Это позор.

Вы должны были спросить меня, получили ли мы извинения, а не боюсь ли я санкций», – сказал главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.

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26 комментариев
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Бьелса просто протаранил эту пресс-конференцию перед матчем. Всем раздал на орехи — американцам, организаторам турнира, службам безопасности на стадионе.
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Страна безопасности была Россия. А США провалилась с организацией Кубка Америки, судя по всему. И не понятно, что за дичь будет на ЧМ.
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Вообще-то вы в стране свободы и делайте на трибунах что хотите
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Ответ Alex Moorag
Комментарий скрыт
Всегда забавляли такие дешёвые понторезы. 😂 Очередное доказательство, что возможности не равно уровню ума. В следующий раз, когда решишь ещё кому так написать, подумай: "не страшно быть бедным, страшно быть дешевым" (с) Вот это как раз про тебя.
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Уругвайцы и колумбийцы подрались, а виноваты у Бьелсы североамериканцы))
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Ответ trlkam
Они не виноваты что болельщики из Южной Америки дикари
А чего, в 2018 болельщики из ЮА были какие то другие? Там все прекрасно прошло
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Ответ Alex Moorag
А меня всегда забавляли такие забавные патриоты, которые сразу приплетают к Штатам Россию 🤦🏻‍♂️ Не побывать ни на одном ЧМ зарубежом, и рассказывать о том, что безопасность была именно в РФ, и что в США будет дичь. Ты такой забавный. Еще и ограничил ответ 🤡😂
Был на спортивных мероприятиях на 4 континентах, (включая проводившиеся в США), а так же Евро и ЧМ, включая ЧМ 2018. ЧМ 2018 был эталонным турниром в плане организации
+6
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+4
Ответ Максим Верхорубов
Комментарий удален модератором
Какие инциденты были на ЧМ 2018 года в плане организации и безопасности? Хоть 1 случай напомнишь? А то, что ты организованный соседями теракт приплел сюда, грошь цена твоему комментарию
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Штаты и безопасность слишком разные понятия.
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Ответ ЫЫыыы
Хорошая драка всегда разогревает зрительский интерес и служит памятным событием , именно тем что потом будут долго и со смаком вспоминать
Лично я в смятении: поставить тебе + или -, потому что ты прав, но проповедовать подобное не богоугодно😄
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Ответ Экспертное мнение
Вообще-то вы в стране свободы и делайте на трибунах что хотите
Хорошая драка всегда разогревает зрительский интерес и служит памятным событием , именно тем что потом будут долго и со смаком вспоминать
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Игроки Уругвая, между собой сестры, дочери, матери !!!
+3
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Ответ Serkan_Ballboy
А чего, в 2018 болельщики из ЮА были какие то другие? Там все прекрасно прошло
Я не припомню чтобы в 2018 южноамериканские команды играли друг с другом
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-1
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Ответ Мартинелли
Уругвайцы и колумбийцы подрались, а виноваты у Бьелсы североамериканцы))
Не просто "Уругвайцы и колумбийцы подрались", а болельщики-колумбийцы напали на родственников сб. Уругвая, конечно же, игроки бросились защищать своих. Это раз.
Турнир проходит где? на Луне? Кто должен обеспечивать безопасность? для зрителей, для игроков? Кто? Может сборным надо было привозить свои силы безопасности в США? Это два.
Не передёргивай, дружище.
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Ответ Красная стрела
Страна безопасности была Россия. А США провалилась с организацией Кубка Америки, судя по всему. И не понятно, что за дичь будет на ЧМ.
Комментарий удален модератором
Ответ strelok16
Какие инциденты были на ЧМ 2018 года в плане организации и безопасности? Хоть 1 случай напомнишь? А то, что ты организованный соседями теракт приплел сюда, грошь цена твоему комментарию
За весь ЧМ вспоминается только таксист, который уснул за рулём и в толпу влетел и все.
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Ответ Ярослав Филипченко
Лично я в смятении: поставить тебе + или -, потому что ты прав, но проповедовать подобное не богоугодно😄
У меня тож часто так бывает , например вчера возле бара некий дрищ в одиночку пытался остановить нас (5 довольно крупных мужиков)
С одной стороны нужно просто выписать ему плюху и пусть отдыхает в кустах, с другой - какой молодец дерзкий , безбашенный ..... я и сам в молодости такой был.
Уговорил народ не бить пацана, одного своего товарища просто силой увел, мы тоже были не на сухую.
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Ответ AprasidzE
Слишком много болтает для пойманного на шпионаже соперников
Жестко у тебя бомбит от всего, что связано с Аргентиной 🤣🤣🤣🤣
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