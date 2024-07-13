Бьелса о драке Уругвая с фанатами Колумбии: «Мы в США – стране безопасности. Санкции для игроков? Охота на ведьм, позор. Как можно не защитить мать, сестру, ребенка?»

Марсело Бьелса высказался о драке футболистов Уругвая с болельщиками Колумбии.

Инцидент произошел после завершения полуфинального матча Кубка Америки, в котором Уругвай уступил 0:1.

КОНМЕБОЛ открыла дело о проведении дисциплинарного расследования в отношении 11 уругвайских игроков, в той или иной степени участвовавших в потасовке с болельщиками.

«Мы находимся в США, стране безопасности. Как можно не защитить свою мать, сестру, ребенка? Если бы они этого не сделали, все мы их бы осудили.

Санкции должны быть направлены не на футболистов, а на тех, кто заставил их действовать подобным образом. Это охота на ведьм. Это позор.

Вы должны были спросить меня, получили ли мы извинения, а не боюсь ли я санкций», – сказал главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса.

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