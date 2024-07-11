Месси о том, что «украл» у Энцо гол Канаде: «Сразу сказал, что не собирался забирать его себе. Казалось, что вратарь доберется до мяча, я немного изменил траекторию»

Лионель Месси рассказал, что обсудил с Энцо Фернандесом «украденный» гол Канаде.

На 51-й минуте полуфинального матча Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины нанес удар по воротам соперника, и находившийся перед вратарем капитан подставил ногу под летящий мяч, после чего тот попал в сетку. Гол записали на .

«Сразу после касания я сказал , что не собирался забирать гол себе, вовсе нет. Я увидел, что голкипер лежит на газоне, что мяч медленно приближается, и моя нога сама дернулась по направлению к нему. Я изменил траекторию. Я немного изменил ее, потому что вратарь и мой удар чуть не заблокировал.

Мы немного поговорили об этом. Казалось, что вратарь доберется до мяча, потому что он летел медленно. Но важно то, что это помогло увеличить счет, что мы сделали его 2:0, и это нас успокоило», – сказал форвард.

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