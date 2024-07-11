Месси о том, что «украл» у Энцо гол Канаде: «Сразу сказал, что не собирался забирать его себе. Казалось, что вратарь доберется до мяча, я немного изменил траекторию»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Канады по футболу Интер Майами Энцо Фернандес Футбол

Лионель Месси рассказал, что обсудил с Энцо Фернандесом «украденный» гол Канаде.

На 51-й минуте полуфинального матча Кубка Америки полузащитник сборной Аргентины нанес удар по воротам соперника, и находившийся перед вратарем капитан подставил ногу под летящий мяч, после чего тот попал в сетку. Гол записали на Месси.

«Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет. Я увидел, что голкипер лежит на газоне, что мяч медленно приближается, и моя нога сама дернулась по направлению к нему. Я изменил траекторию. Я немного изменил ее, потому что вратарь и мой удар чуть не заблокировал.

Мы немного поговорили об этом. Казалось, что вратарь доберется до мяча, потому что он летел медленно. Но важно то, что это помогло увеличить счет, что мы сделали его 2:0, и это нас успокоило», – сказал форвард.

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59 комментариев
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Подставил клюшку. С канадцами же играли)
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Месси: Извиняется перед партнером (за что ?)
Роналду: Устраивает истерику с подключением Федерации за "гол" волосами
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Всяко лучше, чем пытаться отобрать гол партнёра поклявшись детьми
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Месси не за что извиняться, потому что без него гола просто не было бы. На повторе видно, что вратарь успевает дотянуться до удара Энцо, и только в результате рикошета от Месси мяч от головы голкипера попадает в сетку. Поэтому - все молодцы, едем дальше.
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Ответ Vatikan
Месси велик!
"Салют", без рамы который.
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Месси технично и своевременно подправил мяч, перифирическим зрением он верно подметил, что вратарь отбивал бы этот удар Энцо .
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Там скорее всего гола и не было бы, если бы траекторию не изменил
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Ответ qiqe
это всё что он умеет пока криш в соло тащит свою команду обыгрывая по 10 соперников
На евро все видели как он тащил
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Даже здесь унизил Рональду
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Обстановка в сборной просто образцовая, конечно. Во многом отсюда и успехи
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Такие момента - чистые рефлексы. Нет времени осмотреться и оценить ситуацию. Хорошо, что Месси не был в офсайде в этот момент
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Ответ Федя Букин
Это другое, оф кос 😏 Посмейте только возразить
Федя, это вообще другое
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
ЕСЛИ БЫ моя бабушка бегала 45км/ч то она обогнала бы Болта
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Поведение и реакция Месси на любое событие - мужицкое, адекватное, видно что воспитан правильно.
Поведение и реакция Кришти на любое событие - Я я я, видно что нарцистичен и эгоистичен, цыганские замашки, отсутствие либидо, зависть и напыщенная надменность, неуверенность в себе, истерики и плачь, чрезмерная грубость по отношению к детям-инвалидам.
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В ночь на понедельник, не оставляйте Рона одного….
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Гола бы не было, вратарь ловил мяч, летел он слабо. Но хейтерам разве угодишь)
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Ответ Главный фанат Укалек Астри Слеттемарк
вроде фанаты Лэнса не загадили весь сайт, так что он тут ни при чем, да и фанаты Байлс и Серены тоже не то чтобы беспределят...
А, так ты про фанов фруктового. Согласен, их тут много , гадят везде от злости
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Ответ Федя Букин
Это другое, оф кос 😏 Посмейте только возразить
Уже забыл как Криш на ЧМ пытался своровать гол у Бруно?
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Ответ Caterina
Подставил клюшку. С канадцами же играли)
ахаха 👍
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Хе-хе, найс подколол Гешу)) Авейру ведь ни разу не играл так "хитро", вся его игра заточена на примитивные замыкания прострелов, а еще чаще про зашакаливание чужих голов. Бруно не даст соврать 🤭😀🧻🪠
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Однажды Орта ударил по воротам, мяч уже спокойно катился в пустые ворота, но Роналду спецом побежал из зо всех сил и ударил по этому мячу, который уже был за линией ворот даже )) и что вы думаете ?)) Записали гол на него ))
+7
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Ответ Геннадий Тимченко
Просто надо смотреть как на поле происходило, а не выдумывать небылицы - пеший сам сказал, что гол и без его касания был 💯%☝🏻🤣 да и прекращай издеваться над своей бабушкой - пожалей старушку☝🏻
читать умеешь? Лео говорит что увидел что мяч летит медленно и что кипер уже лежит и его рука скорее всего дотягивался, то есть он почувствовал что кипер возьмет, и скорее всего так и произошло бы, но тут Лео просто изменил траекторию) а моя бабушка и правда могла бы обогнать Болта ЕСЛИ БЫ бегала 45 км/ч )) это не шутка, просто из теории "ЕСЛИ БЫ"
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+2
Ответ Федя Букин
Это другое, оф кос 😏 Посмейте только возразить
Федя, а в чем сходство? Как между совой и глобусом?
+1
0
+1
это всё что он умеет пока криш в соло тащит свою команду обыгрывая по 10 соперников
+16
-15
+1
Ответ Caterina
Подставил клюшку. С канадцами же играли)
https://youtube.com/shorts/YhjAjv_TPGU?si=g3yfeCgFBUG99IYM
Подставил клюшку, как обычно
+1
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+1
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Странно, не ожидал от тебя. Я думал ты про 50 метров будешь писать как обычно.
Видимо нашёл новую мантру?
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Я верю Месси искренне….
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Ответ Алекс75
"Салют", без рамы который.
Кама
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Ответ Геннадий Тимченко
Я как бы всегда факты излагаю... Зачем и куда Месси бежал с выпученными глазами 50 метров, чем не сказано удивил своего тренера, любимчик турецкого повара до сих пор внятно объяснить не смог☝🏻🤣🤣🤣
А любимчик марокканского кик-боксера объяснил, за что он так с Бруну, да ещё и детьми клятса?
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Ответ AprasidzE
Месси о том, что украл ЗМ у Холланда: "Казалось, что награда доберется до Манчестера, но ФИФА немного изменила траекторию"
в этом году отдайте ) лучший бомбардир АПЛ как никак, чемп забрал) помнится Леве B 2021 году только с одним лишь бундеслигой даже с об.ером на евро с пеной у рта умоляли ему ЗМ
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