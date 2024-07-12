«Месси уже не тот игрок, который в «Барсе» обыгрывал 6-7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео
Адольфо Валенсия считает, что Лионель Месси утратил скорость и игровые навыки.
Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в «Барселоне», когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом.
Так что наши молодые ребята [из сборной Колумбии] должны понимать, что у них есть преимущество – это уже не тот Месси.
Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27... Это то преимущество, которое мы должны использовать.
Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался.
Я его поклонник», – сказал бывший нападающий сборной Колумбии Адольфо Валенсия.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Другое дело что Месси лучший игрок в истории , и даже когда он уже не тот, он все ещё топ игрок
Тут, как и в его молодости Лео нужно либо накрывать 2-3 игроками одновременно, либо четко держать зоны, что вряд ли поможет.
В плане дриблинга, да, увы, годы взяли свое. По 3-4 игрока за атаку Месси уже не убирает. Но на коротке еще что-то может.
Конечно это совсем не тот игрок, что был. Но даже сейчас он топ.
На Копа Америка 21 - 4+5, на ЧМ 22 - 7+3, на этом Копа Америка - 1+ 1. Итог: 21 голевых действий
Или посмотри его гол в полуфинале ЛЧ 2011 против Реала