«Месси уже не тот игрок, который в «Барсе» обыгрывал 6-7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Адольфо Валенсия Интер Майами Футбол

Адольфо Валенсия считает, что Лионель Месси утратил скорость и игровые навыки.

Аргентина сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля. Игра начнется в 3:00 по московскому времени. 

«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в «Барселоне», когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом.

Так что наши молодые ребята [из сборной Колумбии] должны понимать, что у них есть преимущество – это уже не тот Месси.

Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27... Это то преимущество, которое мы должны использовать.

Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался.

Я его поклонник», – сказал бывший нападающий сборной Колумбии Адольфо Валенсия. 

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91 комментарий
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Скорость уже не та, возраст всё таки, но мы видим как вторую Копу подряд и выигранный ЧМ его может "опекать любой".
+105
-17
+88
Ответ Overkiller
Скорость уже не та, возраст всё таки, но мы видим как вторую Копу подряд и выигранный ЧМ его может "опекать любой".
«У каждого есть план, пока ему не дадут по морде» (с) Майк Тайсон
+57
-3
+54
Кстати можете перейти по ссылке данного товарища. Три года назад он перед матчем Аргентины с Колумбией тоже самое говорил. Ничему человека жизнь не учит.
+63
-12
+51
Ответ corazon blanco
Кстати можете перейти по ссылке данного товарища. Три года назад он перед матчем Аргентины с Колумбией тоже самое говорил. Ничему человека жизнь не учит.
😁Я за Месси со времён "Барсы" не слежу, за исключением последнего ЧМ, но что он там сделал с одним из самых дорогих защитников современности Гвардиолом, такого перформанса я ни от кого за последние полтора года не видел. Да, наверное с середины поля пол команды не пройдет, но над одним-двумя соперниками в финальной трети разделаться эффектно может.
+38
-4
+34
Месси в трёх последних крупных турнирах на уровне сборных сделал 21 голевых действий и 3 финала из 3, и это в +34... О чём он?:)
+43
-9
+34
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Да, по просьбе Месси, Марокко отправил Португалию домой:)
+42
-8
+34
Так любой потеряет скорость с возрастом, и Мбаппе, и Холанд в том числе, только Месси смог перестроиться и раздавать передачи из глубины, а кто-то, увы, не смог
+14
0
+14
Ну да в 37 прикинь игрок уже не как в прайме
Другое дело что Месси лучший игрок в истории , и даже когда он уже не тот, он все ещё топ игрок
+14
-2
+12
Ответ Gelious
Да все понимают, что сто лет уже Роналду с Месси больше пиар, чем сила. Но они это заслужили своим прошлым.
ЧМ 22 это тоже был пиар, когда Месси разрывал обороны Хорватии и Нидерландов?
+11
-3
+8
Все так, годы берут свое, но футбольный интеллект никуда не делся и Лео достаточно долей секунды, чтобы оценить ситуацию на поле и выдать передачу на партнера, создать момент. Все равно он будет стягивать на себя внимание игроков сборной Колумбии, так что «будем посмотреть»)
+9
-1
+8
Согласен,скорость и сила уже не те, но Месси компенсирует эти потери тем, что он стал намного мудрее, тоньше чувствует игру, и у него стало намного больше умных, голевых передач,чем в молодые годы. Поэтому он всегда опасен для любого соперника.
+8
-1
+7
Ответ corazon blanco
Кстати можете перейти по ссылке данного товарища. Три года назад он перед матчем Аргентины с Колумбией тоже самое говорил. Ничему человека жизнь не учит.
Да будем посмотреть, как они колумбийцы по одному будут отбирать мяч у Месси, минимум станут втроём-вчетвером кидаться на него, но дело в том, что он просто пас спокойненько отдаст оставшимся и свободным своим партнёрам и делу конец, лишь бы партнёры не пороли, а забивали из убойных позиций, вот и весь сказ!!))
+8
-1
+7
Да еще 10 лет назад было понятно, что когда у Месси пропадет скорость - он просто сместится в глубину, и будет с позиции АПЗ раздавать обостряющие передачи и продвигать мяч.
+8
-1
+7
Его не может опекать любой игрок, потому что он режет поле передачами.
Тут, как и в его молодости Лео нужно либо накрывать 2-3 игроками одновременно, либо четко держать зоны, что вряд ли поможет.

В плане дриблинга, да, увы, годы взяли свое. По 3-4 игрока за атаку Месси уже не убирает. Но на коротке еще что-то может.

Конечно это совсем не тот игрок, что был. Но даже сейчас он топ.
+7
-1
+6
Ответ Блуждающий странник
Подавать так информацию - манипулировать статистикой. 19 голевых действий было сделано на предыдущих турнирах. На этом - 2. Не так мало, но и не много. Очевидно он играет хуже чем турнирами до и множество скиллов у него начали проседать
Где я соврал?:)

На Копа Америка 21 - 4+5, на ЧМ 22 - 7+3, на этом Копа Америка - 1+ 1. Итог: 21 голевых действий
+10
-4
+6
Ответ Overkiller
Скорость уже не та, возраст всё таки, но мы видим как вторую Копу подряд и выигранный ЧМ его может "опекать любой".
Слушай, ну несравнимо как он играл на Копе и ЧМ до и как играет сейчас. Скорость сильно упала и сейчас это уже становится проблемой. Там он разрывал (и дело не только в Г+П). Он и в оборону успевал опускаться и атаки разгонял, а тут и дриблинг просел из-за скорости и реализация хуже
+6
0
+6
Гвардиол не даст соврать.
+9
-3
+6
Ответ Отец Абду
Где я соврал?:) На Копа Америка 21 - 4+5, на ЧМ 22 - 7+3, на этом Копа Америка - 1+ 1. Итог: 21 голевых действий
Я не говорю, что ты соврал. Я говорю о том, что большой временной промежуток между турнирами и приписывать заслуги прошлых турниров к нынешним это полный бред. Нужно оценивать его форму здесь и сейчас (особенно учитывая контекст новости)
+7
-2
+5
Ответ AprasidzE
Комментарий удален модератором
Арпасидзе виднее кто на Кавказе медальки сам себе выдаёт 😂😂
+7
-2
+5
Нидерланды тоже так думали, и он такую лазейку нашел в их обороне, эстетика прост 😋
+7
-3
+4
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Комментарий скрыт
Майрамбэээк, дон, где ж ты был раньше? Почему не расскрыл эту тайну всему миру? На всякий случай извиняюсь, дон дон.
+4
0
+4
скорость да , но он и пешком колумбию мордой об газон возить будет
+4
-1
+3
Ответ Overkiller
Скорость уже не та, возраст всё таки, но мы видим как вторую Копу подряд и выигранный ЧМ его может "опекать любой".
Опекать может любой, успешно опекать - нет
+4
-1
+3
Вот будет угар если Месси забьёт в финале и выиграет трофей
+3
0
+3
Недостаток скорости , компенсирует футбольный интеллект , мяч движется быстрее любого игрока. Накидывайте больше на Лео , пусть он разозлится , мы все знаем на что способен злой Месси
+4
-1
+3
Опекать, конечно, не любой сможет, но сейчас, в силу его возраста, уже, наверное многие на это способны... А, вот с культурой его паса, с его видением поля, до сих пор, никто, ничего поделать не может! Браво, Лео! Ты Велик!
+4
-1
+3
Почему то сразу вспоминается, как "утративший с годами скорость и силу" убежал от молодого Гвардиола, не в обиду последнему..)
+3
0
+3
Ответ elkipalki
Он хоть раз в жизни обыграл 6-7 соперников? Марадона да, когда бритов прибил. А Месси хоть раз такое делал? Просто звучит как будто он это делал на постоянной основе, а на деле хоть раз такое было?
Если ты даже не в курсе про Месси, зачем ты его хейтишь? "Анкара Месси" по моему любой.болельщик знает.
Или посмотри его гол в полуфинале ЛЧ 2011 против Реала
+4
-1
+3
Ответ BiVG
Можно подумать Месси на ЧМ прям феерил
Надеюсь, что данный комментарий - сарказм
+6
-4
+2
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Комментарий скрыт
А кто отскочил от Нидерландов? Или ты про Евро-2024?
+2
0
+2
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