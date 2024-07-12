«Месси уже не тот игрок, который в «Барсе» обыгрывал 6-7 соперников. Он потерял скорость и силу с возрастом. Сейчас его может опекать любой». Адольфо Валенсия о Лео

Адольфо Валенсия считает, что Лионель Месси утратил скорость и игровые навыки.

сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки 15 июля. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

«Это уже не тот Месси, к которому мы привыкли в «Барселоне», когда он обыгрывал шестерых-семерых, он потерял скорость, потерял силу с возрастом.

Так что наши молодые ребята [из сборной Колумбии] должны понимать, что у них есть преимущество – это уже не тот Месси.

Ди Мария тоже не тот игрок, которого мы знали в 23, 24 года, 26, 27... Это то преимущество, которое мы должны использовать.

Сейчас Месси может опекать любой игрок, не умаляя всех его достижений, ведь я всегда был его поклонником, уважал его как игрока и как человека, потому что он профессионал, который никогда не жаловался.

Я его поклонник», – сказал бывший нападающий сборной Адольфо Валенсия.

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