Месси о Кубке Америки: «Я спокоен, стараюсь наслаждаться моментом. Мы разговаривали, пили мате, играли в карты и ложились поздно перед последними финалами»

Лионель Месси заявил, что спокоен перед финалом Кубка Америки.

Для форварда этот финал станет 10-м в карьере со сборной Аргентины, включая олимпийскую и молодежные команды.

«Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я гораздо спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом, а когда финал наступит, мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай – Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты – очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал – всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо», – сказал форвард сборной в интервью Fox.

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