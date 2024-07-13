Месси о Кубке Америки: «Я спокоен, стараюсь наслаждаться моментом. Мы разговаривали, пили мате, играли в карты и ложились поздно перед последними финалами»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Интер Майами Питание Футбол

Лионель Месси заявил, что спокоен перед финалом Кубка Америки.

Для форварда этот финал станет 10-м в карьере со сборной Аргентины, включая олимпийскую и молодежные команды.

«Я, как обычно, спокоен и жду начала игры, занимаюсь повседневными делами. Я гораздо спокойнее, чем раньше, после всего, что мы пережили за последние несколько лет.

Стараюсь получать больше удовольствия от происходящего и проживать каждый момент в полной мере, не ускорять темп, просто жить моментом, а когда финал наступит, мы сосредоточимся на игре.

Мы смотрели матч Уругвай – Колумбия. Знали, что с любой командой будет сложно. Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты – очень быстрые и динамичные. Это финал. Финал – всегда отдельная игра. Мы в порядке, как и на протяжении всего Кубка Америки.

Перед последними финалами я спал хорошо, у меня не было проблем. Правда, мы ложились поздно, потому что долго разговаривали, пили мате, играли в карты. Обычно ложимся поздно, но спали хорошо», – сказал форвард сборной Аргентины в интервью Fox.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Завидую по-белому Месси, конечно. Занимаясь любимым делом, добившись в нём вообще всего, чего можно было добиться, просто на расслабоне без нервов гоняет мяч с друзьями, но талант позволяет делать это на таком высоком уровне в немолодом уже возрасте. При этом вообще не напрягается. Выиграет - отлично, проиграет - не страшно. Уже есть такой трофей в копилке. Надоест или поймёт, что не тянет - спокойно уйдёт, со счастливой улыбкой. И как тяжело Роналду сейчас. Всё приходится из себя что-то выдавливать, везде на изломе, на истерике. Уже ничего не получается, уже рыдает от бессилия, но сущность не даёт покоя. И только закапывает себя ещё глубже. Видимо, поэтому и болельщикам Роналду так тяжело приходится. Сколько злобы, зависти и неудовлетворённости в них. Кумир не отпускает ни себя, ни их. Уже давно не в радость никому всё это, мучения одни. Но надо продолжать - изворачиваться, врать, обесценивать, накручивать, придумывать всё более нелепые критерии и оправдания, называть белое чёрным и чёрное белым. Сущность зовёт. Печально всё это, конечно
+32
-8
+24
настоящий мужчина Лео
+14
-5
+9
Ничего страшного. Зато местные гельки очень нервничают, чтобы ты не выиграл еще один турнир. 😁
+10
-1
+9
Было бы здорово выиграть ещё один титул, и увеличить рекорд:) Хотя даже не знаю за счёт чего Колумбия сможет обыграть такую Аргентину, где каждый рубиться за каждого и никто не тянет одеяло на себя:)
+9
-1
+8
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Гномович, прекращай)
+7
-1
+6
Уже всем в мире стало ясно, что Лео Месси величайший футболист XXI века!🐐🇦🇷
+8
-3
+5
Кришти после вылета из Евро: я спокоен, постараюсь наслаждаться голами в верблюд лиге!
+10
-7
+3
Фанатки португальского неудачника из Кэмел -лиги уже здесь ?!
+4
-1
+3
Месси прошел футбол. На расслабоне, все правильно . Это не нервный дед, которого утешали всей командой .
+3
-1
+2
Ну так сейчас не та ситуация как перед финалом Копы 2021, когда был шлейф из 3 проигранных финалов Копы и одного ЧМ.
+5
-4
+1
Ответ Великий Алонсо
Вечно 3 номер сборной после Ди Марии и Мартинеса
Оланса не зашло ) удаляй как обычно :))))
+2
-1
+1
С Колумбией, конечно легко не будет.. Проиграть можно и им.. Но это лучше, чем Уругвай.. По крайней мере на "бумаге".. Роналдуфилы и сами это понимали - поэтому и желали видеть в финале Нуньеса и Ко.. Это было заметно.. Но и здесь у них очередной обс..р вышел.. Придётся им "болеть" за Колумбию.. Ничего нового.. Любимое "кто угодно, только не Месси" - в действии.. Но это то их и подводит.. Да, именно это.. Почаще болейте против Месси, почаще.. Месси, Месси!.. 🤭🤣🎸.. А-ха-ха-ха..👍👏🤪
+1
-1
0
Ответ ЫЫыыы
Если цыплят прикармливать гормоном роста, то они обычно растут и развиваются не так, как обычные сельские курята. И , кстати, гормонально-стероидные кури обычно более флегматичные и менее любопытные. Такие ...... мм ( ищу подходящее слово) аутистические , что ли ))
Фермер, шуруй на профильные форумы и обсуждай своих курей и проблемы с гормонами
0
0
0
Ответ Kanye East_1116222356
Комментарий скрыт
Посещать игры сборной Аргентины - которая является Чемпионом Мира и находится на первом месте в официальном списке ФИФА, это его работа.
0
0
0
Ответ Арчибалрог
Завидую по-белому Месси, конечно. Занимаясь любимым делом, добившись в нём вообще всего, чего можно было добиться, просто на расслабоне без нервов гоняет мяч с друзьями, но талант позволяет делать это на таком высоком уровне в немолодом уже возрасте. При этом вообще не напрягается. Выиграет - отлично, проиграет - не страшно. Уже есть такой трофей в копилке. Надоест или поймёт, что не тянет - спокойно уйдёт, со счастливой улыбкой. И как тяжело Роналду сейчас. Всё приходится из себя что-то выдавливать, везде на изломе, на истерике. Уже ничего не получается, уже рыдает от бессилия, но сущность не даёт покоя. И только закапывает себя ещё глубже. Видимо, поэтому и болельщикам Роналду так тяжело приходится. Сколько злобы, зависти и неудовлетворённости в них. Кумир не отпускает ни себя, ни их. Уже давно не в радость никому всё это, мучения одни. Но надо продолжать - изворачиваться, врать, обесценивать, накручивать, придумывать всё более нелепые критерии и оправдания, называть белое чёрным и чёрное белым. Сущность зовёт. Печально всё это, конечно
Роналду мне напоминает по поведению женщину, которая пользовалась большим успехом у мужчин, но наступил период менопаузы, когда возраст и физиология начинают брать своё. Но она никак не может с этим смириться, считая себя всё ещё молодой и привлекательной. Пытается доказать это и себе и другим. Как результат, поведение её становится неадекватным.
+1
-1
0
Ответ Вальдано
С Колумбией, конечно легко не будет.. Проиграть можно и им.. Но это лучше, чем Уругвай.. По крайней мере на "бумаге".. Роналдуфилы и сами это понимали - поэтому и желали видеть в финале Нуньеса и Ко.. Это было заметно.. Но и здесь у них очередной обс..р вышел.. Придётся им "болеть" за Колумбию.. Ничего нового.. Любимое "кто угодно, только не Месси" - в действии.. Но это то их и подводит.. Да, именно это.. Почаще болейте против Месси, почаще.. Месси, Месси!.. 🤭🤣🎸.. А-ха-ха-ха..👍👏🤪
Этим лишь бы сетка полегче, трофеи не пахнут. А всё туда же с осуждением 😏
Австралия эквадор канада вот такие сопы у аргентины в по копы и чм 😹
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий