Кукурелья о свисте на матче с Францией: «Грустно, что некоторые пришли лишь для того, чтобы освистать игрока. Потрачены впустую билеты, которые могли достаться тем, кто получил бы удовольствие от игры»

Марк Кукурелья описал реакцию на свист зрителей в его адрес.

Во время игры Испании с Францией немецкие болельщики неодобрительно реагировали на каждое действие защитника. Это связано с попаданием мяча ему в руку в 1/4 финала против (2:1) – пенальти назначен не был.

«Поначалу я был удивлен. Впервые я осознал это, когда перед матчем зачитали мое имя, и многие люди начали освистывать меня. Я немного подумал и вскоре понял, что они пришли из-за ситуации с попаданием мяча в руку.

Меня это не слишком волновало, но в то же время было немного грустно от того, что некоторые зрители пришли на эту игру только для того, чтобы освистать отдельно взятого футболиста. Кто-то потратил впустую билеты, которые могли достаться болельщикам, которые действительно получили бы удовольствие от матча.

Но в каком-то смысле я привык к этому еще тогда, когда вернулся в в футболке « ». Это был еще один вечер, когда каждое касание мяча сопровождалось оглушительным свистом, так что я привык. В первый раз, когда я прошел через это... Не скажу, что это невыносимое чувство, но неприятное. Сейчас я к этому привык», – сказал защитник сборной .

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