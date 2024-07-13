Кукурелья о свисте на матче с Францией: «Грустно, что некоторые пришли лишь для того, чтобы освистать игрока. Потрачены впустую билеты, которые могли достаться тем, кто получил бы удовольствие от игры»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу болельщики Евро-2024 Брайтон Марк Кукурелья Футбол

Марк Кукурелья описал реакцию на свист зрителей в его адрес.

Во время игры Испании с Францией немецкие болельщики неодобрительно реагировали на каждое действие защитника. Это связано с попаданием мяча ему в руку в 1/4 финала против Германии (2:1) – пенальти назначен не был.

«Поначалу я был удивлен. Впервые я осознал это, когда перед матчем зачитали мое имя, и многие люди начали освистывать меня. Я немного подумал и вскоре понял, что они пришли из-за ситуации с попаданием мяча в руку.

Меня это не слишком волновало, но в то же время было немного грустно от того, что некоторые зрители пришли на эту игру только для того, чтобы освистать отдельно взятого футболиста. Кто-то потратил впустую билеты, которые могли достаться болельщикам, которые действительно получили бы удовольствие от матча.

Но в каком-то смысле я привык к этому еще тогда, когда вернулся в Брайтон в футболке «Челси». Это был еще один вечер, когда каждое касание мяча сопровождалось оглушительным свистом, так что я привык. В первый раз, когда я прошел через это... Не скажу, что это невыносимое чувство, но неприятное. Сейчас я к этому привык», – сказал защитник сборной Испании.

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20 комментариев
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Действительно в чём вина Кукурельи? Он должен был остановить матч и сказать судье: будьте добры, назначьте пожалуйста пенальти мяч попал мне в руку...
+23
-2
+21
Кукурелья: у них кукуха поехала
+5
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+5
Ответ SPAIN 2010
Действительно в чём вина Кукурельи? Он должен был остановить матч и сказать судье: будьте добры, назначьте пожалуйста пенальти мяч попал мне в руку...
да там и пня ж не было. там когда на Фулля навешивали, который скинул назад, офсайд был. если бы начали ВАР смотреть, то это бы увидели тоже. жаль, не начали, щас бы этой дешёвой вони не было
+4
0
+4
Ответ Михо
Человек несколько погорячился, я считаю) свою позицию я изложил, могли и Крооса удалять, опять же если уйти в область предположений, получи Кроос желтую за фол на Педри, а прямой красной там не было, он бы так не играл во втором эпизоде. Так что имеем то что имеем🤷🏻‍♂️
От полученной желтой Кросс быстрее играть не стал бы, его фолы это вследствие не успевания (сорри за мой испанский 🤪), а не злого умысла
+4
0
+4
Ответ uchiyamada
я не уверен, но мне кажется, что билеты на полуфинал Евро покупаются сильно заранее. Во всяком случае на ЧМ в России так было. И немцы, прикинув по сетке, что в этом полуфинале очень вероятно будет играть их сборная, билетами заблаговременно запаслись. Чего они не могли прикинуть, это что в 1/4 финала в составе их соперника выйдут два вратаря, а защитникам соперника будет позволено раздевать Фюллькруга в своей штрафной, пока судьи на ВАР эволюционируют в кротов.
Что по Кроосу? Или это другое?
+8
-5
+3
Человек несколько погорячился, я считаю) свою позицию я изложил, могли и Крооса удалять, опять же если уйти в область предположений, получи Кроос желтую за фол на Педри, а прямой красной там не было, он бы так не играл во втором эпизоде. Так что имеем то что имеем🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Одно другому не мешает если что
0
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Хорошо сказал!
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Ответ Men77
Что по Кроосу? Или это другое?
Ну опять! При чем здесь Кроос? Да, его могли удалить, какое отношение это имеет к неназначенному пенальти? И не нужно писать если бы Крооса удалили, испанцы бы легко выиграли, никто этого не знает. Что касается свиста, он действительно не по адресу, свистеть нужно Тейлору, игрок ни при чем
+4
-4
0
Ответ Михо
Ну опять! При чем здесь Кроос? Да, его могли удалить, какое отношение это имеет к неназначенному пенальти? И не нужно писать если бы Крооса удалили, испанцы бы легко выиграли, никто этого не знает. Что касается свиста, он действительно не по адресу, свистеть нужно Тейлору, игрок ни при чем
Крооса должны были удалить уже в начале матча, после этого игра вообще другая пошла бы. И пенки вообще могло не быть. Не надо путать причины и следствия.
+3
-3
0
Ответ Men77
Крооса должны были удалить уже в начале матча, после этого игра вообще другая пошла бы. И пенки вообще могло не быть. Не надо путать причины и следствия.
История не знает сослагательного наклонения, не так ли? Я вот например не исключаю что удаление Крооса подстегнуло бы его партнеров и они бы выиграли у Испании, чтобы он сыграл в финале. Попробуйте доказать обратное
+2
-2
0
Ответ Men77
Крооса должны были удалить уже в начале матча, после этого игра вообще другая пошла бы. И пенки вообще могло не быть. Не надо путать причины и следствия.
Вот тут согласен. Многие юзеры спортса всерьёз пишут о том, что счёт был бы 5 0 в чью либо пользу из-за количества упущенных моментов, сейвов вратаря и тд, но забывают про причинно-следственную связь
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0
0
Ответ Михо
История не знает сослагательного наклонения, не так ли? Я вот например не исключаю что удаление Крооса подстегнуло бы его партнеров и они бы выиграли у Испании, чтобы он сыграл в финале. Попробуйте доказать обратное
Речь не об этом. Речь о том, что человек написал, что у испанцев вышло 2 вратаря и им можно было все, и не упомянув тоже самое в обратное сторону. Как то предвзято получается, нет?
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0
Ответ UnforgivenX2
да там и пня ж не было. там когда на Фулля навешивали, который скинул назад, офсайд был. если бы начали ВАР смотреть, то это бы увидели тоже. жаль, не начали, щас бы этой дешёвой вони не было
100%
0
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0
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