Президент Аргентины: «Месси – лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по средней результативности»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Пеле Политика Интер Майами Хавьер Милей Футбол

Президент Аргентины назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Хотели бы вы встретиться с Месси?

– Месси – лучший игрок в истории. Я говорю это уже давно, есть даже видео, где я говорил это раньше [, когда Месси критиковали].

Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси [в своей официальной резиденции], – заявил Хавьер Милей в интервью La Nación+.

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82 комментария
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Сравнивать футболистов разных эпох - это априори занятие бессмысленное. Каждый из них - Пеле, Марадона и Месси - был лучшим футболистом своего времени. Остальное чистой воды вкусовщина
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Пеле трёхкратный чемпион мира.
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Ответ Дядя ТУРА
Давно новостей с этим Чудаком не было
Хорошо, что ты не даёшь нам повода забыть про тебя!
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Не может это быть объективно, так как это говорит Аргентинец.
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Милей - клоун и наркоман. Брат-близнец Зеленского. Не нужно Лео тратить свою жизнь на общение с этим персонажем
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Ответ Человек1991
Месси все матчи в карьере начиная с 14 лет в юношеской Барселоне: 1300 матчей 1150 голов , 500 голевых передач. Пеле 1300 матчей, 1260 голов , 300 голевых передач.
Пеле где и кому забил тысячу? Вечером на пляже?
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Ответ Rio de Janeiro
Не бессмысленное.У сравнение людей из разных эпох есть свой критерий: намколько современник опережал своё время
И что это за критерий? Как его посчитать?
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Ответ Константин Мееров
Милей - клоун и наркоман. Брат-близнец Зеленского. Не нужно Лео тратить свою жизнь на общение с этим персонажем
Тут все хорошо, от объективной оценки выбора аргентинцев, до советов Месси с кем ему общаться. Как жаль, что все это не дойдет до адресатов, так и будут тонуть во тьме.
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Кстати это к вопросу о том, кто говорит, что в Аргентине молятся на только на Марадону
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Ответ Константин Мееров
Милей - клоун и наркоман. Брат-близнец Зеленского. Не нужно Лео тратить свою жизнь на общение с этим персонажем
Живу в Аргентине. Подтверждаю полностью.
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Ответ stryder
Лучший игрок в истории - это Роналду. Никто так и не смог приблизиться к тому, чего он добился за свою карьеру. Конечно многие аргентинцы с этим не согласятся, это нормально
3 гола в плей-офф ЧЕ+ЧМ 🤡
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Ответ Sash0k Sakha 2024
Живу в Аргентине. Подтверждаю полностью.
Ага верим, это я живу в Аргентине
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Ответ Человек1991
Официальные матчи : Месси 1050 матчей , 865 голов , 420 голевых передач . Пеле 800 матчей, 757 голов , 170 голевых передач.
Более 1000 голов у Пеле
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Месси , Пеле , Марадона , Рональдо, Рональдиньо.
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Милей просто клоун и шизоид. Это просто ужас. Причем я сам не левак, но это ужас.
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Ответ Сергей
да, один
кто ж тогда Гаринча, Ривелино, Вава.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Что такое среднее количество голов, кто в теме?
Среднее количество голов в расчёте на матч, думаю. Хотя кто его знает 🤷🏻‍♂️
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Ответ MenOfSoccer
Пройдет лет 50 и люди не совсем будут понимать почему Месси называют лучшим, когда большинство главных рекордов в футболе принадлежат Роналду
Через 50 лет у Роналду уже никаких рекордов не будет
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Ответ Солдатик
кто ж тогда Гаринча, Ривелино, Вава.
Там сарказм был..
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Ответ AprasidzE
У низких и пухлых комплекс по отношению к CR7
Комплекс у тебя наверно,тут про Роналду и слова не было)
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Ответ Xm.md
Леопольд даже не первый в Аргентине, куда ему до Пеле
Рональду даже не лучше Нуну Гомеша 🤡
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Среднее количество голов

Интересный показатель
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Ответ Николай Коровин
в попку чмокнуть не забыл?
Ветка аль-насровца в другом месте
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Ответ Человек1991
Месси , Пеле , Марадона , Рональдо, Рональдиньо.
А Кройф например где?
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Пеле, Марадона, Месси...
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Ну, с Аргентиной произошло то, что бы случилось с Россией, если бы Жириновский все-таки когда-нибудь выиграл на выборах

Материться, к сожалению, нельзя.
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Это все условности. Пеле был величайшим для своих современников. Марадона для своих. И Месси много лет остаётся величайшим. Он такой же великий, как Пеле и Марадона. Клуб великих футболистов.
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Заявил ХАвьер Зеленский...
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Пеле был и будет вечно номер Один в футболе,он и есть олицетворение настоящего романтического футбола! А номер два это Марадона. Все кто разбираются это понимают. А статистика типа гол + пас, это просто статистика. А номер три это Круиф,так он даже не чемпион мира.
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Ответ MenOfSoccer
Пройдет лет 50 и люди не совсем будут понимать почему Месси называют лучшим, когда большинство главных рекордов в футболе принадлежат Роналду
Да, их только по статистике за всю карьеру ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси🐐🇦🇷
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