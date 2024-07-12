Президент Аргентины: «Месси – лучший футболист в истории. Он превосходит Пеле по средней результативности»

Президент Аргентины назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Хотели бы вы встретиться с Месси?

– Месси – лучший игрок в истории. Я говорю это уже давно, есть даже видео, где я говорил это раньше [, когда Месси критиковали].

Кроме того, превосходит по средней результативности. В этом нет сомнений.

Для меня было бы честью принять Месси [в своей официальной резиденции], – заявил Хавьер Милей в интервью La Nación+.

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