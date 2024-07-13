Титов назвал Евро скучным: «Я против расширения. Восемь не самых сильных сборных – они тормозят развитие турнира. Нужно, чтобы играли сильнейшие»

Егор Титов заявил о недовольстве из-за нового формата проведения Евро.

– Сейчас идет Евро. Россия бы там не затерялась?

– Я допускаю, что нашим болельщикам было бы очень интересно.

Был бы массовый выезд в Германию, до которой подать рукой. Но рассуждать сейчас, как бы это все было, грустновато. Я, конечно, смотрю чемпионат.

– Подмечаете какие-то новые тенденции?

– Нет. Из-за того, что расширили количество участников, я против этого. На следующем чемпионате мира будет 48 команд – это нонсенс! Футболисты устают, их можно понять.

На этом Евро было восемь не самых сильных сборных, которые бы не попали туда, если бы осталось 16 участников. Эти сборные тормозят развитие самого турнира. Я бы вернул прежний формат.

Я помню Евро-1988, где играли восемь команд. Сборная СССР, Нидерландов, Италии – каждый матч был как финал. Нужно, чтобы играли сильнейшие.

– Согласны с тем, что этот чемпионат Европы один из самых скучных?

– Да, так и есть. Это один из самых скучных Евро. Многие сборные играли не в футбол, а в шахматы. Как Англия, Франция – моментов немного, забить не могут.

Почти во всех матчах низовой футбол – и это было понятно заранее, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.

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