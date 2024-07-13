Титов назвал Евро скучным: «Я против расширения. Восемь не самых сильных сборных – они тормозят развитие турнира. Нужно, чтобы играли сильнейшие»
Егор Титов заявил о недовольстве из-за нового формата проведения Евро.
– Сейчас идет Евро. Россия бы там не затерялась?
– Я допускаю, что нашим болельщикам было бы очень интересно.
Был бы массовый выезд в Германию, до которой подать рукой. Но рассуждать сейчас, как бы это все было, грустновато. Я, конечно, смотрю чемпионат.
– Подмечаете какие-то новые тенденции?
– Нет. Из-за того, что расширили количество участников, я против этого. На следующем чемпионате мира будет 48 команд – это нонсенс! Футболисты устают, их можно понять.
На этом Евро было восемь не самых сильных сборных, которые бы не попали туда, если бы осталось 16 участников. Эти сборные тормозят развитие самого турнира. Я бы вернул прежний формат.
Я помню Евро-1988, где играли восемь команд. Сборная СССР, Нидерландов, Италии – каждый матч был как финал. Нужно, чтобы играли сильнейшие.
– Согласны с тем, что этот чемпионат Европы один из самых скучных?
– Да, так и есть. Это один из самых скучных Евро. Многие сборные играли не в футбол, а в шахматы. Как Англия, Франция – моментов немного, забить не могут.
Почти во всех матчах низовой футбол – и это было понятно заранее, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.
Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола
Да и впринципе я не заметил на этот турнире какого-то разрыва в уровне как иногда бывает во время ЧМ куда попадают мешки уровня Панамы.
Средний уровень команд в Европе действительно сильно вырос.
Но по ходу понял - расширение было неизбежно. Футбол развивается, больше стран научились играть более-менее прилично. Грузины, австрийцы, словаки и другие сборные второго эшелона были вполне себе.
Скучные матчи были на групповом этапе, но там имела место стратегия, распределение сил. Та же Манся с Ливером гоняли нулевые ничейки между собой - скука, но таков их план на сезон. За веселую игру очки не дают.
И не нужно спрашивать в Германии,России или Франции, нужно ли увеличивать количество сборных. Спрашивайте в Грузии,Косово, Люксембурге,Казахстане, Финляндии,думаю там люди не будут против,мягко говоря.
Как многие уже заметили,прогресс интересен именно в этих сборных. А как регрессирует Франция с Германией наблюдать скучно,да и всё уже видели. Одни без Погба оказывается вообще сломались. Кто бы мог подумать..
На всю Францию ни одного хотя бы примерно похожего по игре и способного "кинуть" за спину или разрезать поле.
Германия тоже провал. Подбор игроков скатился... Клозе,Лам,Швайнштайгер,Баллак
А сегодня Фулькрюг ,Киммих и наевшийся Кросс,опять же на всю Германию нашлись два интересных молодых парня - Мусиала и Вирц. И это кошмар.
А то говорят - качество Евро упало...какое такое качество Евро? Упало качество игроков почти во всех командах. Люди ошибочно оценивают их по заоблачным стоимостям. От этого складывается ощущение,что они мега топы. А в реальности больше половины абсолютно средних посредственных игроков, которые отлично знают,что такое прессинг и ничего не знают,что им делать на собственном индивидуальном уровне.
Пример : Комавинга и Тчуамени... Чего там по стоимости? Реал Мадрид - лютые топы.
А по факту кроме мощи ничего в них нет. Это африканский футбол,без иронии и без техники. Один Канте на голову сильнее их в разрушении. Про созидание нечего говорить. Дальние удары,слабо поставленные,но мощные. И это костяк сборной. Ну какие голы то отсюда будут,если у вас в команде одни разрушители и Гризман.
Далее - Германия и Нидерланды. Про Германию я уже кое что сказал. Единственный нормальный футбол они показали против Шотландии с красной карточкой.
Нидерланды по подбору игроков это уже даже не Аякс это Аз Алкмар с натяжкой, очень сильной натяжкой.
И вот всем кажется..играет Германия - Франция . (Ощущение - Бавария - ПСЖ/Лион) А в реальности Вольфсбург - Марсель.
Вот и вся руда.
Качество не сборных упало,а игроков и самого стиля. Особенно чем они заняты на клубном уровне - зарабатывают деньги.
Тут можно взять любую сборную кроме буквально что Аргентины, Испании и ещё какой нибудь одной/две.
Все остальные "топы" это регресс,очевидный и неминуемый.
О,а ещё АПЛ - и Англия,где половина основного состава потенциальных обладателей ЗМ,а остальные 15-16 человек Кристал Пэлас и Ньюкасл. Таким образом стоимость 6-7 человек якобы показывает самый дорогой состав на Евро. Эхехе. Вот это нонсенс. Называть посредственных до нельзя игроков - топовым составом. Топового в нем только цифры на бумаге.
Это закат индивидуальности в футболе. Чёткий и чувствуют его везде,от Бразилии до Англии.
1) ЧЕ- 16 участников.
2) Лигу Наций- на ...
3)ЛЧ- как последние годы (но без сеток в плей-офф)
4) ККМ - по одному от континента (обладатель ЛЧ и КЛ начинают с 1/2)
5) Кубок Конференций - на ...В крайнем случаи( если больше делать не ...) восстановить Кубок обладателей кубков)