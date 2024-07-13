Титов назвал Евро скучным: «Я против расширения. Восемь не самых сильных сборных – они тормозят развитие турнира. Нужно, чтобы играли сильнейшие»

Теги Егор Титов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2024 Матч ТВ Футбол

Егор Титов заявил о недовольстве из-за нового формата проведения Евро.

– Сейчас идет Евро. Россия бы там не затерялась?

– Я допускаю, что нашим болельщикам было бы очень интересно.

Был бы массовый выезд в Германию, до которой подать рукой. Но рассуждать сейчас, как бы это все было, грустновато. Я, конечно, смотрю чемпионат.

– Подмечаете какие-то новые тенденции?

– Нет. Из-за того, что расширили количество участников, я против этого. На следующем чемпионате мира будет 48 команд – это нонсенс! Футболисты устают, их можно понять.

На этом Евро было восемь не самых сильных сборных, которые бы не попали туда, если бы осталось 16 участников. Эти сборные тормозят развитие самого турнира. Я бы вернул прежний формат.

Я помню Евро-1988, где играли восемь команд. Сборная СССР, Нидерландов, Италии – каждый матч был как финал. Нужно, чтобы играли сильнейшие.

– Согласны с тем, что этот чемпионат Европы один из самых скучных?

– Да, так и есть. Это один из самых скучных Евро. Многие сборные играли не в футбол, а в шахматы. Как Англия, Франция – моментов немного, забить не могут.

Почти во всех матчах низовой футбол – и это было понятно заранее, – сказал бывший полузащитник сборной России Егор Титов.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Матчи Грузии были интереснее игр Англии или Франции.
+67
-7
+60
Так он сам себе противоречит. Самыми скучными матчами были как раз игры топов, которыми он хочет ограничить чемпионат. Получится "Евро - скука, нужно сделать ещё скучнее".
+34
-3
+31
Албанцы хорошо выступили,словаки могли выбить бритишей,но там Саутгейт продал душу дьяволу ради результата,по другому отскоки этой ужасной сборной не объяснить.
+31
-3
+28
Ответ micka
Матчи Грузии были интереснее игр Англии или Франции.
Больше всего понравились грузины и турки, играли страстно
+19
-1
+18
Ответ micka
Матчи Грузии были интереснее игр Англии или Франции.
Самая зрелищная сборная, украшение турнира. А он предлагает таких не пускать 🤷🏻‍♂️
+27
-9
+18
Ну хз, мне матчи Румынии, Албании и Грузии наоборот было интереснее смотреть нежели матчи топ сборных.

Да и впринципе я не заметил на этот турнире какого-то разрыва в уровне как иногда бывает во время ЧМ куда попадают мешки уровня Панамы.

Средний уровень команд в Европе действительно сильно вырос.
+11
0
+11
Ответ Alexander Nikitin
Так он сам себе противоречит. Самыми скучными матчами были как раз игры топов, которыми он хочет ограничить чемпионат. Получится "Евро - скука, нужно сделать ещё скучнее".
Так топы особо не напрягаются, так как знают что из группы можно выйти с 0 победами, в нынешнем формате групповой этап для топов не имеет никакого смысла, а это значит и смотреть там нечего.
+17
-7
+10
Как раз-таки Австрия, Турция, Швейцария, Словакия... да даже Грузия с Албанией внесли какую-то живинку в турнир.
+8
0
+8
Ответ Экспертное мнение
Так топы особо не напрягаются, так как знают что из группы можно выйти с 0 победами, в нынешнем формате групповой этап для топов не имеет никакого смысла, а это значит и смотреть там нечего.
Кто играет зрплищно как Испания и Германия играют и в группе зрелищно. Кто играет скучно как Франция и Англия они в плей-офф играют скучно. Он этапа стиль игры команд вообще не различается
+9
-1
+8
Ответ Momus1
Самая зрелищная сборная, украшение турнира. А он предлагает таких не пускать 🤷🏻‍♂️
Самая зрелищная это Испания и Турция, а Грузия выдала один матч на уровне, потом было много слов бахвальства и ожидаемый пшик
+8
-1
+7
С Осипенко в центре защиты, и ещё более слабыми игроками, нас бы даже условные албанцы переехали.
+3
0
+3
Только самые интересные матчи по итогу у не топовых команд, которых, по мнению Титова, здесь вообще быть не должно. А вату катают в итоге как раз топы.
+3
0
+3
Я перед турниром рассуждал так же.
Но по ходу понял - расширение было неизбежно. Футбол развивается, больше стран научились играть более-менее прилично. Грузины, австрийцы, словаки и другие сборные второго эшелона были вполне себе.
Скучные матчи были на групповом этапе, но там имела место стратегия, распределение сил. Та же Манся с Ливером гоняли нулевые ничейки между собой - скука, но таков их план на сезон. За веселую игру очки не дают.
+2
0
+2
Наверное можно и заявку игроков расширить,больше игр - больше заявка. Эта проблема насыщения решаема легко.

И не нужно спрашивать в Германии,России или Франции, нужно ли увеличивать количество сборных. Спрашивайте в Грузии,Косово, Люксембурге,Казахстане, Финляндии,думаю там люди не будут против,мягко говоря.

Как многие уже заметили,прогресс интересен именно в этих сборных. А как регрессирует Франция с Германией наблюдать скучно,да и всё уже видели. Одни без Погба оказывается вообще сломались. Кто бы мог подумать..
На всю Францию ни одного хотя бы примерно похожего по игре и способного "кинуть" за спину или разрезать поле.
Германия тоже провал. Подбор игроков скатился... Клозе,Лам,Швайнштайгер,Баллак

А сегодня Фулькрюг ,Киммих и наевшийся Кросс,опять же на всю Германию нашлись два интересных молодых парня - Мусиала и Вирц. И это кошмар.

А то говорят - качество Евро упало...какое такое качество Евро? Упало качество игроков почти во всех командах. Люди ошибочно оценивают их по заоблачным стоимостям. От этого складывается ощущение,что они мега топы. А в реальности больше половины абсолютно средних посредственных игроков, которые отлично знают,что такое прессинг и ничего не знают,что им делать на собственном индивидуальном уровне.

Пример : Комавинга и Тчуамени... Чего там по стоимости? Реал Мадрид - лютые топы.
А по факту кроме мощи ничего в них нет. Это африканский футбол,без иронии и без техники. Один Канте на голову сильнее их в разрушении. Про созидание нечего говорить. Дальние удары,слабо поставленные,но мощные. И это костяк сборной. Ну какие голы то отсюда будут,если у вас в команде одни разрушители и Гризман.

Далее - Германия и Нидерланды. Про Германию я уже кое что сказал. Единственный нормальный футбол они показали против Шотландии с красной карточкой.
Нидерланды по подбору игроков это уже даже не Аякс это Аз Алкмар с натяжкой, очень сильной натяжкой.

И вот всем кажется..играет Германия - Франция . (Ощущение - Бавария - ПСЖ/Лион) А в реальности Вольфсбург - Марсель.
Вот и вся руда.

Качество не сборных упало,а игроков и самого стиля. Особенно чем они заняты на клубном уровне - зарабатывают деньги.

Тут можно взять любую сборную кроме буквально что Аргентины, Испании и ещё какой нибудь одной/две.
Все остальные "топы" это регресс,очевидный и неминуемый.

О,а ещё АПЛ - и Англия,где половина основного состава потенциальных обладателей ЗМ,а остальные 15-16 человек Кристал Пэлас и Ньюкасл. Таким образом стоимость 6-7 человек якобы показывает самый дорогой состав на Евро. Эхехе. Вот это нонсенс. Называть посредственных до нельзя игроков - топовым составом. Топового в нем только цифры на бумаге.

Это закат индивидуальности в футболе. Чёткий и чувствуют его везде,от Бразилии до Англии.
+1
0
+1
Блин, вот честно, если бы не Грузия и Турция это был бы худший чемпионат на моей памяти.
+1
0
+1
Ответ Экспертное мнение
Так топы особо не напрягаются, так как знают что из группы можно выйти с 0 победами, в нынешнем формате групповой этап для топов не имеет никакого смысла, а это значит и смотреть там нечего.
а в плейоф что было ?
0
0
0
Ответ Экспертное мнение
Так топы особо не напрягаются, так как знают что из группы можно выйти с 0 победами, в нынешнем формате групповой этап для топов не имеет никакого смысла, а это значит и смотреть там нечего.
Так они и друг с другом не напрягаются, а выжидают ошибку соперника
0
0
0
Ответ Экспертное мнение
Так топы особо не напрягаются, так как знают что из группы можно выйти с 0 победами, в нынешнем формате групповой этап для топов не имеет никакого смысла, а это значит и смотреть там нечего.
Так они и в плей-офф так же играют. Франция - Португалия, Франция - Бельгия, а Англия играет так вне зависимости от важности матча. Исключение игра Германии и Испании.
0
0
0
Для Евро оптимальный формат - 16 команд. Это если смотреть с точки зрения футбола. А если с точки зрения экономики, то и до 48 вполне могут расширить. Чтобы приехали все туристы кроме Сан-Марино.
+4
-4
0
Ответ Sporno
Наверное можно и заявку игроков расширить,больше игр - больше заявка. Эта проблема насыщения решаема легко. И не нужно спрашивать в Германии,России или Франции, нужно ли увеличивать количество сборных. Спрашивайте в Грузии,Косово, Люксембурге,Казахстане, Финляндии,думаю там люди не будут против,мягко говоря. Как многие уже заметили,прогресс интересен именно в этих сборных. А как регрессирует Франция с Германией наблюдать скучно,да и всё уже видели. Одни без Погба оказывается вообще сломались. Кто бы мог подумать.. На всю Францию ни одного хотя бы примерно похожего по игре и способного "кинуть" за спину или разрезать поле. Германия тоже провал. Подбор игроков скатился... Клозе,Лам,Швайнштайгер,Баллак А сегодня Фулькрюг ,Киммих и наевшийся Кросс,опять же на всю Германию нашлись два интересных молодых парня - Мусиала и Вирц. И это кошмар. А то говорят - качество Евро упало...какое такое качество Евро? Упало качество игроков почти во всех командах. Люди ошибочно оценивают их по заоблачным стоимостям. От этого складывается ощущение,что они мега топы. А в реальности больше половины абсолютно средних посредственных игроков, которые отлично знают,что такое прессинг и ничего не знают,что им делать на собственном индивидуальном уровне. Пример : Комавинга и Тчуамени... Чего там по стоимости? Реал Мадрид - лютые топы. А по факту кроме мощи ничего в них нет. Это африканский футбол,без иронии и без техники. Один Канте на голову сильнее их в разрушении. Про созидание нечего говорить. Дальние удары,слабо поставленные,но мощные. И это костяк сборной. Ну какие голы то отсюда будут,если у вас в команде одни разрушители и Гризман. Далее - Германия и Нидерланды. Про Германию я уже кое что сказал. Единственный нормальный футбол они показали против Шотландии с красной карточкой. Нидерланды по подбору игроков это уже даже не Аякс это Аз Алкмар с натяжкой, очень сильной натяжкой. И вот всем кажется..играет Германия - Франция . (Ощущение - Бавария - ПСЖ/Лион) А в реальности Вольфсбург - Марсель. Вот и вся руда. Качество не сборных упало,а игроков и самого стиля. Особенно чем они заняты на клубном уровне - зарабатывают деньги. Тут можно взять любую сборную кроме буквально что Аргентины, Испании и ещё какой нибудь одной/две. Все остальные "топы" это регресс,очевидный и неминуемый. О,а ещё АПЛ - и Англия,где половина основного состава потенциальных обладателей ЗМ,а остальные 15-16 человек Кристал Пэлас и Ньюкасл. Таким образом стоимость 6-7 человек якобы показывает самый дорогой состав на Евро. Эхехе. Вот это нонсенс. Называть посредственных до нельзя игроков - топовым составом. Топового в нем только цифры на бумаге. Это закат индивидуальности в футболе. Чёткий и чувствуют его везде,от Бразилии до Англии.
Всё верно. К сожелению уходит эпоха личностей в футболе. Смотрю, иногда в концовках во время "последнго штурма", многие даже бояться взять на себя ответственность исполнить обыкновенный навес. Постоянно переуступают мяч друг другу. Про сложные и нестандартные рисковые действия даже не говорю. И еще, сильно упало качество дальних ударов.
0
0
0
Ответ superbro
Самая зрелищная это Испания и Турция, а Грузия выдала один матч на уровне, потом было много слов бахвальства и ожидаемый пшик
Пшик был бы если они Австрии влетели 4-1,а так для их уровне выше ожиданий да и смотрибельно было.
0
0
0
А как слабым становиться сильнее?
0
0
0
В каждом мнении много субъективности, преувеличения (для убедительности в отношении своей точки зрения), округленности. Чемпионат Европы-88. Прекрасный вообще. Прекрасный для нас (кроме разочарования в финале). Но сказать "каждый матч, как финал" - сильное преувеличение. Не знаю, как юный Титов, я не смотрел матчи Англ-Ирл, Голл-Ирл, Дан-Исп, Дан-Итал, Дан-Герм, как финал! Ирландия - лишняя, Дания - очень слабая, 3 поражения в группе, разумеется, вылет, предпочёл бы другую, более элитную сборную. Испания сыграла, как всегда тогда, слабо - 2 поражения, была неинтересна. Так что, даже там, при восьми, самое-самое началось с полуфиналов, плюс наши матчи в группе и Англ-Голл, Герм-Итал. Конечно, при 8-ми командах чаще всего лучшие здесь. Но все же оптимальной видится Европа с 16-ю командами. Тут некоторые видят у Егора противоречие - не топы играли зрелищнее, со страстью. Возможно. Опять же, обобщение - не везде. Но ответьте себе, вы что же, хотели бы смотреть такой чемпионат Европы при восьми - Словакия, Австрия, Грузия, Швейцария, Албания, Чехия, Турция, Румыния?
0
0
0
Если бы в УЕФА не было врагов футбола, то всё вернулось на регламент 2012 года :
1) ЧЕ- 16 участников.
2) Лигу Наций- на ...
3)ЛЧ- как последние годы (но без сеток в плей-офф)
4) ККМ - по одному от континента (обладатель ЛЧ и КЛ начинают с 1/2)
5) Кубок Конференций - на ...В крайнем случаи( если больше делать не ...) восстановить Кубок обладателей кубков)
0
0
0
Здесь принцип другой, больше матчей, больше денег, а вы о качестве футбола
0
0
0
да
0
0
0
Бромантановый, откуда ты знаешь про уровень на ЕВРО?😅
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий