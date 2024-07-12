Олег Малышев: «Спартак» – самый популярный клуб России вне зависимости от результатов. Убежден в этом»

Олег Малышев назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей, а на вопрос, согласен ли он, что «Спартак» народная команда, ответил: «Пусть доказывают, что народная команда».

– Не хочу комментировать чьи-то слова.

Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов «Спартак» все равно самый популярный клуб страны.

– Как вы это определили?

– Я в этом убежден, так как сам много лет болею за « », – сказал генеральный директор красно-белых .

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