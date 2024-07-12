Олег Малышев: «Спартак» – самый популярный клуб России вне зависимости от результатов. Убежден в этом»
Олег Малышев назвал «Спартак» самым популярным клубом России.
– Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей, а на вопрос, согласен ли он, что «Спартак» народная команда, ответил: «Пусть доказывают, что народная команда».
– Не хочу комментировать чьи-то слова.
Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов «Спартак» все равно самый популярный клуб страны.
– Как вы это определили?
– Я в этом убежден, так как сам много лет болею за «Спартак», – сказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Пущай хоть этим утешаются, остальное в далëком прошлом.
На месте гендира я бы обеспокоился привлечением новых болельщиков, ща счёт игры и развития клуба, а не вспоминал, какими клевыми вы были много лет назад.
И да, давайте уже в конкуренцию, бюджет есть, база болельщиков есть, раздражитель есть. Давайте уже в борьбу. Только не на словах.
Хотя спартаковцах проще. Достаточно посмотреть на динамовских без титулов.О торпедовских я промолчу...
Только олды могут по инерции болеть "на зло врагам". Но они постепенно стареют-вымирают. А если бестрофейные серии затягиваются на десятилетия, то фан.база стагнирует в силу естественного сокращения по биологическим причинам, при отсутствии притока новых болельщиков.
Болельщиками не рождаются, а становятся. Без результатов, нет пополнения фан.базы за счёт молодежи и нейтралов - им нужны стимулы чтобы включиться в активное боление за конкретный клуб.
Оно займет достойное место среди таких аргументов как "все знают" и "это же очевидно".
Было/стало за 40 лет бестрофейности - в разрезах средний возраст и общий объем болельщиков по стране.
Там средний возраст болельщика уже 50 перевалил . И то это с учетом преемственности семейных традиций боления и ведомственной солидарности.
Посмотрите кто у них активничает на форумах и лентах - деды седые!
– Я в этом убежден.
Логика 80 уровня
- Как вы определили, что Спартак самый популярный?
- Я в этом убеждён, так как сам болею за Спартак...
Аргументация, однако. Вера не нуждается в доказательствах?..
Пока я вижу, что этот сынок бандита уничтожил Спартак, просто намеренно послав Промеса в эмираты, а затем разорвав контракт с лучшим футболистом
Многоходовочка Газпрома и сынка тамбовского бандита