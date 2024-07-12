Олег Малышев: «Спартак» – самый популярный клуб России вне зависимости от результатов. Убежден в этом»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Олег Малышев Футбол

Олег Малышев назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

– Александр Медведев назвал Санкт-Петербург футбольной столицей, а на вопрос, согласен ли он, что «Спартак» народная команда, ответил: «Пусть доказывают, что народная команда».

– Не хочу комментировать чьи-то слова.

Я убежден: вне зависимости даже от текущих результатов «Спартак» все равно самый популярный клуб страны.

– Как вы это определили?

– Я в этом убежден, так как сам много лет болею за «Спартак», – сказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

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58 комментариев
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Своей бестолковой политикой и управлением вы сокращаете количество болельщиков.
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Болею за Амкар, поэтому Амкар - самая популярная команда России. Убежден в этом 👍
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Это уже становится неприличным: комплекс популярности.
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Проблема в том, что уже выросло целое поколение, которое может быть и хотело бы проникнуться величием Спартака, но им не на чем смотреть VHS.
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Если бы был самым популярным, то об этом не надо было бы напоминать каждый день.
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Восточная мудрость - "Сколько ни говори ХАЛВА - во рту сладко не будет".
Пущай хоть этим утешаются, остальное в далëком прошлом.
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По старой памяти да, вы популярны. Но последние лет 10-15 прирост болельщиков, если только отец и дед болеют. Достижений мало, скандалов и цирка каждый год генерится выше крыши.
На месте гендира я бы обеспокоился привлечением новых болельщиков, ща счёт игры и развития клуба, а не вспоминал, какими клевыми вы были много лет назад.

И да, давайте уже в конкуренцию, бюджет есть, база болельщиков есть, раздражитель есть. Давайте уже в борьбу. Только не на словах.

Хотя спартаковцах проще. Достаточно посмотреть на динамовских без титулов.О торпедовских я промолчу...
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В сезоне 25-26 ни его, ни Аморала не будет в Спартаке. В российском футболе в цене будут связки, обеспечивающие приход в клубы лучших ( или на подходе к лучшим) российских футболистов. См. трансферную компанию Зенита в этом ТО.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Восточная мудрость - "Сколько ни говори ХАЛВА - во рту сладко не будет". Пущай хоть этим утешаются, остальное в далëком прошлом.
ну, он прав: миллионы мух просто не могут ошибаться.
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у спартаковских какой-то "бзик" на этой теме... видимо это последнее за что они цепляются в принципе, результатов давно нет, в 21 веке этот клуб как шапито и остается "утешать" себя тем что Спартак больше всех на слуху в стране...
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Да будьте вы трижды популярными и народными,и постоянно твердите об этом! Ну а результатов другие добиваться будут...
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Популярность приходит и уходит. Чисто на декларациях "популярности" далеко не уедешь. Её надо укреплять результатами.

Только олды могут по инерции болеть "на зло врагам". Но они постепенно стареют-вымирают. А если бестрофейные серии затягиваются на десятилетия, то фан.база стагнирует в силу естественного сокращения по биологическим причинам, при отсутствии притока новых болельщиков.

Болельщиками не рождаются, а становятся. Без результатов, нет пополнения фан.базы за счёт молодежи и нейтралов - им нужны стимулы чтобы включиться в активное боление за конкретный клуб.
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Большая часть болеет по инерции, вспоминая 90ые. Ибо как влюбить в себя в данный момент может этот клуб, абсолютно непонятно.
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кстати я тут подумал, а ведь популярный, не значит "любимый". можно быть самым популярным как объект насмешек и глумежа))
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Ответ Злодей Спб
Популярность приходит и уходит. Чисто на декларациях "популярности" далеко не уедешь. Её надо укреплять результатами. Только олды могут по инерции болеть "на зло врагам". Но они постепенно стареют-вымирают. А если бестрофейные серии затягиваются на десятилетия, то фан.база стагнирует в силу естественного сокращения по биологическим причинам, при отсутствии притока новых болельщиков. Болельщиками не рождаются, а становятся. Без результатов, нет пополнения фан.базы за счёт молодежи и нейтралов - им нужны стимулы чтобы включиться в активное боление за конкретный клуб.
Если Арсенал много лет без побед, а ранее Ливерпуль, они утратили популярность?
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Как можно болеть за клуб, в котором было столько преступников? Начиная от предателей Родины, которые во время войны давали бронь от армии своим дружкам (а потом клуб поставил им памятники на стадионе) и заканчивая гангстером и рэпером, который режет своих родственников. Неужели в России столько людей, который чужды каких-либо моральных принципов и готовы болеть за такое?
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А эта популярность с вами в одной комнате?
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Обожаю такие заявления. "Я убеждён".
Оно займет достойное место среди таких аргументов как "все знают" и "это же очевидно".
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Ответ vmakarov
Если Арсенал много лет без побед, а ранее Ливерпуль, они утратили популярность?
Лучше возьмите пример более приближенный к нашей реальности - Московское Динамо.

Было/стало за 40 лет бестрофейности - в разрезах средний возраст и общий объем болельщиков по стране.

Там средний возраст болельщика уже 50 перевалил . И то это с учетом преемственности семейных традиций боления и ведомственной солидарности.

Посмотрите кто у них активничает на форумах и лентах - деды седые!
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Ясно, пойду тарелку борща наверну
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– Как вы это определили?
– Я в этом убежден.

Логика 80 уровня
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Ответ alexey102rus
Сколько можно записывать победу в Суперкубке в отдельный серьёзный турнир? Никто на него внимание не обращает, практически выставочный матч
Из нескольких тысяч европейских клубов право сыграть за Суперкубок за всю историю получали всего несколько десятков.Даже для топ-клубов это важный трофей, на матч за который они всегда выставляют основу, что уж говорить про клубы не из топ-5 лиг, тем более из восточной Европы
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Ответ La Crosse Bobcats
кстати я тут подумал, а ведь популярный, не значит "любимый". можно быть самым популярным как объект насмешек и глумежа))
не соглашусь, слово "популярный" имеет скорее положительную коннотацию. Популярный артист, популярное шоу и т.д. А вот "известный" например может употребляться и в смысле "печально известный")
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Ответ gukmamop
Болею за Амкар, поэтому Амкар - самая популярная команда России. Убежден в этом 👍
Самое смешное, что он возможно и прав, но аргумент убил!
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Очень показательно для секты:
- Как вы определили, что Спартак самый популярный?
- Я в этом убеждён, так как сам болею за Спартак...
Аргументация, однако. Вера не нуждается в доказательствах?..
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Поэтому его и нет в правлении Рпл, он неадекватен
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но хотелось бы ещё и результатов
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######## пусть расскажет, кто его отец, и как он сам оказался в Спартаке

Пока я вижу, что этот сынок бандита уничтожил Спартак, просто намеренно послав Промеса в эмираты, а затем разорвав контракт с лучшим футболистом

Многоходовочка Газпрома и сынка тамбовского бандита
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Ответ Диман5454
Только что это "самый популярный" даёт? Повод погордиться пустотой, хоть где-то возвысившись на Зенитом?
Я думаю, что тут чуть сложнее. Не просто возвысившись над зенитом, а типа "мы хорошие, мы лучше Зенита" потому что миллионы наших болельщиков (мух) не могут ошибаться.
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Вообще странно отрицать, что когда Спартак занимал первые места - армия болельщиков постоянно пополнялась, но потом то что? Да, те, кто болел тогда начали прививать любовь своим детям, но тяжело это сделать, когда столько лет в клубе бардак. Да, были хорошие периоды, но это не как в те времена, когда Спартак был "на коне". Поэтому такими темпами ситуация будет всё хуже и хуже.
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