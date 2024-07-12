«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах
Даниэль Риоло призвал Дидье Дешама уйти с поста главного тренера сборной Франции.
Французская команда вылетела с Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2).
«Прошло двенадцать лет, мы достаточно насмотрелись на него, на то, как он вел себя на этом Евро, и то, как он выступал на пресс-конференциях даже перед иностранными журналистами. Нельзя заканчивать Евро словами о том, что мы должны переключить канал, если нам не нравится [игра Франции].
Пусть он отправится в отпуск с Аллегри из «Юве», они будут сидеть под зонтиком, а от разговора друг с другом им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться вместе. Это невозможно, они гробовщики. Они гробовщики.
От него разит нефутболом! Мы должны двигаться дальше! Довольно, Дешам! Мы так больше не можем. Двенадцать лет – это огромный срок! Двенадцать лет – это слишком много! Ты больше не нужен французам, французы больше не хотят тебя видеть! Фанаты сыты по горло», – сказал журналист Риоло.
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Вот назначат мэтров тренерского цеха, которых якобы "ущемляли" - по типу Анри, Вийера, Зеедорфа или вообще Тюрама - и тогда будут радоваться по самое не хочу)