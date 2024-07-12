«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах

Даниэль Риоло призвал Дидье Дешама уйти с поста главного тренера сборной Франции.

Французская команда вылетела с , уступив Испании в полуфинале (1:2).

«Прошло двенадцать лет, мы достаточно насмотрелись на него, на то, как он вел себя на этом Евро, и то, как он выступал на пресс-конференциях даже перед иностранными журналистами. Нельзя заканчивать Евро словами о том, что мы должны переключить канал, если нам не нравится [игра ].

Пусть он отправится в отпуск с из «Юве», они будут сидеть под зонтиком, а от разговора друг с другом им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться вместе. Это невозможно, они гробовщики. Они гробовщики.

От него разит нефутболом! Мы должны двигаться дальше! Довольно, ! Мы так больше не можем. Двенадцать лет – это огромный срок! Двенадцать лет – это слишком много! Ты больше не нужен французам, французы больше не хотят тебя видеть! Фанаты сыты по горло», – сказал журналист .

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