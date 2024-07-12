«Дешам и Аллегри – гробовщики. Пускай они отправятся в отпуск вместе – им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться. От Дидье разит нефутболом!» Журналист Риоло о тренерах

Теги Ювентус Дидье Дешам Сборная Франции по футболу серия А Италия Евро-2024 Массимилиано Аллегри Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло призвал Дидье Дешама уйти с поста главного тренера сборной Франции.

Французская команда вылетела с Евро-2024, уступив Испании в полуфинале (1:2).

«Прошло двенадцать лет, мы достаточно насмотрелись на него, на то, как он вел себя на этом Евро, и то, как он выступал на пресс-конференциях даже перед иностранными журналистами. Нельзя заканчивать Евро словами о том, что мы должны переключить канал, если нам не нравится [игра Франции].

Пусть он отправится в отпуск с Аллегри из «Юве», они будут сидеть под зонтиком, а от разговора друг с другом им станет так скучно, что они утонут, если пойдут купаться вместе. Это невозможно, они гробовщики. Они гробовщики. 

От него разит нефутболом! Мы должны двигаться дальше! Довольно, Дешам! Мы так больше не можем. Двенадцать лет – это огромный срок! Двенадцать лет – это слишком много! Ты больше не нужен французам, французы больше не хотят тебя видеть! Фанаты сыты по горло», – сказал журналист Риоло.

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14 комментариев
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Без белого командира сомалийские пираты вообще ко дну пойдут, а так хотя бы до финалов доплывали
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Возможно, Дидье задолбали разговоры про ущемление чистокровных африканских французов вместо диалогов о самом футболе. Всёравно человек молодец, если и на отдых решит уйти - вполне заслуженно.
Вот назначат мэтров тренерского цеха, которых якобы "ущемляли" - по типу Анри, Вийера, Зеедорфа или вообще Тюрама - и тогда будут радоваться по самое не хочу)
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"От (имя тренера/игрока/юзера спортса) нефутболом разит" - блин, а отличная цитата, надо запомнить.
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Ответ xDe xDe
"От (имя тренера/игрока/юзера спортса) нефутболом разит" - блин, а отличная цитата, надо запомнить.
Похоже на готовую цитату от Мостового
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Возможно, Дидье задолбали разговоры про ущемление чистокровных африканских французов вместо диалогов о самом футболе. Всёравно человек молодец, если и на отдых решит уйти - вполне заслуженно. Вот назначат мэтров тренерского цеха, которых якобы "ущемляли" - по типу Анри, Вийера, Зеедорфа или вообще Тюрама - и тогда будут радоваться по самое не хочу)
Не особо Дидье и ущемлял чистокровных африканских французов, глядя на сборную Франции. Эта команда была бы сплошь чёрной, но удалить Гризмана, Рабьо и Эрнандеса не рискнул даже Дешам.
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Наболело у чувака, и его можно понять. Всё расписал по делу. Как сейчас модно говорить - выдал базу)
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Аллегри думаю помог бы нынешней сборной Италии
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Возможно, Дидье задолбали разговоры про ущемление чистокровных африканских французов вместо диалогов о самом футболе. Всёравно человек молодец, если и на отдых решит уйти - вполне заслуженно. Вот назначат мэтров тренерского цеха, которых якобы "ущемляли" - по типу Анри, Вийера, Зеедорфа или вообще Тюрама - и тогда будут радоваться по самое не хочу)
Какая чушь господи...
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Ответ Заяцволк
Без белого командира сомалийские пираты вообще ко дну пойдут, а так хотя бы до финалов доплывали
База. Вспоминается белый шаман Метсю, который только один и мог образумить неразумных сенегальцев
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Ответ Андоррский почтальон
Я не понимаю, какие проблемы могут быть у Франции с тренерами, если у них есть Зидан.
Еще Венгер есть. Оба лучше Дешама.
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