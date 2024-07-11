«ПСЖ» хочет за 200 млн евро купить Хвичу и Осимхена. «Наполи» отказывается продавать Кварацхелию
«Наполи» мог бы получить 200 млн евро от «ПСЖ».
Как сообщает Corriere dello Sport, именно такую сумму парижане готовы заплатить за форварда Виктора Осимхена и вингера Хвичу Кварацхелию.
Если нигерийца итальянский клуб готов отпустить, то грузина – нет, он не продается. «ПСЖ» же хочет приобрести обоих игроков вместе.
Отмечается, что еще год назад «ПСЖ» хотел купить Осимхена за 150 млн евро, а за Кварацхелию предлагалось 110 млн в этом июне. Самому Хвиче готовы платить 11 млн в год.
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Не думаю, что это запрос тренера, шейхи просто хотят пошуметь деньгами для инфоповода.
То на Реал попадают, то на Барсу (ещё при Месси).
А переходить из клуба в клуб, только для того чтобы играть в ЛЧ тоже неверно.