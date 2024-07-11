«ПСЖ» хочет за 200 млн евро купить Хвичу и Осимхена. «Наполи» отказывается продавать Кварацхелию

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия деньги Футбол

«Наполи» мог бы получить 200 млн евро от «ПСЖ».

Как сообщает Corriere dello Sport, именно такую сумму парижане готовы заплатить за форварда Виктора Осимхена и вингера Хвичу Кварацхелию.

Если нигерийца итальянский клуб готов отпустить, то грузина – нет, он не продается. «ПСЖ» же хочет приобрести обоих игроков вместе.

Отмечается, что еще год назад «ПСЖ» хотел купить Осимхена за 150 млн евро, а за Кварацхелию предлагалось 110 млн в этом июне. Самому Хвиче готовы платить 11 млн в год.

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39 комментариев
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Если это действительно так, то Де Лаурентис не дурачок, а полный и....т.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Если это не утка, то неаполитанцы растают как мороженое и отдадут их обоих арабам под фанфары. Для них это огромные деньги.
Де Лаурентис оооочень своеобразный персонаж😃 может отказаться от любых предложений
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не, посмотрел бы на это, ну а чё?
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Увидеть Париж и перестать играть
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Ответ Overkiller
Если это действительно так, то Де Лаурентис не дурачок, а полный и....т.
Абсолютно верно. За 200 мультов он себе купит 4-6 крепких игроков и будет вести борьбу за з ЛЧ.
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Дайте парню ити вперёд…Жалко Хвичу, он должен играть в ЛЧ
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Ответ Overkiller
Если это действительно так, то Де Лаурентис не дурачок, а полный и....т.
У него есть деньги и нет желания делать из клуба супермаркет. Может себе позволить посмотреть на любимых игроков сезон-другой.
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Лаурентис жлоб. Ну почему не отпустить парня если он сам рвëтся в другой клуб? Наполи с уходом Спаллетти просто развалился, игры нет и похоже не будет. Конте ничего не сделает с таким набором игроков и сумасбродным хозяином, через год полетит как и остальные тренеры-однодневки.
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Нафига? У них есть Барколя, который моложе, перспективнее и явно круче Хвичи уже прямо сейчас. Осимхен? - еще куда ни шло
Не думаю, что это запрос тренера, шейхи просто хотят пошуметь деньгами для инфоповода.
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Ответ милфхантер
не, посмотрел бы на это, ну а чё?
В комментариях люди с НДФЛ в 13-ть% рассуждают про 200 000 000 долларов и учат Де Лаурентиса вести дела.
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Ответ Михо
Де Лаурентис оооочень своеобразный персонаж😃 может отказаться от любых предложений
Дн Лаурентис гений пихнул баварье корейца за 60 лимонов))который от силы стоит 20
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Не знаю что там с Хвичей и Осимхеном, но Конте их точно угробит в Наполи. Грузин у Антонио станет крайним защитником, а африканец классным опорником.)) А к зиме Хвича получит серьёзную травму от нагрузок. Либо кресты, либо мениск.
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Ответ Marcus-light
А какие перспективы в Наполи?
Наполи при Конте может стать грозной силой как в Италии так и в Европе. Да, сегодня с ПСЖ их трудно сравнить, но и Наполи не середняк, как здесь обычно пытаются их преподнести.
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Ответ ральф шумахер
У него есть деньги и нет желания делать из клуба супермаркет. Может себе позволить посмотреть на любимых игроков сезон-другой.
В серии А без еврокубков...
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Наполи при Конте может стать грозной силой как в Италии так и в Европе. Да, сегодня с ПСЖ их трудно сравнить, но и Наполи не середняк, как здесь обычно пытаются их преподнести.
В Италии - может быть, но Хвича уже брал чемпионат. А в Европе с Конте даже у топ-клубов потолок - 1/8 ЛЧ, у Наполи, максимум, группа
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Ответ Marcus-light
В Италии - может быть, но Хвича уже брал чемпионат. А в Европе с Конте даже у топ-клубов потолок - 1/8 ЛЧ, у Наполи, максимум, группа
Наполи и без Конте часто выходит в плей-офф ЛЧ. Им просто часто не везёт с жеребьёвкой.
То на Реал попадают, то на Барсу (ещё при Месси).
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Наполи при Конте может стать грозной силой как в Италии так и в Европе. Да, сегодня с ПСЖ их трудно сравнить, но и Наполи не середняк, как здесь обычно пытаются их преподнести.
наполи это максимум европейский середняк
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Ответ Михо
Продайте уже хоть кого нибудь ПСЖ за 200 млн, деньги жмут карман
Бавар проекту уже не жмут после того как их развели середняки апл скинув середняков на общую сумму 150млн
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Ответ Азрет-Али Айбазов
С большой долей вероятности Наполи окажется там на следующий сезон. А переходить из клуба в клуб, только для того чтобы играть в ЛЧ тоже неверно.
А какие перспективы в Наполи?
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Ответ MAKS$$
Дайте парню ити вперёд…Жалко Хвичу, он должен играть в ЛЧ
С большой долей вероятности Наполи окажется там на следующий сезон.
А переходить из клуба в клуб, только для того чтобы играть в ЛЧ тоже неверно.
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У ПСЖ правильный ход мыслей в кои-то веки. Брать имеет смысл сразу двоих, а не надеяться на бесполезных коло-муаней и прочих рамушей. В обратном направлении как раз одного из этих мэтров бесполезности пристроить, скорее всего рамуша, Муани все же француз. И вот тогда с имеющимися уже дембеле и барколя может получится неплохая атака
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Мне кажется, что это оперной вброс🙃
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хммм зря Де Лау
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Наполи всеми способами оберегает ПСЖ от неразумных вложений
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Думаю, если бы в эту сделку добавили меня, никто бы не заметил)))
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Как в Пятерочке, два по цене одного
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ПСЖ хочет хвичу,а Наполи не продает кварацхелию
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Могут предложить 250, вдруг согласятся)))
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Если это не утка, то неаполитанцы растают как мороженое и отдадут их обоих арабам под фанфары. Для них это огромные деньги.
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