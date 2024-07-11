«ПСЖ» хочет за 200 млн евро купить Хвичу и Осимхена. «Наполи» отказывается продавать Кварацхелию

«Наполи» мог бы получить 200 млн евро от «ПСЖ».

Как сообщает Corriere dello Sport, именно такую сумму парижане готовы заплатить за форварда и вингера Хвичу Кварацхелию.

Если нигерийца итальянский клуб готов отпустить, то грузина – нет, он не продается. « » же хочет приобрести обоих игроков вместе.

Отмечается, что еще год назад «ПСЖ» хотел купить Осимхена за 150 млн евро, а за Кварацхелию предлагалось 110 млн в этом июне. Самому Хвиче готовы платить 11 млн в год.

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