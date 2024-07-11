«ПСЖ» не предлагал 250 млн евро «Барсе» за Ямаля. В клубе удивлены этими слухами (RMC Sport)

«ПСЖ» отрицает предложение по трансферу Ламина Ямаля.

Французский клуб опроверг информацию о том, что предлагал «Барселоне» 250 миллионов евро за переход 16-летнего футболиста.

Отмечается, что в « » удивлены таким слухам в отношении возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отклонил предложение парижан, поскольку считает «краеугольным камнем проекта».

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