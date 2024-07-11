«ПСЖ» не предлагал 250 млн евро «Барсе» за Ямаля. В клубе удивлены этими слухами (RMC Sport)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы деньги Ламин Ямаль Футбол

«ПСЖ» отрицает предложение по трансферу Ламина Ямаля.

Французский клуб опроверг информацию о том, что предлагал «Барселоне» 250 миллионов евро за переход 16-летнего футболиста.

Отмечается, что в «ПСЖ» удивлены таким слухам в отношении возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб отклонил предложение парижан, поскольку считает Ламина Ямаля «краеугольным камнем проекта».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Большая вероятность, что этот слух распускает сама Барса, чтобы набить цену на талантливого парня. Все-таки это бизнес!
+42
-10
+32
Ответ SK1LL
это и понятно кто в здравом уме предложит 250 млн баксов
Здравый ум и ПСЖ это антонимы😃 покупка Неймара и сага с Мбаппе это наглядно показали
+26
-5
+21
Ответ igorzid
Большая вероятность, что этот слух распускает сама Барса, чтобы набить цену на талантливого парня. Все-таки это бизнес!
Скорее не набить цену, а в угоду имиджу.
+15
-1
+14
Ответ Михо
Здравый ум и ПСЖ это антонимы😃 покупка Неймара и сага с Мбаппе это наглядно показали
Неймара покупали как невероятную звезду а тут 16 летний паренёк
+17
-5
+12
Барселона в своем репертуаре. Если Лапорта открыл рот, значит, он врет
+10
0
+10
Да он столько и не стоит, конечно же. Но сотку возможно да. Талант у него безумный, но это нужно во-первых показать на протяжении пары тройки сезонов, а во-вторых окрепнуть ментально и физически. В общем в домашних условиях (в Барсе) его будет легче проявить себя, как например Месси. Так что лучше его аккуратно нагружать и беречь пока не окрепнет
+10
-1
+9
Ответ Евгений Сидоров
Скорее не набить цену, а в угоду имиджу.
Та же схема была с Фати
+10
-1
+9
ПСЖ опровергает что они предлагали 250 млн.Они предлагали больше
+7
-2
+5
это и понятно кто в здравом уме предложит 250 млн баксов
+10
-6
+4
Ламин Ямаль стал первым (и самым молодым в истории), за кого ПСЖ удивительно не предлагало 250 млн$
+3
-1
+2
Их возмутило что так мало 😃 они предлагали 300
+2
-1
+1
что ж ты фраер сдал назад
0
0
0
Конечно слухи, он предлагал 255
0
0
0
Ахахах ну еще бы. Они если бы 100 предложили, то его бы в коробку запихнули и на рейс Барселона-Париж
0
0
0
Их возмутило что так мало 😃 они предлагали 300
+1
-1
0
Я не Негоро, я Себастьян Перейро....
0
0
0
Ответ igorzid
Большая вероятность, что этот слух распускает сама Барса, чтобы набить цену на талантливого парня. Все-таки это бизнес!
Сто пудов Лапорта
0
0
0
Ответ Ja BRITER
Фати, Ямаль Кому ещё Каталония припишет такой ценник? Как фанату Барсы противно даже читать эти бредни. Руководство готово любую ересь говорить, и ему все сходит с рук
Адекватный фан Барсы получает минусы от своих...
0
0
0
Ответ Алексей Скамейчук
Барселона в своем репертуаре. Если Лапорта открыл рот, значит, он врет
Лапорта врет, а заявления ПСЖ, конечно же, сама истина в последней инстанции. Напомню, что меньше чем за месяц до того, как они забрали Неймара из Барсы за 222 млн , они же заявляли, что разговоры о том, что клуб ( ПСЖ) предлагал выкупить Нея за его класулу в размере 222 млн -- это полная чушь
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий