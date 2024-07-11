«ПСЖ» не предлагал 250 млн евро «Барсе» за Ямаля. В клубе удивлены этими слухами (RMC Sport)
«ПСЖ» отрицает предложение по трансферу Ламина Ямаля.
Французский клуб опроверг информацию о том, что предлагал «Барселоне» 250 миллионов евро за переход 16-летнего футболиста.
Отмечается, что в «ПСЖ» удивлены таким слухам в отношении возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб отклонил предложение парижан, поскольку считает Ламина Ямаля «краеугольным камнем проекта».
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