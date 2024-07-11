На презентацию Мбаппе хотят попасть свыше 100 000 человек. «Реал» проведет ее 16 июля на «Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Фиксируется высокий спрос на билеты на презентацию нападающего Килиана Мбаппе.

«Реал» представит новичка 16 июля. Мероприятие пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

Билеты предоставляются бесплатно как сосьос, так и широкой публике (в том случае, если будут свободные места). Первая категория получит доступ к ним раньше остальных.

Madrid Xtra передает, что на данный момент в очереди находится уже более 100 000 человек. Во время соревнований «Сантьяго Бернабеу» вмещает 85 000.

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24 комментария
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Со времён Роналду такого не было
Хотелось бы и результат у как Роналду. Лишь бы без второго Азара или Кака.
+33
-2
+31
Со времён Роналду такого не было
+24
-4
+20
Надеюсь Мбаппе будет феерить в Реале
+12
-3
+9
Ответ yarmuck
После провального ЧЕ 100 К?(
Как это вообще связано?
+8
-2
+6
Не думал, что на Бернабеу так массово будут отмечать мой день рождения)) Приятно, что сказать)
+5
0
+5
Ответ Lynx.DP
Хотелось бы и результат у как Роналду. Лишь бы без второго Азара или Кака.
Что такого сделал Кака, чтобы его упоминали в контексте провала рядом с Азаром? Первый страдал из-за травм и всегда выкладывался на поле, а второй приехал разжиревшим бургером. Кака был полезен и ни в коем случае не заслуживает того, чтобы его упоминали рядом с Азаром
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Но дверь же закрыта 🥲
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Главное, что закончились двухгодичные мусорные новости о том, переходит он в Реал или обиделся и отказал.
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А бесплатная шаурма будет?
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мбапе долго не тянет.барахло.что он показал на евро?ему 26 лет. в его возрасте месси никто не смог остановить.он только бегает.
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Ответ Aleks Dir
Умеют организовать презентацию! На футболках уже наверное заработали, и подписной бонус отбили.
А на шарфиках заработали на ещё одного Мбаппе.
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Ответ ArnoNeputevy
Подписание Мбаппе - явная ошибка Переса. Он давно изменил т.н. "трансферную политику". Но по натуре склонен к "сорочьему поведению" - хватать то, что сильнее блестит. Это рецидив. Во-первых, Мбаппе игрок той же позиции, что и Вини. Но Вини - уже лидер клуба. Получается, Мбаппе своя любимая позиция не светит. Но Мбаппеша глубоко эгоистичный нарцисс. За все годы карьеры НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ, чтобы любой его каприз, любое его малейшее желание не были удовлетворены. И он к этому привык. Однако в "Реале" никто так вести себя не станет: там и без него полно звёзд - и там другие традиции. А это неизбежно приведёт к тому, что примадонна начнёт надувать губки, кукситься, обижаться - и плохо играть. Мбаппе не из тех, кто работает на команду. Он привык, чтобы все работали НА НЕГО. И иначе уже не умеет. Это большая ошибка. За неё можно расплатиться неудачным сезоном.
Вы хотите сказать что умнее Переса? вы президент какой футбольной баскетбольной команды? Ваше состояние сотни миллионов долларов?
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Ответ tony_price
Надеюсь Мбаппе будет феерить в Реале
В смысле обид и скандалов - несомненно.
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