На презентацию Мбаппе хотят попасть свыше 100 000 человек. «Реал» проведет ее 16 июля на «Бернабеу»

Фиксируется высокий спрос на билеты на презентацию нападающего Килиана Мбаппе.

«Реал» представит новичка 16 июля. Мероприятие пройдет на «Сантьяго Бернабеу».

Билеты предоставляются бесплатно как сосьос, так и широкой публике (в том случае, если будут свободные места). Первая категория получит доступ к ним раньше остальных.

Madrid Xtra передает, что на данный момент в очереди находится уже более 100 000 человек. Во время соревнований «Сантьяго Бернабеу» вмещает 85 000.

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