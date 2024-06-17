Генич и Шнякин прокомментируют матч Испания – Италия на Евро-2024

Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют матч сборных Италии и Испании.

«Матч ТВ» сообщил имена комментаторов, назначенных на матчи Евро-2024, которые пройдут на этой неделе.

17 июня

Бельгия – Словакия – Дмитрий Шнякин

Австрия – Франция – Артем Шмельков

18 июня

Турция – Грузия – Эльвин Керимов

Португалия – Чехия – Олег Пирожков

19 июня

Германия – Венгрия – Игорь Кытманов

Шотландия – Швейцария – Роман Нагучев

20 июня

Дания – Англия – Михаил Моссаковский

Испания – Италия – Константин Генич, Дмитрий Шнякин

21 июня

Польша – Австрия – Станислав Минин

Нидерланды – Франция – Роман Трушечкин

22 июня

Турция – Португалия – Эльвин Керимов

23 июня

Швейцария – Германия – Роман Нагучев.