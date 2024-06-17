Генич и Шнякин прокомментируют матч Испания – Италия на Евро-2024
Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют матч сборных Италии и Испании.
«Матч ТВ» сообщил имена комментаторов, назначенных на матчи Евро-2024, которые пройдут на этой неделе.
17 июня
Бельгия – Словакия – Дмитрий Шнякин
Австрия – Франция – Артем Шмельков
18 июня
Турция – Грузия – Эльвин Керимов
Португалия – Чехия – Олег Пирожков
19 июня
Германия – Венгрия – Игорь Кытманов
Шотландия – Швейцария – Роман Нагучев
20 июня
Дания – Англия – Михаил Моссаковский
Испания – Италия – Константин Генич, Дмитрий Шнякин
21 июня
Польша – Австрия – Станислав Минин
Нидерланды – Франция – Роман Трушечкин
22 июня
Турция – Португалия – Эльвин Керимов
23 июня
Швейцария – Германия – Роман Нагучев.