Генич и Шнякин прокомментируют матч Испания – Италия на Евро-2024

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Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют матч сборных Италии и Испании.

«Матч ТВ» сообщил имена комментаторов, назначенных на матчи Евро-2024, которые пройдут на этой неделе.

17 июня

Бельгия – Словакия – Дмитрий Шнякин

Австрия – Франция – Артем Шмельков

18 июня

Турция – Грузия – Эльвин Керимов

Португалия – Чехия – Олег Пирожков

19 июня

Германия – Венгрия – Игорь Кытманов

Шотландия – Швейцария – Роман Нагучев

20 июня

Дания – Англия – Михаил Моссаковский

Испания – Италия – Константин Генич, Дмитрий Шнякин

21 июня

Польша – Австрия – Станислав Минин

Нидерланды – Франция – Роман Трушечкин

22 июня

Турция – Португалия – Эльвин Керимов

23 июня

Швейцария – Германия – Роман Нагучев.

41 комментарий
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Спасибо, посмотрю на другом канале.
+40
-1
+39
Буээээ.....
+18
-1
+17
Я считаю, это неплохой матч, чтобы насладиться интершумом.
+15
0
+15
фуууууу
+14
-1
+13
Для себя неожиданно понял, что лучше смотреть матчи с комментарием на иностранном языке - я ничего не пойму и меня не будет ничего раздражать.
+11
0
+11
Ответ Richman95
Смотрим матч на ОККО
Окко транслирует с Матч ТВ..
+9
0
+9
а похуже никого не было? а, ну да- хуже-то некуда
+9
0
+9
Спосибо, что предупредили, смотрим без звука
+7
0
+7
Ответ falkao2013
Спасибо, посмотрю на другом канале.
Спасибо, подрублю интершум!
+7
0
+7
Ответ ыеем
Окко
Смотрю на окко, не включается интершум с трансляции матч тв, брат. Если эксклюзивно показывает окко, то без проблем. Значит и интершум не включить на матче Италия Испания
+3
0
+3
Было бы достаточно одного Минина
+4
-1
+3
Играют Испания с Италией, а обсуждать будут спартак
+3
-1
+2
Ответ ......... корты Бублика
а похуже никого не было? а, ну да- хуже-то некуда
Ну ладно уж, есть Неценко, Кытманов. Наконец, сам маэстро Черданцев)
+3
-1
+2
Ну спасибо...
+2
0
+2
Не забываем, что у Шнякина мохнатая мамина рука, которая его и протащила на ТВ - иначе, такой бездарь никогда бы не комментировал🤔
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
Он всегда был косноязычным и необразованным челом, его спасало то, что он был каким-никаким футболистом
Да, так, раньше он был все же более подготовленным и работал над своими недостатками, а сейчас, похоже, расслабился
+1
0
+1
Интершум бы справился лучше)
+1
0
+1
Будет что-то на уровне Харламова и Батрутдинова
+1
0
+1
Почему Минин на Польша - Австрия, а этих два ... на Испания - Италия, ну как так
+2
-1
+1
Шнягич
+1
0
+1
Генич как-то уж очень заметно деградирует последние год-два
+1
0
+1
Народные артисты республики Каламбурятия нанесут двойной удар по ушам зрителей👹
+2
-1
+1
В чем мы провинились? Еще двоекратно
+1
0
+1
Ниочём
0
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0
Ответ last_guard
Как же прекрасно было Италия - Албания посмотреть с комментарием Минина. Теперь придется этих двух имбецилов терпеть.
Ничего прекрасного не было. Ну а терпеть придется.
0
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Не подерутся? один дрочит на испанцев, второй благоволит макаронам)
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Ответ s_kapa
Генич как-то уж очень заметно деградирует последние год-два
Он всегда был косноязычным и необразованным челом, его спасало то, что он был каким-никаким футболистом
0
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Бум смотреть !!!
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Ответ Максим Кутузов
Как?
Окко
0
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Ответ Владислав Горшенин
Спасибо, подрублю интершум!
Как?
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