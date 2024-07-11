В Бразилии полицейский ранил резиновой пулей вратаря во время беспорядков после матча чемпионата штата Гояс. Ведется расследование

Теги высшая лига Бразилия травмы происшествия Оэсте чемпионат Гойяно Гремио Анаполис Футбол

В Бразилии полицейский ранил игрока резиновой пулей во время беспорядков на стадионе.

Инцидент произошел в среду во время матча чемпионата штата Гояс между «Гремио Анаполис» и «Оэсте».

После финального свистка возле боковой линии поля начались беспорядки, во время которых один из полицейских выстрелил резиновой пулей во вратаря «Гремио» Рамона Соузу. Футболисту оказали помощь в машине скорой помощи, дежурившей возле стадиона.

В полиции штата Гойяс заявили о начале расследования по факту происшествия. В «Гремио Анаполис» заявили о готовности принять меры для установления личности виновного.

«Ужасное, преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. Этот день запомнится жестоким, грязным и ужасным актом против одного из наших игроков, который никогда не забудется.

Клуб примет соответствующие меры, чтобы виновный был наказан и справедливость восторжествовала», – говорится в заявлении «Гремио Анаполис».

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7 комментариев
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Ответ mold-cel
Наверняка вратарь сказал что то обидное про руководство Бразилии. Может не поддержал вступление в БРИКС. Наградить надо полицейского, а вратаря посадить.
Думаете он стрелял со словами :" А это ты поймаешь?"
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Ответ Александр Охотко
Ну что заливают?Стоял ,бедный мальчик,плохой полицейский его обидел.Либо нарывался подраться с кем-нибудь,либо тупо попал под раздачу
Видео посмотри прежде чем ересь писать
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Кэжуал денек в Бразилии
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Ответ Дядя ТУРА
Видео посмотри прежде чем ересь писать
А можно видео? Даже не знаю, где его искать
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Ответ Александр Охотко
Ну что заливают?Стоял ,бедный мальчик,плохой полицейский его обидел.Либо нарывался подраться с кем-нибудь,либо тупо попал под раздачу
Именно так всё и было. Стоял вратарь на месте,вот прям стоял и не шевелился,а мент ему в ногу выстрелил.
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