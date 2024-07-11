В Бразилии полицейский ранил резиновой пулей вратаря во время беспорядков после матча чемпионата штата Гояс. Ведется расследование

В Бразилии полицейский ранил игрока резиновой пулей во время беспорядков на стадионе.

Инцидент произошел в среду во время матча чемпионата штата Гояс между «Гремио Анаполис» и « ».

После финального свистка возле боковой линии поля начались беспорядки, во время которых один из полицейских выстрелил резиновой пулей во вратаря «Гремио» Рамона Соузу. Футболисту оказали помощь в машине скорой помощи, дежурившей возле стадиона.

В полиции штата Гойяс заявили о начале расследования по факту происшествия. В «Гремио Анаполис» заявили о готовности принять меры для установления личности виновного.

«Ужасное, преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. Этот день запомнится жестоким, грязным и ужасным актом против одного из наших игроков, который никогда не забудется.

Клуб примет соответствующие меры, чтобы виновный был наказан и справедливость восторжествовала», – говорится в заявлении « ».

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