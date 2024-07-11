Ван Дейк о пенальти в ворота Нидерландов: «Судья сразу покинул поле – я даже руку ему не успел пожать. Это говорит само за себя»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк прокомментировал работу арбитра в матче против Англии.

Сборная Нидерландов уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.

В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.

«Не знаю, что сказать. Я не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.

Судья сразу же покинул поле, когда прозвучал финальный свисток. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.

Но, послушайте, что есть, то есть. Матч завершен. Мы проиграли. Это тяжело принять», – сказал защитник нидерландской команды Вирджил ван Дейк.

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70 комментариев
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Пенка левая
+102
-36
+66
Марк Рютте: «Судья продажная! Козёл ты!»
+44
-5
+39
По всем футбольным правилам это очевидный фол, это без каких-либо эмоций. Но когда речь идёт именно о фоле на пенальти включаются как раз всегда эмоции. Многие фолы, которые обычно свистят не в штрафной, в штрафной свистят редко - это факт, объяснить это легко: важность гола в футболе слишком высока, а пенальти - это по статистике на 80% гол. В данном случае решение судей было правильным, но принять его многие не могут, потому что раньше за такое пенальти давали крайне редко, потому что без повтора понять, что это фол, судьям объективно тяжело. Ван Дейк, конечно, расстроен, но здесь очевидно, что вина Думфриса, его действия в этом эпизоде были необъяснимо глупыми.
+64
-28
+36
Ответ Stereophonics89
Судья просто был на 100% уверен, что голландцы начнут рассказывать ему, что проиграли не потому, что были недостаточно хороши, а из-за пеналя Да и зачем Ван Дейку судья? Пусть к Думфрису подойдёт Тот ему всё подробно расскажет
Надеюсь в ворота Англии в финале поставят пару пенальти чтобы не расслаблялись. Если достаточно хороши, то отыграются, какие проблемы
+29
-9
+20
Ответ Михаил Лихачёв
Пенка левая
За такое свистят и дают жёлтую в 9 из 10 случаев, а тут почему-то не должны были. Фол есть фол, какая разница в штрафной он или нет. Что за новые трактовки правил?
+24
-5
+19
С пенкой фартануло. Без неё бы врядли отыгрались
+29
-14
+15
Ответ Make Mrmaikl Unblock Again
Примеры будут?
Да, дружище, ща подниму архив всех отсмотренных матчей и отыщу в них моменты с идентичными фолами, чтобы доказать какому-то комментатору со спортса свою правоту. Звучит как отличная идея. Просто погугли, что такое "накладка", если не разбираешься в футболе.
+12
0
+12
Ответ Real_v_dushe
По всем футбольным правилам это очевидный фол, это без каких-либо эмоций. Но когда речь идёт именно о фоле на пенальти включаются как раз всегда эмоции. Многие фолы, которые обычно свистят не в штрафной, в штрафной свистят редко - это факт, объяснить это легко: важность гола в футболе слишком высока, а пенальти - это по статистике на 80% гол. В данном случае решение судей было правильным, но принять его многие не могут, потому что раньше за такое пенальти давали крайне редко, потому что без повтора понять, что это фол, судьям объективно тяжело. Ван Дейк, конечно, расстроен, но здесь очевидно, что вина Думфриса, его действия в этом эпизоде были необъяснимо глупыми.
По последним данным ОПТА, по клубному сезону в Европе, пенальти это 93% вероятность гола

Я думаю из-за того, что судьи позволяют бить с разными остановками и долгими замахами, вратарям сложнее отбивать
+12
0
+12
Ответ UseR
Смешно читать о нытье про пенальти от людей, которые видимо не читали футбольных правил, а судят по своим внутренним убеждениям.
Каждый мачт у судей траблы и фейлы, то за руку пенку не ставят, то 3 гола бедной лукаки отменили из-за мифических офсайдов, это все случайности чтоли? Судьи как с цепи сорвались на этом евро, как смотреть это вот все?
+22
-12
+10
Интересно, что защ ногу выставлял паралельно, пытаясь поймать траекторию мяча, Кейн нанёс удар и по инерции влепил голландцу, причем даже если бы не влепил, продолжения эпизода не было. А ещё интересно, что трактовать этот эпизод можно было по разному, но судья почему-то решил что это 11 метров.
+12
-4
+8
Ответ Дмитрий Караваев
На это можно посмотреть с другой стороны- если бы такая ошибка была в центре поля, то многие пы плюнули на эту ошибку арбитра и не стали бы возмущаться, игровой момент. Как с неверно назначенным аутом (или угловым, но это уже серьезнее). Здесь на ошибку арбитра никто закрывать глаза не будет. Решение судей было неправильным.
Почему? Открытыми шипами в ногу можно?
+7
-1
+6
Ответ Дай Пять!
Меня больше бесит формат турнира. Англия не сыграла ни с одной командой с первого места в группе. У них было 2 соперника в плей офф с 3 места которые в нормальном турнире должны были вылететь. и самый топ со второго это Швецария. В то время как Испании достаются да абсолютных фаворита ЕВРО с первых мест групп. Где тут справедливость, спортивность, адекватность? Одна команда уже пробивается в финал и по сути уже все всем доказала, а от игры второй все плюются, она не провела ни одного крутого матча, но все равно добивается того же результата благодаря какой то льготной системе. Ну это вообще не спортивно и раздражает жутко, уефа просто ******
собственно, Испании никто не мешал выйти со 2 места.
да и приборов, измеряющих крутость матча, пока не изобрели.
+6
-1
+5
Ответ Дай Пять!
Меня больше бесит формат турнира. Англия не сыграла ни с одной командой с первого места в группе. У них было 2 соперника в плей офф с 3 места которые в нормальном турнире должны были вылететь. и самый топ со второго это Швецария. В то время как Испании достаются да абсолютных фаворита ЕВРО с первых мест групп. Где тут справедливость, спортивность, адекватность? Одна команда уже пробивается в финал и по сути уже все всем доказала, а от игры второй все плюются, она не провела ни одного крутого матча, но все равно добивается того же результата благодаря какой то льготной системе. Ну это вообще не спортивно и раздражает жутко, уефа просто ******
Такое всегда бывало и всегда будет в дальнейшем, и формат тут не при чём. В каждой половине сетки было по три первых места, не англичане виноваты, что вместо Бельгии и Франции эти места взяли Румыния и Австрия, отлетев в первом же раунде.

В каком-нибудь 2006-м у Франции на пути к полуфиналу были Испания и Бразилия, а у Италии - Австралия и Украина. Хотя формат классический, на 32 команды.
+4
0
+4
чистейший пенальти, накладка прямой ногой.. всю жизнь это фолом считалось, чего они жалуются
+8
-5
+3
Ответ Vovker
Как ты смеешь, с судьями проблемы только в России , во всех остальных странах все идеально. Срочно удали свой коммент, противоречащий местным байкам про идеальный запад.
Сам придумал тейк, сам на него ответил. Удобно)
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Караваев
На это можно посмотреть с другой стороны- если бы такая ошибка была в центре поля, то многие пы плюнули на эту ошибку арбитра и не стали бы возмущаться, игровой момент. Как с неверно назначенным аутом (или угловым, но это уже серьезнее). Здесь на ошибку арбитра никто закрывать глаза не будет. Решение судей было неправильным.
В чём "ошибка" судьи? Контакт был? Безусловно. Думфрис сыграл в мяч? Нет, он сыграл в ногу. Видео с движением Думфриса судья посмотрел? Да, посмотрел, Думфрис двигался вперёд и выкидывал шлагбаум в направлении Кейна, он же не стоял на месте с поднятой ногой. Мяч вышел за пределы поля в момент контакта между ногами? Нет, не вышел. Так что неправильного в решении судьи?
+3
0
+3
чистый пенальти. в любом другом месте поля, это был бы однозначный фол - почему в штрафной соперника должно быть иначе?
+4
-2
+2
Ответ Make Mrmaikl Unblock Again
Примеры будут?
Последняя редакция правил подойдет?
+2
0
+2
Ответ добрый грек
Интересно, что защ ногу выставлял паралельно, пытаясь поймать траекторию мяча, Кейн нанёс удар и по инерции влепил голландцу, причем даже если бы не влепил, продолжения эпизода не было. А ещё интересно, что трактовать этот эпизод можно было по разному, но судья почему-то решил что это 11 метров.
Кейн сыграл в мяч, Думфрис в ногу. Что тут трактовать можно
+2
0
+2
Меня больше бесит формат турнира.

Англия не сыграла ни с одной командой с первого места в группе. У них было 2 соперника в плей офф с 3 места которые в нормальном турнире должны были вылететь. и самый топ со второго это Швецария.
В то время как Испании достаются да абсолютных фаворита ЕВРО с первых мест групп. Где тут справедливость, спортивность, адекватность? Одна команда уже пробивается в финал и по сути уже все всем доказала, а от игры второй все плюются, она не провела ни одного крутого матча, но все равно добивается того же результата благодаря какой то льготной системе.
Ну это вообще не спортивно и раздражает жутко, уефа просто ******
+7
-5
+2
На нынешнем Евро новые тенденции - рукой играть можно, а ногой нельзя.
+10
-8
+2
Ответ Дай Пять!
Меня больше бесит формат турнира. Англия не сыграла ни с одной командой с первого места в группе. У них было 2 соперника в плей офф с 3 места которые в нормальном турнире должны были вылететь. и самый топ со второго это Швецария. В то время как Испании достаются да абсолютных фаворита ЕВРО с первых мест групп. Где тут справедливость, спортивность, адекватность? Одна команда уже пробивается в финал и по сути уже все всем доказала, а от игры второй все плюются, она не провела ни одного крутого матча, но все равно добивается того же результата благодаря какой то льготной системе. Ну это вообще не спортивно и раздражает жутко, уефа просто ******
А чего беситься? В таком формате прошли чемпионаты мира 1986, 1990 и 1994 годов. Лучше для 24 команд все равно ничего не придумать. Здесь так сложились жеребьевки групп и нюансы игр в группе. Англия уж точно не виновата, что, например, действующий чемпион Италия оказалась не в состоянии навязать борьбу в нижней части сетки.
+1
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+1
Ответ Raulevsky
По всем футбольным правилам это максимум опасная игра и свободный удар в ворота Голландии. Кейн пробил по мячу и только затем попал (притом сам) в выставленную прямую ногу Думфриса. Если бы эпизод длился на секунду/другую дольше и защитник сам влетел так прямой ногой в бьющего - вот тогда это был бы пенальти, притом ещё и с обязательной красной карточкой за явную грубость. П.с. Болельщик сборной Англии если что
За такую "опасную игру" без какого-либо контакта с ногой, с сыгранным в мяч эпизодом в 2011 году с поля удалили Пепе в 1/2 ЛЧ. Да, там судья сделал грубую ошибку, но если бы Пепе там не в мяч играл, а вот как Думфрис в этом эпизоде по ноге, то к судье не было бы вопросов вообще. Так что не пишите чуши. Это не просто фол, это ещё и бетон жёлтая карточка.
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0
+1
Ответ Jannon
В том и дело, что Думфрис не шел шипами в ногу, он перекрывал траекторию удара. В шипы Кейн вонзил сам по инерции. По такой логике после каждого заблокированного удара, если нога бюющего будет попадать в тело/ногу блокирующего, будем по 5 пенальти ставить
Кейн вонзил ногу в шипы по инерции, потому что думфрис выставил шипы с прямой ногой)
+1
0
+1
Судья просто был на 100% уверен, что голландцы начнут рассказывать ему, что проиграли не потому, что были недостаточно хороши, а из-за пеналя
Да и зачем Ван Дейку судья?
Пусть к Думфрису подойдёт
Тот ему всё подробно расскажет
+19
-18
+1
Это говорит о том, что вы команда неудачников, которые только на судью свои проблемы и могут спирать
+1
0
+1
чот вспомнилась пенка в матче Голландия-Чехия на евро - 2000 вспомнилась
+1
0
+1
читаю че пишут. ну извините, это фол. по правилам IFAB. мне тоже кажется, что Голландии не повезло в этом моменте. но нет такого правила, что "вот вы знаете, это так выглядит, что вроде не надо ставить пенальти". фол есть фол, и, кстати, если бы пенальти не дали, судье бы сильно снизили оценку, что повлияло бы на карьеру.
и ещё. не было бы там думфриса, кейн был бы свободнее и, вполне возможно, положил бы чётко без всякого пеналя. вывод: мешайте нападающим чисто, если не получается, извините, это игра, риск.

если вам это всё не нравится - предложите, как делать, какие (чёткие и специфические) изменения в правилах надо вводить.
+2
-1
+1
Ответ A.B.W.
По последним данным ОПТА, по клубному сезону в Европе, пенальти это 93% вероятность гола Я думаю из-за того, что судьи позволяют бить с разными остановками и долгими замахами, вратарям сложнее отбивать
Ой ну мы же все знаем что пенальти это 50%: либо забьет либо не забьет🙂
+1
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0
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