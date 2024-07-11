Ван Дейк о пенальти в ворота Нидерландов: «Судья сразу покинул поле – я даже руку ему не успел пожать. Это говорит само за себя»

Вирджил ван Дейк прокомментировал работу арбитра в матче против Англии.

уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче .

В первом тайме арбитр назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.

«Не знаю, что сказать. Я не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.

Судья сразу же покинул поле, когда прозвучал финальный свисток. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.

Но, послушайте, что есть, то есть. Матч завершен. Мы проиграли. Это тяжело принять», – сказал защитник нидерландской команды Вирджил ван Дейк.

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