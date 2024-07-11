Ван Дейк о пенальти в ворота Нидерландов: «Судья сразу покинул поле – я даже руку ему не успел пожать. Это говорит само за себя»
Вирджил ван Дейк прокомментировал работу арбитра в матче против Англии.
Сборная Нидерландов уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.
В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.
«Не знаю, что сказать. Я не знаю, стоит ли мне что-то говорить об этом.
Судья сразу же покинул поле, когда прозвучал финальный свисток. Я даже не успел пожать ему руку. Думаю, это говорит само за себя.
Но, послушайте, что есть, то есть. Матч завершен. Мы проиграли. Это тяжело принять», – сказал защитник нидерландской команды Вирджил ван Дейк.
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Я думаю из-за того, что судьи позволяют бить с разными остановками и долгими замахами, вратарям сложнее отбивать
да и приборов, измеряющих крутость матча, пока не изобрели.
В каком-нибудь 2006-м у Франции на пути к полуфиналу были Испания и Бразилия, а у Италии - Австралия и Украина. Хотя формат классический, на 32 команды.
Англия не сыграла ни с одной командой с первого места в группе. У них было 2 соперника в плей офф с 3 места которые в нормальном турнире должны были вылететь. и самый топ со второго это Швецария.
В то время как Испании достаются да абсолютных фаворита ЕВРО с первых мест групп. Где тут справедливость, спортивность, адекватность? Одна команда уже пробивается в финал и по сути уже все всем доказала, а от игры второй все плюются, она не провела ни одного крутого матча, но все равно добивается того же результата благодаря какой то льготной системе.
Ну это вообще не спортивно и раздражает жутко, уефа просто ******
Да и зачем Ван Дейку судья?
Пусть к Думфрису подойдёт
Тот ему всё подробно расскажет
и ещё. не было бы там думфриса, кейн был бы свободнее и, вполне возможно, положил бы чётко без всякого пеналя. вывод: мешайте нападающим чисто, если не получается, извините, это игра, риск.
если вам это всё не нравится - предложите, как делать, какие (чёткие и специфические) изменения в правилах надо вводить.