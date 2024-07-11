Куман о фоле Думфриса в матче с Англией: «Это не пенальти. Футбол разрушается из-за таких решений ВАР»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Харри Кейн Дензел Думфрис Футбол

Роналд Куман остался недоволен назначенным пенальти в ворота Нидерландов.

Сборная Нидерландов уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.

В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.

«Это не пенальти. Единственным намерением Думфриса было желание заблокировать удар. Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.

Футбол разрушается из-за таких решений ВАР. В Англии такой пенальти бы не поставили. Что здесь нужно было делать защитнику?

Думаю, что судья давал много глупых свистков по ходу матча, но проиграли мы не из-за этого», – сказал главный тренер нидерландской команды Роналд Куман.

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72 комментария
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я согласен,это смешно,фол Думфриса пенальти,а рука Кукурельи нет😁
+104
-25
+79
Это накладка. Накладка - это фол. Фол в штрафной площади - это пенальти. Мы просто не хотим это принимать, потому что пенальти был в пользу унылой Англии) Случись такой эпизод в пользу Голландцев, никто бы не спорил о чистоте пенальти)
+83
-24
+59
Ответ Эдгар Длинный
я согласен,это смешно,фол Думфриса пенальти,а рука Кукурельи нет😁
Там был офсайд до руки
+72
-30
+42
Сейчас посмотрел эпизод. ну это фол. Кейн бил по мячу а Думфрис по ноге. видно же что мяч летит в сторону ворот оранжевых.
Извините конечно но так ногу не ставят перед бьющими. в этом эпизоде Дюмфрис мог сыграть как защитник подняв ногу боком но он не стал этого делать и пошел на контакт.
+41
-9
+32
Ответ Marcs
Там был офсайд до руки
Не было зафиксировано офсайда и не было подтверждено кадром
+21
-3
+18
Если бы этот ,,фол,, был в центре поля или до штрафной. Никто бы и слова не сказал - чистая накладка. Но в штрафной решили под микроскопом разбирать... Особенно фанаты оранжевых.
Всё равно Англия забила ещё, и забила бы ещё если потребовалось. Нидерланды больше случайного гола и не наиграла.
+30
-12
+18
Ответ Гуселебедь
Это накладка. Накладка - это фол. Фол в штрафной площади - это пенальти. Мы просто не хотим это принимать, потому что пенальти был в пользу унылой Англии) Случись такой эпизод в пользу Голландцев, никто бы не спорил о чистоте пенальти)
Говорить, что это не фол могут только люди, не игравшие в футбол. Когда тебе накладка бутсами прилетает в момент удара, это покруче любого подката сзади.
+26
-9
+17
Ответ Mansur Shamshidinov
Комментарий скрыт
Получается, что вы приравниваете эмоции к правилам футбола? Т.е. вас интересует, чтобы сказал конкретно Куман в разных ситуациях, а не сам факт того, был там пенальти или нет? Разбирать нужно эпизод, а не чьи-то высказывания.
+21
-7
+14
Ответ Алексей Кожакин
Накладка уже случилась после удара на одну секунду или две позже на полет и силу удара это не повлияло
То есть после удара в штрафной можно и ногу ломать?
+8
0
+8
Ответ Алексей Кожакин
Накладка уже случилась после удара на одну секунду или две позже на полет и силу удара это не повлияло
А если бы он ему хайкик пробил в бубен после удара на секунду-две позже тоже бы не считалось?
+8
0
+8
Ответ Макс Коновалов 1000
Комментарий скрыт
На голову выше? Пхахах. С этого года начал футбол смотреть?
+16
-8
+8
Ответ reus
Это было и будет, и панацеи от этого нет. Надо продолжать играть в футбол. Если бы выстоили и победили в итоге, можно было сказать, что в определенной мере справедливость восторжествовала. Но справедливость в игровых видах спорта вещь весьма условное. Побеждают удачливые и сильные, пусть и не симпатичные многим. Но говорить, что Англия вылезла исключительно за счет судьбоносной судейской ошибки тоже неправильно. И говорить, что Германия должна была быть в финале если бы не "умница" Тэйлора, так же неправильно. С позиции болельщика Бундестим уже давно успокоилось и забылось - так что всё нужно принимать как данность, и тупые рекомендации УЕФА, а они действительно тупые, и слепое следование их уставам безынициативных судей. Испания И Англия побеждали, и вышли заслуженно, потому что бились в целом при равной игре до конца и забивали свои голы на флажке. Жизнь есть жизнь.
Я больше скажу, если Англия выиграет евро все равно будут говорить что во всем виноват спорный пенальти 🤣
+10
-2
+8
Ответ PIT-BUL
Если бы этот ,,фол,, был в центре поля или до штрафной. Никто бы и слова не сказал - чистая накладка. Но в штрафной решили под микроскопом разбирать... Особенно фанаты оранжевых. Всё равно Англия забила ещё, и забила бы ещё если потребовалось. Нидерланды больше случайного гола и не наиграла.
вот соглашусь. В центре поля бы точно свистнули и желтую дали. Видимо, в голландии в штрафной другие правила
+8
-2
+6
Ответ Real_v_dushe
Решил вот с утра посмотреть повтор этого спорного момента (даже голы желания в повторе смотреть не было с обоих полуфиналов этого псевдотурнирчика, но тут решил посмотреть исключительно этот эпизод и то, как англичанка опять нагадила многим юзерам спортса в штаны). Очевидный пенальти, накладка чёткая, без ВАР, конечно, таких бы пенальти не ставили судьи, потому что понять, что это фол и решится на такое решение, им в эпоху до ВАР было нереально сложно. Но это пенальти, в центре поля такой фол обычно свистят судьи в 50+% эпизодов.
Согласен, сначала я тоже подумал, что типа сам пробил в ногу Думфриса и это игровой момент, но на повторе видно, что прямая нога защитника летит вперёд. Если бы он держал ногу вертикально и Кейн в неё попал, то думаю пенальти не назначили бы.
+8
-3
+5
Ответ Marcs
Там был офсайд до руки
Теперь я разобрался. Рука после офсайда, а фол после удара.
+5
0
+5
Ответ Алексей Кожакин
Накладка уже случилась после удара на одну секунду или две позже на полет и силу удара это не повлияло
Накладка обычно и происходит после удара, но факт фиксации фола это не отменяет)
+5
0
+5
Это было и будет, и панацеи от этого нет. Надо продолжать играть в футбол. Если бы выстоили и победили в итоге, можно было сказать, что в определенной мере справедливость восторжествовала. Но справедливость в игровых видах спорта вещь весьма условное. Побеждают удачливые и сильные, пусть и не симпатичные многим. Но говорить, что Англия вылезла исключительно за счет судьбоносной судейской ошибки тоже неправильно. И говорить, что Германия должна была быть в финале если бы не "умница" Тэйлора, так же неправильно. С позиции болельщика Бундестим уже давно успокоилось и забылось - так что всё нужно принимать как данность, и тупые рекомендации УЕФА, а они действительно тупые, и слепое следование их уставам безынициативных судей. Испания И Англия побеждали, и вышли заслуженно, потому что бились в целом при равной игре до конца и забивали свои голы на флажке. Жизнь есть жизнь.
+5
0
+5
Чистый пенальти, без вопросов. В штрафной играл прямой ногой. Даже сам футболист не оспаривал решение. Не понимаю о чем здесь вообще рассуждать.
+7
-3
+4
Сборные Голландии и Бельгии так быстро деградируют, что скоро в Бенилюксе сильнейшей командой станет Люксембург
+6
-2
+4
Ответ Эдгар Длинный
я согласен,это смешно,фол Думфриса пенальти,а рука Кукурельи нет😁
Рука вообще спорный всегда момент. Хотя я тоже склоняюсь к тому, что пенка на руке была.
+4
0
+4
Что-то сам Думфрис с решением арбитра не очень спорил, жёлтую карточку воспринял довольно спокойно.
+10
-6
+4
Народ только плюсы собирает на фразе, что это не пенальти. Ссылаются на Каррагера, Невилла, мол даже англичане смеются. Только вот Каррагер и Невилл тоже защитники и для них это игра чистая. Прямыми шипами. В центре поля это всегда накладка и жёлтая. Почему в штрафной нет? Только лишь потому, что Кейн бил по воротам? Плюс многие забывают, что эту сборную не особо любят из-за скучнейшего стиля игры. Цирк да и только. Профессиональные высококлассные судьи в полуфинале чемпионата Европы с помощью видеоповтора решают, что это пенальти
+4
-1
+3
Рубиалес : Попа Эрмосо попала мне в руку, я не трогал
+3
0
+3
Ответ PIT-BUL
Если бы этот ,,фол,, был в центре поля или до штрафной. Никто бы и слова не сказал - чистая накладка. Но в штрафной решили под микроскопом разбирать... Особенно фанаты оранжевых. Всё равно Англия забила ещё, и забила бы ещё если потребовалось. Нидерланды больше случайного гола и не наиграла.
Справедливо. Если ещё учесть, что сразу после этого Нидерланды выбили мяч с линии ворот после прохода Фодена.
+3
0
+3
Голландцы после быстрого гола Симмонса сами себя испугались и перестали играть. За весь оставшийся матч только со стандартов были моменты. Англия, конечно, тошнотная и Испания, надеюсь ее разнесет в финале, но вчера англичане провели классный матч.
+5
-2
+3
Ответ Marcs
Там был офсайд до руки
Но пенальти не дали по другой причине.
+2
0
+2
Ответ SeattleSuperSonics
Да просто это опять английское везение, вот все и бесятся. По факту удару не помешал фол, и Кейн зарядил по воробьям. Но им опять повезло и заработали гол из воздуха
Это не везение, это грубая ошибка Думфриса. Он очевидно не успевал накрыть удар Кейна, но при этом выкидывал свой шлагбаум в его сторону. Необъяснимые действия такого квалифицированного защитника. Голы - это обычно чьи-то ошибки и этот случай не исключение. И если брать всю продвинутую статитику этого конкретного матча, то очень справедливый результат, прям 100% попадание счёта в статистику.
+2
0
+2
Ответ PIT-BUL
Если бы этот ,,фол,, был в центре поля или до штрафной. Никто бы и слова не сказал - чистая накладка. Но в штрафной решили под микроскопом разбирать... Особенно фанаты оранжевых. Всё равно Англия забила ещё, и забила бы ещё если потребовалось. Нидерланды больше случайного гола и не наиграла.
Это кто сказал, что Англия забила бы ещё, если бы потребовалось?
+3
-2
+1
Ответ RWMen
Согласен, сначала я тоже подумал, что типа сам пробил в ногу Думфриса и это игровой момент, но на повторе видно, что прямая нога защитника летит вперёд. Если бы он держал ногу вертикально и Кейн в неё попал, то думаю пенальти не назначили бы.
100%. Ключевой момент - движение прямой ноги Дюмфриса в сторону ноги Кейна, а не мяча. Болел за Голландию - но это, к сожалению, пенальти
+1
0
+1
Ответ Сергей Румянцев
Кейн нанёс удар и только после этого столкнулся с ногой защитника. Очень удивительный пенальти учитывая, что это полуфинал.
Накладки разрешены?
+1
0
+1
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