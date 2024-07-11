Куман о фоле Думфриса в матче с Англией: «Это не пенальти. Футбол разрушается из-за таких решений ВАР»
Роналд Куман остался недоволен назначенным пенальти в ворота Нидерландов.
Сборная Нидерландов уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче Евро-2024.
В первом тайме арбитр Феликс Цвайер назначил пенальти за нарушение Дензела Думфриса на форварде англичан Харри Кейне.
«Это не пенальти. Единственным намерением Думфриса было желание заблокировать удар. Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.
Футбол разрушается из-за таких решений ВАР. В Англии такой пенальти бы не поставили. Что здесь нужно было делать защитнику?
Думаю, что судья давал много глупых свистков по ходу матча, но проиграли мы не из-за этого», – сказал главный тренер нидерландской команды Роналд Куман.
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Извините конечно но так ногу не ставят перед бьющими. в этом эпизоде Дюмфрис мог сыграть как защитник подняв ногу боком но он не стал этого делать и пошел на контакт.
Всё равно Англия забила ещё, и забила бы ещё если потребовалось. Нидерланды больше случайного гола и не наиграла.