Куман о фоле Думфриса в матче с Англией: «Это не пенальти. Футбол разрушается из-за таких решений ВАР»

Роналд Куман остался недоволен назначенным пенальти в ворота Нидерландов.

уступила команде Англии (1:2) в полуфинальном матче .

В первом тайме арбитр назначил пенальти за нарушение на форварде англичан .

«Это не пенальти. Единственным намерением Думфриса было желание заблокировать удар. Кейн наносил удар, и их ноги столкнулись.

Футбол разрушается из-за таких решений ВАР. В Англии такой пенальти бы не поставили. Что здесь нужно было делать защитнику?

Думаю, что судья давал много глупых свистков по ходу матча, но проиграли мы не из-за этого», – сказал главный тренер нидерландской команды Роналд Куман.

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