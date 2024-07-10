Охранник ударил Морату в колено после матча с Францией, поскользнувшись в попытке догнать выбежавшего на поле болельщика. Форвард Испании хромал после столкновения

Охранник случайно ударил Альваро Морату по ноге после матча с Францией.

В полуфинале Евро-2024 Испания одержала победу со счетом 2:1.

После матча, когда игроки сборной Испании праздновали победу, на поле выбежал болельщик и направился к футболистам, снимая себя на телефон. Один из охранников, пытавшихся поймать нарушителя, поскользнулся на газоне и упал, ударившись о колено находившегося рядом Морату.

Форвард сборной Испании схватился за правое колено и захромал.

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