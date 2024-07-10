Охранник ударил Морату в колено после матча с Францией, поскользнувшись в попытке догнать выбежавшего на поле болельщика. Форвард Испании хромал после столкновения

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы происшествия болельщики Евро-2024 Альваро Мората Футбол

Охранник случайно ударил Альваро Морату по ноге после матча с Францией.

В полуфинале Евро-2024 Испания одержала победу со счетом 2:1.

После матча, когда игроки сборной Испании праздновали победу, на поле выбежал болельщик и направился к футболистам, снимая себя на телефон. Один из охранников, пытавшихся поймать нарушителя, поскользнулся на газоне и упал, ударившись о колено находившегося рядом Морату.

Форвард сборной Испании схватился за правое колено и захромал.

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28 комментариев
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Потом Мората вспомнил, что матч уже давно закончился. Встал и продолжил праздновать с командой.
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Ответ Фан Рубина
Кто сказал, что случайно?
Да, принято шутить про Морату, но он делает очень много черновой работы. Можно сравнить с французскими бегунками во главе с Мбаппе и как они отрабатывали в обороне🤓
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Кто сказал, что случайно?
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-6
+23
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Мората выдаёт огромный объем. В последние 15 мин несколько раз заставил французов фолить в нападении. А все это, волнорезом разбивало надежды трехцветных на последний штурм.
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Ответ Plutto
Это базовое состояние Мораты
Бедного Морату весь матч били и даже после матча 😂. Хотя он играл очень полезно и держал мяч для команды
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+9
Это базовое состояние Мораты
+10
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+8
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Будет. Хуже Феррана у Испании нет в составе никого.
+8
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+7
Ответ Фан Рубина
Кто сказал, что случайно?
Конечно не случайно. Охранник то Немец)
+4
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https://youtu.be/SzwcCqMHznA?si=3kIfjscGxUC4I4qi
+2
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Вообще-то этот нападающий опорного плана очень нужен Испании
+2
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Моратта лучше в укрывании мяча. Все фолы на нем, это выигранное время для команды. Плюс в верховой игре он лучше. Хотя ни тот ни другой, не забивные
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Даже тут его травмы догнали
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Да, принято шутить про Морату, но он делает очень много черновой работы. Можно сравнить с французскими бегунками во главе с Мбаппе и как они отрабатывали в обороне🤓
Мората топ опорник в пару к Родри!
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Ответ DAVID19-91
Бедного Морату весь матч били и даже после матча 😂. Хотя он играл очень полезно и держал мяч для команды
Да , сегодня выдал очень качественный матч !
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Ответ Фан Рубина
Нога Рейхстага.
Вес Ким Чен Ына
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Ответ Птюч
Заговор масонов? Рука Кремля?
Рука Кремля, судя по твоим комментариям, у тебя в жопе и ты вроде куклы
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На всякий случай упало ещё 6 игроков сборной Испании
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Страна на букву "D"-значит страна дебилов
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Ключевое слово здесь "случайно" ) немчура такая немчура, до сих пор простить не могут заслуженный вылет 🤡😂
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Слишком много несчастий на него. Дай Бог забить ему победный в финале.
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Анна Сунцова, позор тебе
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Капец он наверное на бабки влетел...
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